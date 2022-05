Ираклий Кобахидзе: Оппозиция ведет кампанию против предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил 23 мая, что оппозиционные партии проводят «агитацию против получения Грузией статуса кандидата в члены в ЕС».

«Грузия опережает Украину и Молдову по всем параметрам. Поэтому остается только принять политическое решение со стороны Евросоюза», — сказал Кобахидзе вчера на брифинге.

Он также отметил, что «против получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС могут быть только те, кто хочет вызвать беспорядки в Грузии и втянуть нашу страну в войну».

«Мы призываем радикальную оппозицию хотя бы раз отказаться от своих порочных субъективных политических намерений и прекратить агитационно-пропагандистскую деятельность против Грузии», — добавил он.

В этом контексте председатель правящей партии заявил, что у Грузинской мечты есть «конкретная информация о том, что некоторые политики из радикальной оппозиции» проводят в Брюсселе кампанию против получения Грузией статуса кандидата. Вероятно, он имел в виду недавние визиты в Брюссель представителей партий «Лело» и «За Грузию».

Ираклий Кобахидзе также отметил, что «все, кто выражает недовольство позицией властей Грузии в отношении Украины, на самом деле недовольны лишь тем, что Грузия не подключается к войне». Он призвал оппозицию «выступить публично и конкретно написать, что должны были сделать и чего не делает власти Грузии для поддержки Украины».

«Мы видим, что за рубежом тоже есть ощущение недовольства, на которое они часто указывают нам публично или на официальных встречах. Однако, к сожалению, мы не можем услышать аргументы и от них», — сказал председатель правящей партии, — «Нам интересно, почему их риторика похожа на риторику националов (Национального движения). Соответственно, было бы хорошо, чтобы и они перечислили, что мы должны были сделать и чего не сделали для поддержки Украины».

Незадолго до новых обвинений в адрес оппозиции со стороны Ираклия Кобахидзе премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил 21 мая, что «антигосударственные, враждебные силы» пытаются убедить Евросоюз не предоставлять Грузии статус кандидата.

На этом фоне члены Грузинской мечты и представители властей проигнорировали опасения восьми депутатов Европарламента, заявивших 17 мая, что вынесение приговора руководителю телекомпании «Мтавари архи» Нике Гварамия представляет серьезную угрозу «европейскому будущему» Грузии.

Депутат от Грузинской мечты Николоз Самхарадзе сказал, что депутаты Европарламента сделали «заявление, основанное на восприятиях», и что «их подавляющее большинство» являются оппонентами правящей партии Грузии.

Тем временем министр культуры Грузии Теа Цулукиани подвергла критике депутата Европарламента Виолу фон Крамон-Таубадель, и сказала ей, что «Грузия — это прежде всего нация, которую следует уважать».

Оппозиция отреагировала на заявление Кобахидзе

За заявлением председателя Грузинской мечты последовало молниеносно реагирование со стороны оппозиции. Депутат от Национального движения Леван Бежашвили заявил, что этим заявлением правящая партия пытается переложить на оппозицию свою ответственность.

По его словам, именно власти Грузинской мечты несут ответственность за решение Евросоюза о предоставлении Грузии статуса кандидата, и «провал этого процесса должен стать их политическим вердиктом в будущем».

«Грузинская мечта осуществляет прямой саботаж кандидатуры Грузии на членство в ЕС», — заявил Бежашвили, добавив, что «похоже, у Гарибашвили были довольно сложные переговоры в Брюсселе».

Депутат Парламента от партии «Лело» Саломе Самадашвили подвергла критике председателя правящей партии за «бессовестную ложь», особенно относительно того, что Украина и Молдова отстают от Грузии по критериям кандидатуры.

«(Члены Грузинской мечты) не хотят прямо говорить, что они на стороне Путина, и называют Запад врагом, чтобы сохранить власть. Теперь они хотят обвинить оппозицию и ее критику в своем провале на Западе, на европейской арене», — заявил председатель Европейской Грузии Гига Бокерия.

