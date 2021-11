ЕС критикует назначение членов Высшего совета юстиции Грузии

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил сегодня, что недавнее назначение двух членов Высшего совета юстиции «является пятым шагом назад в сфере судебной системы и верховенствы закона в Грузии за последние четыре месяца».

Он также подчеркнул, что «назначения были поспешными, непрозрачными и неконкурентными». Соответственно, «они противоречат обязательствам Грузии по повышению независимости, подотчетности, качества и доверия к судебной системе в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией».

Он также отметил, что назначения состоялись на второй день после местных выборов, «когда прошло всего четыре дня после того, как была опубликована повестка дня конференции». Харцель также отметил, что две женщины-члены Высшего совета юстиции «неожиданно» покинули совет до истечения срока их полномочий. Однако имена новых кандидатов до назначения не назывались.

Посол ЕС также напомнил также о четырех предыдущих «шагах назад», включая назначение судей Верховного суда 12 июля; Невыполнение условий, связанных с правосудием, для получения дополнительных 75 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС в сентябре 2021 года; Отказ от принятия поправок к Конституции, связанных с порядком назначения генерального прокурора; Заслуживающее доверия расследование насилия против более 50 журналистов и активистов 5 июля этого года и наказание организаторов насилия.

«Эти события подтверждают, что запуск амбициозного процесса судебной реформы при широкой, инклюзивной вовлеченности всех партий, является неотложной необходимостью», — сказал Карл Харцель, призвав власти Грузии «выполнить свои обязательства по реформам, в том числе в сфере правосудия».

«ЕС в очередной раз подчеркивает: несмотря на то, что он подтверждает свою готовность продолжать поддержку реформы Грузии в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией, помощь ЕС будет по-прежнему зависеть от прогресса, достигнутого в реализации ключевых реформ», — говорится в заявлении.

