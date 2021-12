ЕС критикует Грузию за назначение судей в Верховный суд

Пресс-спикер ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Питер Стано подверг критике назначение четырех судей Верховного суда и напомнил Грузии, что помощь со стороны ЕС для Грузии «будет зависеть от прогресса в ключевых процессах реформ».

По его словам, тот факт, что судьи были назначены до того, как были устранены недостатки в процессе их выдвижения, не соответствовал рекомендациям БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии.

Питер Стано также отметил, что назначения судей противоречат обязательствам, взятым лидерами Грузии в рамках политического Соглашения от 19 апреля по амбициозному реформированию правосудия, которые они подтвердили 28 июля в очередной раз после выхода из соглашения.

Пресс-спикер подчеркнул, что это обещание включает устранение недостатков в процессе выдвижения кандидатов до назначения судей Верховного суда.

«Эти действия содержат угрозу, что у независимости судебной системы и доверие общества к судебной системе Грузии будут поставлены под большое сомнение», — сказал он.

Пресс-спикер также сообщил, что ЕС призвал Грузию «способствовать укреплению независимости, подотчетности и качества судебной системы, включая Высший совет юстиции, посредством широких, инклюзивных и согласованных между партиями реформ».

