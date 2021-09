Президент критикует Грузинскую мечту за отказ от помощи ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня подвергла критике правительство Грузинской мечты за отказ от получения помощи со стороны Евросоюза, заявив, что это решение для нее и «значительной части населения совершенно непонятно».

По ее словам, аргумент, представленный властями в противовес получения кредита на 75 миллионов евро о том, что это решение служит сокращению внешнего долга, «не выдерживает анализа».

Продолжение следует…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)