СМИ: Премьер-министр Эстонии сделала укор Ираклию Гарибашвили за прослушивание дипломатов

Как сообщает эстонское русскоязычное интернет-издание DELFI, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала укор своему грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили во время встречи в Брюсселе 15 декабря за предполагаемое прослушивание иностранных дипломатов.

Согласно сообщению DELFI от 16 декабря, премьер-министр Эстонии подробно рассказала об этом в интервью эстонской газете Eesti Päevaleht. «Я сказала, что это совершенно неприемлемо, что вы нас прослушиваете. Мы — ваши друзья, не говорим ничего плохого за вашей спиной», — отметила премьер-министр Эстонии.

Согласно сообщениям, Кая Каллас спросила Гарибашвили: «как далеко продвинулось расследование, потому что раньше сообщалось, что оно идет. По словам грузинского премьер-министра, случай расследуется, но конкретного ответа у него не было».

«Я сказала, что мы хотим вас поддерживать и вам помогать, но облегчите это нам. Проведите судебную реформу, попытайтесь преодолеть раскол в обществе», — сказала глава правительства Эстонии.

Отвечая на вопрос журналистов, вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который также присутствовавший на встрече премьер-министров, сказал, что «в отношениях между друзьями нет никаких табуированных тем. Это был очень искренний разговор».

По словам Залкалиани, Гарибашвили предоставил своему эстонскому коллеге «исчерпывающую информацию» по всем интересующим ее вопросам, включая предполагаемое дело о прослушивании телефонных разговоров.

«Расследование продолжается, вы знаете, что есть полная открытость, чтобы к нему подключились международные эксперты», — сказал он.

Тысячи документов, предположительно, из Службы государственной безопасности просочились в Интернет 13 сентября. Документы в основном содержат информацию о духовенстве, но они также содержат многочисленные записи разговоров грузинских журналистов, оппозиционных политиков, иностранных дипломатов или публичных служащих.

Тогда оппозиция обвинила власти Грузии в использовании российских методов, а Ираклий Гарибашвили обвинил оппозицию, и в основном Национальное движение, в «фальсификации» и «фабрикации» материалов.

В то же время премьер-министр Гарибашвили заявил, что кампания, развернутая вокруг записей, служит лишь узким партийным интересам.

Однако генеральный секретарь правящей Грузинской мечты и мэр столицы Каха Каладзе заявил, что «обязательно нужно прослушивать тех, кого нужно прослушивать, и, конечно же, все в рамках закона».

Пресс-спикер Службы иностранных дел ЕС Питер Стано заявил, «это очень серьезный вопрос, поскольку что он важен в контексте дипломатических отношений в рамках Венской конвенции. Мы предпринимаем соответствующие шаги в этом контексте».

