Согласно новому опросу, большинство граждан выступают за членство в НАТО и ЕС

Согласно результатам нового опроса общественного мнения, проведенного Национально-демократическим институтом (НДИ) США в Грузии, 83% респондентов согласны с заявленной целью правительства Грузии присоединиться к Евросоюзу, что больше, чем 76% во время предыдущего опроса 2021 года. Вступление в ЕС неприемлемо для 8%, а 8% — не знают.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)