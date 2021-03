Президент Европейского совета будет посредником в диалоге между властью Грузии и оппозицией

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, что сегодня вечером он выступит посредником на встрече Грузинской мечты и оппозиции.

Отметив, что «политическая поляризация должна прекратиться», президент Мишель отметил, что «пора перейти от фасилитаторства к посредничеству к посредничеству и заново начать политический диалог».

«Власть, как и любая другая власть, должна показать ответственное руководство», – сказал президент Европейского Совета, который также призвал оппозицию подключиться к конструктивному диалогу «в интересах Грузии».

По его словам, на переговорах необходимо обсудить различные вопросы, в том числе судебную и избирательную реформы. «Граждане Грузии должны иметь возможность доверять собственной системе правосудия. Любая поляризация судебной системы недопустима, и все мы знаем, что необходимо урегулировать некоторые конкретные дела», – заявил он.

Как позже заявил журналистам Шарль Мишель, он намерен предложить сторонам конкретное предложение по решению ключевых вопросов, но это не означает, что «все будет решено сегодня вечером». По его словам, запланированное в Брюсселе заседание Комиссии по Соглашению об ассоциации также будет «интересным моментом».

Ираклий Гарибашвили приветствует инициативу Шарля Мишеля

Перед выступлением президента Европейского совета премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на встрече обсуждался «широкий круг вопросов» повестки дня двустороннего сотрудничества. Глава правительства подтвердил приверженность Грузии европейским стремлениям и ценностям.

«Мы подтвердили господину президенту твердую готовность власти к диалогу с политическими силами, чтобы мы могли как можно скорее нормализовать политические процессы в стране», – сказал Ираклий Гарибашвили.

После заявления председателя Европейского совета Европы Ираклий Гарибашвили подтвердил готовность Грузинской мечты к встрече с оппозицией, деэскалации ситуации и конструктивному диалогу.

Предыдущие события

Незадолго до пресс-конференции председатель Европейского совета встретился с представителями оппозиционных партий. После встречи лидеры оппозиции заявили, что пойдут на уступки в отношении требования о проведении досрочных выборов и согласны на проведение плебисцита по поводу досрочных выборов. Эта идея была впервые озвучена оппозицией в декабре прошлого года, накануне третьего раунда послевыборных переговоров при содействии послов США и ЕС, но тогда правящая партия отклонила это предложение.

Большинство оппозиционных партий не признают результаты парламентских выборов, прошедших в октябре 2020 года, из-за их «фальсификации» и бойкотируют Парламент. Переговоры с участием иностранных посредников для выхода из политического тупика были остановлены в декабре прошлого года. Существующий кризис усугубился после задержания лидера оппозиционного Национального движения Ники Мелия.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)