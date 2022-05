Теа Цулукиани критикует депутатов Европарламента и бывшего посла США

Вице-премьер и министр культуры Грузии Теа Цулукиани подвергла критике некоторых международных наблюдателей за происходящими в Грузии событиями, в том числе депутатов Европарламента Виолу фон Крамон-Таубадель и Анну Фотыга, а также бывшего посла США в Грузии Яна Келли, как «иностранных националов» (сторонников оппозиционного Национального движения), которые, по ее словам, хотят устроить переворот в Грузии.

«Это небольшая группа иностранцев, (в которой) я подразумеваю, например, немецкого политика г-жу Виолу фон Крамон, которая почти что превратилась в грузинского политика», — сказала Теа Цулукиани.

У Виолы фон Крамон «я думаю, больше нет столько дел в своем избирательном округе и напрямую вмешивается в грузинскую политику, то кому помашет пальцем, то кому, и думает имеет на это право», — добавила она.

По словам вице-премьера, фон Крамон из-за «дружбы с националами (ЕНД)» «не очень то и волнует грузинский народ, потому что лишь бы поддержать своих друзей (ЕНД) и извне, она готова открыто оскорблять грузинского депутата, правительство Грузии».

Примечательно, что во время правления «Национального движения» депутат Европарламента Виола фон Крамон также была их оппонентом.

После этого Теа Цулукиани раскритиковала польского депутата Европарламента Анну Фотига, которая, по словам Цулукиани, когда ее в чем=то упрекнешь, «выйдет и скажет — нет, я люблю Грузию».

«Это зависит от того, что она имеет в виду под Грузией. Так русский (в целом жители России) имели в виду хачапури в Грузии, но Грузия — это не только хачапури и прекрасная Сванети», — сказала вице-премьер.

«Грузия, прежде всего, это нация, которую нужно уважать», — добавила она.

Бывший посол США «не любил» Грузию

«Я очень хорошо помню, как он не очень любил Грузию», — сказала Теа Цулукиани, критикуя бывшего посла США в Грузии Яна Келли.

«Какая-нибудь грузинская мать наверно пролила слез весом одного Яна Келли, когда отправляла своих детей на защиту европейского и западного выбора (Грузии) в различных битвах», — сказала она.

По словам вице-премьера, Ян Келли «не гнушается оскорблять, критиковать и указывать пальцем грузинскому народу и его правительству по нескольку раз в день, как если бы мы были первоклассниками».

«Мы должны предотвратить это вместе», — подчеркнула Теа Цулукиани, добавив, что «мы проливали кровь в этой государственности издавна и по сей день, начиная с маленьких девочек и заканчивая большими мужчинами, и, если можно, немного успокоитесь, потому что вы разговариваете с суверенным государством».

«У этих людей есть только узкие партийные интересы, вместе с националами (ЕНД), чтобы свергнуть это правительство, потому что они не считают нас своими друзьями», — сказала Теа Цулукиани.

Настоящие друзья

Министр культуры пояснила, что Грузия должна работать с настоящими «друзьями и партнерами, чем Грузинская мечта занимается со дня прихода к власти».

«У нас есть настоящие друзья, их список длинный, но они не появляются в грузинских СМИ, потому что они разговаривают с правительством, и никто из них не позволит себе указать пальцем кому-нибудь и и таким образом оскорбить грузин», — сказала она.

В ответ на критику о политизации «судебной системы» члены правящей команды все чаще делают резкие заявления в адрес западных партнеров.

«Вопрос простой — либо эти люди признают, что Грузия является государством и закон должен быть законом в государстве, либо нам придется называть их покровителями криминалов», — отметил председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе в своем заявлении в ноябре прошлого года.

«Они должны показать, что они друзья Грузии, а не друзья Саакашвили и его криминальных друзей», — добавил он.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)