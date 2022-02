Лидеры Грузии о нападении России на Украину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и председатель Парламента Шалва Папуашвили своими заявлениями в Twitter отреагировали на вторжение России в Украину.

«Грузинский народ потрясен российской агрессией в Украине», — написала Саломе Зурабишвили. «Мы выражаем солидарность с украинским народом и призываем (Москву) прекратить боевые действия. #SlavaUkraini».

Со своей стороны, премьер-министр Ираклий Гарибашвили написал в Twitter, что «военное нападение на суверенную страну недопустимо».

«Мы призываем международное сообщество принять все возможные меры, чтобы остановить грубое нарушение Россией международного порядка и предотвратить дальнейшую военную эскалацию», — отметил премьер.

«Военная агрессия России против Украины совершенно неприемлема», — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, добавив: «Мы стоим рядом с Украиной и призываем международных партнеров дать строгий ответ нарушению международного права со стороны России и обеспечить деэскалацию ситуации».

Председатель Парламента Шалва Папуашвили первым из властей Грузии отреагировал на события в Украине, заявив, что Грузия «поддерживает Украину в этот сложный период».

«К сожалению, войны в Украине избежать не удалось», — заявил он, призвав международное сообщество предпринять «эффективные и твердые шаги», чтобы остановить Россию и не допустить перерастания в полномасштабный конфликт и обеспечить соблюдение международных норм.

Президент России Владимир Путин сегодня утром около 6:00 по московскому времени объявил о проведении «специальной военной операции» против Украины, после чего Москва начала полномасштабную интервенцию. Есть сообщения о взрывах по всей Украине.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)