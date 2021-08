Премьер Грузии: Мы решили воздержаться от получения кредита ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 31 августа, что правительство намерено воздержаться от получения кредита в размере 75 миллионов евро от Евросоюза, получение которого зависит от реализации судебной реформы и выполнения условий Соглашения от 19 апреля. По словам премьер-министра, правительство начало сокращать внешний долг, чтобы избежать политических инсинуаций.

«Этот вопрос приобрел большую политическую нагрузку. Поэтому во избежание любых инсинуаций, правительство не исключает, мы даже приняли решение воздержаться от получения второй части займа», — сказал Ираклий Гарибашвили.

«Мы, конечно, очень благодарны за всю помощь ЕС, которую они нам предоставили, в том числе во время управления ковид-пандемией, и в целом за все, что они сделали для нас», — добавил он.

Премьер обвинил оппозицию в саботаже в отношении страны и заявил, что единственная цель оппонентов — «как-то ограничить и помешать продвижению нашей страны на Запад». «Конечно, это недостижимо, это враждебное, вредоносное отношение», — добавил Ираклий Гарибашвили.

«Трагедия в том, что граждане нашей страны, в том числе бывший президент Саакашвили, который был президентом 9 лет, ходят в структуры Евросоюза и, как вы знаете, он является членом Народной партии ЕС, входит в группу ЕНП и всячески пытается, чтобы были введены какие-то санкции и задержки в нашем направлении», — сказал глава правительства.

За день до заявления Ираклия Гарибашвили председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что макрофинансовая помощь ЕС «практически не имеет нагрузки» после того, как «экономическая ситуация в стране изменилась» и в бюджет дополнительно «были аккумулированы миллиард лари по сравнению с прогнозируемым».

Недавно президент Европейского совета Шарль Мишель, который был посредником в переговорах между правящей командой и оппозицией, заявил, что ЕС мог может отказать в предоставлении 75 миллионов евро помощи Грузии, если власти Грузии не будут придерживаться реформ и условий, предусмотренных соглашением от 19 апреля. ЕС и США подвергли резкой критике назначение судей Верховного суда Грузии, заявив, что это противоречит духу Соглашения от 19 апреля.

