Ираклий Кобахидзе критикует посла ЕС

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе подверг критике посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, который вчера дал критическую оценку решению правящей партии о лишении парламентских полномочий трем депутатам от оппозиции, а также о назначении глав Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных.

В интервью «Палитра Ньюс» 16 февраля Кобахидзе заявил, что ни одно из заявлений посла не было «справедливым и объективным, и именно поэтому оно нам в этом смысле неинтересно».

«Для нас интересной была бы любая объективная оценка, в том числе критическая, но там, где нет справедливости и где нет объективности, естественно, что мы уделяем меньше внимания такому заявлению», — сказал Кобахидзе.

Председатель правящей партии также подверг критике президента Саломе Зурабишвили, которая 15 февраля заявила, что не согласна с решением об отмене мандатов оппозиционных депутатов.

«Саломе Зурабишвили — это не Парламент», — сказал Кобахидзе, добавив, что каждый может оценивать решения Грузинской мечты, но «ответственность за решение несет Парламент».

Говоря о бойкоте оппозицией парламентских выборов 2020 года, Кобахидзе заявил, что ни президент Грузии, ни посол ЕС «не смогли обеспечить прекращение саботажа против Парламента».

«Были какие-то призывы к тому, чтобы они прошли в Парламент, но вы помните, что мы так и не услышали жестких заявлений по поводу непрохождения (в Парламент), а итог, в конце концов, все, что произошло», — сказал он.

Примечательно, что именно посол Харцель и посол США Келли Дегнан способствовали длительным переговорам между Грузинской мечтой и оппозиционными партиями по преодолению кризиса 2020 года. Позднее процесс продолжился с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля. 28 июля 2021 года правящая партия в одностороннем порядке покинула соглашение, достигнутое при посредничестве ЕС 19 апреля.

Вчерашнее заявление Кобахидзе является одним из последних в серии критических заявлений, которые были сделаны правящей партией и европейскими дипломатами в адрес друг друга по ряду вопросов, включая назначения в Верховный суд и Высший совет юстиции, отказ в кредита ЕС и предполагаемая слежка за западными дипломатами на фоне и без того напряженных отношений между Грузинской мечтой и Брюсселем.

В конце декабря 2021 года Грузинская мечта в ускоренном порядке упразднила Службу госинспектора и взамен создала две новые структуры — Специальную следственную службу и Службу по защите персональных данных.

В то же время правящая партия прекратила депутатские полномочия одному из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе 15 февраля после того, как Тбилисский городской суд признал его виновным в мошенничестве по делу «TBC банка» от 12 января. Грузинская мечта также прекратила полномочия председателя Лейбористской партии Шалвы Нателашвили и основателя партии «Дроа» Элене Хоштария из-за пропуска заседаний по неуважительным причинам.

