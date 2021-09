Председатель ГМ: послы ЕС и США нуждаются в «правильные консультантах»

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что послам ЕС и США Карлу Харцелю и Келли Дегнан «нужны подходящие консультанты», поскольку «естественно, сами послы не могут анализировать правовые нормы».

Это заявление председателя правящей партии от 7 сентября на канале «Рустави-2» последовало за заявлениями посольств ЕС и США, которые подвергли Грузинскую мечту критике за то, что она отказалась от своего обещания ввести правило избрания генерального прокурора квалифицированным большинством в 3/5.

По словам Ираклия Кобахидзе, заявления посольств «очень печальны» по разным причинам. Такой «правовой нонсенс», который был в предложенной норме, заслуживает соответствующей оценки всех, в том числе со стороны международных партнеров, — сказал он.

«К сожалению, как видно, что обоим посольствам проводили неправильные консультации», — сказал председатель правящей партии, добавив, что предлагаемое изменение фактически ухудшило бы все существующие нормы. По мнению правящей партии, в случае если норма о квалифицированном большинстве не была бы достигнута, прокурор, избранный на несколько месяцев, стал бы политически уязвимым.

«Естественно, сами послы не могут анализировать правовые нормы, им нужны правильные консультанты, однако, но похоже, им не предоставили правильную консультацию», — заключил Ираклий Кобахидзе.

