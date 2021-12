Ираклий Кобахидзе и Келли Дегнан противостоят друг другу из-за квалификации

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе и посол США в Грузии Келли Дегнан противостоят друг другу из-за своей квалификации и юридических знаний после того, как посол подвергла критике правящую партию за возможный отказ от принятия конституционных изменений, согласованных при посредничестве ЕС. Изменения предусматривают снижение избирательного барьера с 5% до 2% и проведение следующих парламентских выборов по полностью пропорциональной системе.

Посол Дегнан сказала, что «некоторые люди, похоже, не понимают, что демократия требует множества взглядов», и предупредила, что однопартийное правление создает угрозу «тирании большинства».

По словам Кобахидзе, посол США не является «экспертом»

Отвечая послу, председатель Грузинской мечты заявил 2 декабря, что порог в 2% или меньше применяется только в двух странах-членах ЕС. Он также добавил, что «тирания не возникает ни в одной стране (где есть более высокий порог)». «Я говорю вам это как эксперт. Госпожа Келли сама не является экспертом», — сказал Кобахидзе журналистам.

По его словам, плюрализм и разнообразие обеспечивает пропорциональная избирательная система, которая «впервые была введена в Грузии Грузинской мечтой, и эта система будет запущена в 2024 году». Поправки, предусмотренные Соглашением от 19 апреля, предусматривают проведение любых последующих выборов, включая досрочные парламентские выборы, по полностью пропорциональной системе.

«Мы готовы возобновить дискуссии в связи с избирательным барьером. Просто, у этого есть свои предпосылки — все политические партии должны сидеть в Парламенте», — заявил Кобахидзе, имея в виду отказ ЕНД присутствовать на пленарных заседаниях.

Ответ посла Дегнан

В ответ Ираклию Кобахидзе посол США сказала 3 декабря: «Я с большим уважением отношусь к знаниям и опыту г-на Кобахидзе в области конституционного права, а также к другим конституционалистам, с которыми я имела честь встретиться здесь, в Грузии. В этой стране действительно есть много специалистов по конституционному праву с хорошим образованием».

Однако посол отметила, что она также имеет опыт работы в конституционном праве и помогала одной стране в написании конституции, в том числе посредством сравнительного анализа различных конституций. «Сравнение того, что хорошо работает в той или иной системе, очень важно и полезно, но, в конце концов, страна сама должна решить, что лучше для ее системы», — сказала посол.

По ее словам, политические лидеры Грузии согласовали 1-процентный порог к парламентским выборам 2020 года по документу от 8 марта 2020 года, а 2-процентный порог по соглашению от 19 апреля 2021 года.

«Этот порог в 2% предполагает создание многопартийной системы, которая может создать разнообразие в Парламенте, чтобы голос и видение большего числа граждан Грузии были представлены в Парламенте. Это очень важно», — сказала посол, добавив, что «это было соглашением между политическими лидерами Грузии, что в настоящий момент отвечает наилучшим интересам Грузии».

