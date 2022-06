Виола фон Крамон отвергает обвинения ГМ по поводу кампании оппозиции против получения статуса кандидата в члены ЕС

Депутат Европарламента Виола фон Крамон опровергла утверждения правящей Грузинской мечты и премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что во время визитов в Брюссель оппозиция проводила кампанию против получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС.

Депутат Европарламента не упомянула конкретно правящую партию, но сказала, что, когда она встречалась с членами Лело и партии «За Грузию» в мае, «они призвали предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, несмотря на отступление в демократии, так как это «исторический шанс для страны и стоит выше партийной позиции».

Незадолго до заявления депутата Европарламента, 27 мая, премьер-министр Ираклий Гарибашвили обвинил депутата от Лело Саломе Самадашвили в проведении якобы кампании против стремления Грузии в Евросоюз.

Похожее мнение премьер-министр высказал также 22 мая, когда отметил, что во время визита в Брюссель «очень известные лидеры ЕС» сказали ему, что лидеры оппозиции в столице Европы выступали против «положительного решения» по кандидатуре Грузии.

На следующий день, 23 мая, с аналогичным обвинением выступил председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе.

Некоторые представители оппозиции предположили, что правящая партия пытается заранее переложить ответственность на своих оппонентов, если ЕС не удовлетворит заявку Грузии.

10 мая Грузия представила вторую, заключительную часть вопросника самооценки страны-кандидата в члены ЕС. Еврокомиссия должна представить свое заключение в ближайшие недели, а лидеры ЕС решат, предоставлять ли Грузии статус кандидата на саммите 24-25 июня.

