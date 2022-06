Правящая команда критикует Европейскую народную партию

После того, как на съезде Европейской народной партии (ЕНД) было принято критическое заявление, предложенное Единым национальным движением (ЕНД), и на мероприятии, проходившем 31 мая — 1 июня символически выделили место для находящегося в настоящее время в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, вице-премьер и министр культуры Грузии Теа Цулукиани и спикер Парламента Шалва Папуашвили выступили с критическими заявлениями в адрес Европейской народной партии.

Министр культуры заявила 1 июня, что Европейская народная партия входит в число тех немногих групп, чья «главная цель» состоит в том, чтобы «на пути к Европе мы, как нация и страны, каким-то образом были бы безуспешными». «В настоящее время их главная цель в том, чтобы не допустить получения Грузией статуса (кандидата) на членство в ЕС», — сказала она.

«Европейская народная партия по-прежнему считает (Михаила Саакашвили) великим демократом. В это время это человек, который разгонял наш народ на проспекте Руставели, избивал и подвергал пыткам заключенных в тюрьмах», — сказала Теа Цулукиани.

В то же время председатель Парламента Шалва Папуашвили в ответ Европейской народной партии напомнил об обвинительном приговоре Михаилу Саакашвили за помилование осужденных по делу Сандро Гиргвлиани.

«С высокой трибуны Народной партии прямо высмеяли идею правосудия, высмеяли убитого Гиргвлиани, высмеяли его семью, высмеяли решение Страсбургского суда, высмеяли стремление грузинского народа по исполнению правосудия, высмеяли фундаментальную европейскую ценность – верховенство закона», — сказал Шалва Папуашвили.

«Патронаж и протекция, которую мы видим со стороны Европейской народной партии в отношении Михаила Саакашвили, не являются европейской ценностью. Европейская ценность — это верховенство закона и исполнение правосудия», — добавил он.

Примечательно, что обвинениям правящей команды предшествовало публичное заявление Европейской народной партии о том, что она поддерживает предоставление статуса кандидатов на членство в ЕС Грузии, Молдове и Украине.

«Группа Европейской народной партии считает, что сейчас, когда война России против Украины затрагивает безопасность всего региона, предоставление статуса кандидата является важным политическим сигналом», — говорится в анонсе о заседании Комитета по иностранным делам Европарламента от 2 июня.

Политическая ассамблея Европейской народной партии, партийный съезд

В предложенном Единым национальным движением критическом заявлении, которое было принято Политической ассамблеей Европейской народной партии 30 мая, выражается обеспокоенность по поводу «тенденции демократического отступления в Грузии» и добавляется, что «неформальное олигархическое правление в стране подрывает хорошее управление и демократические институты».

Кроме этого, в заявлении критикуется «суд, арест и дальнейшее бесчеловечное обращение» с экс-президентом Михаилом Саакашвили, а также арест руководителя телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия.

В первый день съезда, 31 мая, президент партии Дональд Туск в своем выступлении перед официальной отставкой с занимаемой должности назвал Михаила Саакашвили «нашим старым грузинским другом, который все еще находится в тюрьме» и зачитал обращение бывшего президента.

«Я посвятил всю свою жизнь борьбе со злом, которое олицетворяют сегодня Путин и Иванишвили и которое подрывает европейское содружество, свободу, демократию и верховенство закона», — говорится в заявлении Саакашвили.

На съезде Европейской народной партии выступил лидер Национального движения Ника Мелия, который призвал Евросоюз открыть двери для Грузии.

Национальное движение является членом-наблюдателем Европейской народной партии с 2008 года.

