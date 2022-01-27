Разгон акции протеста у здания Парламента, 18 ноября, 2019. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

Согласно новому опросу, большинство граждан выступают за членство в НАТО и ЕС

27/01/2022 - 14:33
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Согласно результатам нового опроса общественного мнения, проведенного Национально-демократическим институтом (НДИ) США в Грузии, 83% респондентов согласны с заявленной целью правительства Грузии присоединиться к Евросоюзу, что больше, чем 76% во время предыдущего опроса 2021 года. Вступление в ЕС неприемлемо для 8%, а 8% — не знают.

Материал будет обновляться…

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27/01/2022 - 14:33
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