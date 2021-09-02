Президент Грузии Саломе Зурабишвили, фото: President.gov.ge
Новости

Президент критикует Грузинскую мечту за отказ от помощи ЕС

02/09/2021 - 20:28
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня подвергла критике правительство Грузинской мечты за отказ от получения помощи со стороны Евросоюза, заявив, что это решение для нее и «значительной части населения совершенно непонятно».

По ее словам, аргумент, представленный властями в противовес получения кредита на 75 миллионов евро о том, что это решение служит сокращению внешнего долга, «не выдерживает анализа».

Продолжение следует…

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02/09/2021 - 20:28
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