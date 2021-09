ЕС «подготовит соответствующие шаги» по вопросу секретной слежки

Как сообщает Радио Свобода, пресс-спикер Службы иностранных дел ЕС Питер Стано заявил, что секретная слежка за дипломатической миссией ЕС в Грузии является «очень серьезным вопросом».

«Это очень серьезный вопрос, поскольку что он важен в контексте дипломатических отношений в рамках Венской конвенции», — сказал Петер Стано. «Мы предпринимаем соответствующие шаги в этом контексте, как делаем это в похожей ситуации, но, учитывая характер предполагаемого инцидента, мы не можем сказать больше в настоящее время», — добавил он.

По сообщениям грузинских СМИ, обнародованные недавно предполагаемые секретные записи Службы госбезопасности Грузии касаются разговоров посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, дипломатов США, посла Израиля Рана Гидора, а также сотрудников дипломатических миссий в Грузии.

Телекомпания «Формула», у которой также был доступ к просочившимся файлам о секретной слежке, 15 сентября сообщила, что в одном из файлов содержится разговор посла ЕС Карла Харцеля со своими сотрудниками, где он говорил о встрече дипломатов с представителями грузинского духовенства, запланированной на 9 октября 2020 года, а также его разговор с одним из сотрудников, где они обсуждают ситуацию в ГПЦ во время пандемии и позицию Патриархии ГПЦ в отношении церковных ритуалов и церемоний.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили обвинил оппозицию в фабрикации просочившихся материалов. «Мы очень хорошо понимаем, что эта тяжелая кампания, которая была направлены против Церкви и правительства, а теперь против дипломатов, служит лишь узким политическим интересам одной партии», — сказал он.

