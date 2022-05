Карл Харцель: Грузия могла лучше подготовиться к подаче заявки на членство

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель заявил, что Грузия могла «лучше подготовиться» к подаче заявки на членство на фоне того, что Евросоюз «все больше обеспокоен нынешней траекторией развития страны».

Посол ЕС сказал, что после замедления реформ за последние годы, что, по его словам, было частично вызвано политическими кризисами и за что несут ответственность все стороны, возникли вопросы относительно того, куда движется Грузия.

В этом контексте Карл Харцель отметил, что ЕС публично отреагировал на ряд событий 2021 года и появились вопросы о демократичном проведении выборов, насилии 5 июля и событий после этого насилия, правах меньшинств и защите журналистов. По его словам, был предпринят ряд действий, которые противоречат установлению доверия к судебной системе. Он подчеркнул, что практика скрытого прослушивания, нарушение права на неприкосновенность частной жизни и упразднение Службы государственного инспектора ставят под вопрос уважение к демократическим институтам и надлежащим демократическим механизмам контроля.

«Это не… события маргинального значения», — заявил посол на конференции «Новая архитектура безопасности в Европе и ее влияние на Грузию», организованной несколькими НПО. «Все они напрямую связаны с основными ценностями Евросоюза, сформулированными в статье 2 Договора о Евросоюзе», — отметил он.

«Однако вы можете захотеть дать объяснения по некоторым из этих событий — как это делают некоторые — факт, что необходимы изменения», — добавил он, — «Важно восприятие, важны тенденции, и Грузия должна стремиться, чтобы вернуться на позицию лучшего реформатора в регионе, для чего у нее есть все возможности и опыт».

«Плохая новость заключается в том, что вы не можете рассчитывать ни на кого, что кто-то сделает это за вас. Хорошая новость заключается в том, что вам это не нужно, потому что эти решения в значительной степени находятся в ваших руках», — сказал Харцель.

Дипломат также подчеркнул, что решения, принятые государствами-членами ЕС, последствия войны России против Украины и другие будущие события в Европе и мире также повлияют на членство Грузии. «Но, как показала история, этот процесс начинается и заканчивается вашими устремлениями и вашими действиями», — добавил он.

Посол отметил, что «не имеет значения», какое решение примет ЕС в отношении кандидатуры Грузии, добавив, что блок из 27 членов будет по-прежнему готов помочь стране в продвижении ее европейской повестки дня.

«Мы хотим, чтобы Грузия заняла достойное место в Европе и в мире», — сказал он, добавив: «Просто помогите нам помочь вам!»

В длинной речи Карл Харцель также отметил, что, хотя Грузия добилась хорошего прогресса в реформах за эти годы и пользовалась титулом «лидера Восточного партнерства», ее заявка на членство «также повысила ставки».

Он отметил, что государства-члены «вложили крупные инвестиции в Евросоюз, чтобы создать крупнейший в мире внутренний рынок и стать крупнейшим в мире торговым игроком и донором глобальной помощи в целях развития».

За последние десятилетия государства-члены объединили свои инструменты внешней политики и политики безопасности, которые в настоящее время используются в ответ на войну России в Украине.

Эти инвестиции заключаются в том, что «здесь поставлено на карту», -​— сказал он, — «Вот почему любой новый член должен не только полностью соответствовать нашим ценностям и стандартам, но и в итоге способствовать дальнейшему укреплению ЕС».

«Прогресс в расширении ЕС, другими словами, не является мерой того, насколько ЕС нравится страна-кандидат», — сказал Харцель, — «Это мера воли и способности этой страны-кандидата принимать решения и проводить реформы, которые необходимы для надежного и необратимого движения по европейскому пути».

«Грузии пора приступать к работе»

Посол ЕС заявил, что каким бы ни был исход заявки Грузии – «меньше, чем хочется, больше, чем ожидается, с конкретными условиями или без них — вывод должен быть во всех случаях таким — Грузии пора приступать к работе!».

«Будет ли это работой, чтобы успеть на поезд, который начал покидать станцию, или убеждение в том, что билет на поезд доставит вас на следующую станцию, Грузии необходимо активизировать свои действия, чтобы подать убедительную заявку на будущее членство в ЕС».

Посол ЕС подчеркнул, что, в то время, когда единство, которое «необходимо для успеха», по сути, является меньшей проблемой для политических партий, с учетом совместных призывов по поводу перспективы вступления Грузии в ЕС, «реальная проблема состоит в том, чтобы собрать всех в одной комнате и совместно сформировать повестку дня».

Он подчеркнул важность формирования политической культуры прислушиваться друг к другу, вместо того чтобы называть друг друга «рабами, подстрекателями к войне, путинистами, предателями».

По его словам, сейчас не время обвинять друг друга, а готовиться к долгой игре.

