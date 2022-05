Посольство США: Вердикт Гварамия «ставит под сомнение верховенство закона в Грузии»

По заявлению посольства США в Грузии, сегодняшнее решение Городского суда по делам Ники Гварамия, Зураба Иашвили и Кахабера Дамения «ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона и подчеркивает фундаментальное значение независимой и беспристрастной судебной системы в Грузии».

«Особенно в то время, когда у Грузии есть беспрецедентная возможность углубить свою евроатлантическую интеграцию, даже восприятие в виде политизированного уголовного преследования наносит вред», — говорится в заявлении посольства от 16 мая.

В нем подчеркивается, что «это дело с самого начала вызывало вопросы об обстоятельствах времени и обвинений».

По оценке посольства, «вызывающая беспокойство практика выборочных расследований и преследований» находящихся в оппозиции лиц, «подрывает доверие населения к полиции, прокуратуре, судам и самому правительству».

«Соединенные Штаты твердо убеждены в том, что здоровая демократия зависит от независимости судебной системы и защиты свободы СМИ», — заявили в посольстве, добавив, что они «постоянно» призывали правительство Грузии «провести существенные реформы для соблюдения этих фундаментальных демократических принципов».

