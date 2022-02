ГМ прекратила депутатские полномочия Бадри Джапаридзе, Шалвы Нателашвили, Элене Хоштария и Кахи Кучава

На заседании Парламента 15 февраля правящая Грузинская мечта прекратила депутатские полномочия депутату от партии Лело Бадри Джапаридзе, лидеру Лейбористской партии Шалве Нателашвили, основателю партии Дроа Элене Хоштария и бывшему спикеру Парламента Кахе Кучава.

Законодатели Грузинской мечты решили лишить Бадри Джапаридзе депутатского мандата после того, как Тбилисский городской суд признал его виновным в мошенничестве по делу «TBC банка», но его не арестовали в связи с истечением срока давности.

Депутатские полномочия Шалвы Нателашвили и Элене Хоштария были прекращены в связи с необоснованным пропуском заседаний Парламента. Нателашвили и Хоштария — два последних депутата, которые не прошли в законодательный орган после окончания бойкота оппозиции после парламентских выборов 2020 года. Однако 10 февраля Нателашвили заявил, что решил заняться парламентской деятельностью. Хоштария не изменила своего решения до конца.

Что касается Кахи Кучава, он обратился к Парламенту с просьбой лишить его мандата в конце декабря 2021 года.

После прекращения мандатов депутатов от оппозиции никто в Парламенте не сможет их заменить, так как значительная часть оппозиции отменила парламентские пропорциональные списки во время бойкота.

В результате 60 мест, завоеванных оппозицией на выборах, сократились до 55. Ранее, в 2021 году, Ника Мелия и Мамука Хазарадзе, председатели Единого национального движения и Лело, обратились в Парламент с просьбой аннулировать их мандаты.

Оценка оппозиции

За упразднением мандатов оппозиционных депутатов последовала критика со стороны оппозиции и гражданского сектора.

Перед сегодняшним заседанием лидер фракции Единого национального движения Хатиа Деканоидзе заявила, что основной причиной, по которой Грузинская мечта решила лишить депутатов их полномочий, было создание комиссии по расследованию предполагаемых пыток экс-президента Михаила Саакашвили, для чего требуется поддержка 50 законодателей.

Она также призвала Грузинскую мечту восстановить снятые оппозицией парламентские пропорциональные списки, чтобы «все мандаты были возвращены оппозиционным партиям».

Сам Бадри Джапаридзе расценил решение Грузинской мечты как «продолжение несправедливого политического преследования» против него.

«Никто не имеет права исключать члена Парламента Грузии из Парламента, так как никто из наших коллег не давал этого права друг другу, это право дано грузинским народом», — заявил депутат от Гирчи Иаго Хвичия.

Комментарии НПО

Неправительственные организации «Международная прозрачность – Грузия» и «Международное общество за справедливые выборы и демократию» отметили в совместном заявлении от 10 февраля, что прекращение полномочий оппозиционным депутатам стало еще одним шагом на пути к «ослаблению Парламента».

По заявлению НПО, решение Грузинской мечты «может быть направлено на ослабление оппозиции и, как следствие, на невыполнение Парламентом функции надзора».

В отношении Бадри Джапаридзе неправительственные организации подчеркнули, что, хотя одним из оснований для досрочного прекращения полномочий депутата является вошедший в силу обвинительный приговор, однако «само наличие обвинительного приговора само по себе не является основанием для прекращения полномочий».

Они также отметили, что решение вопроса Парламентом предусмотрено Конституцией именно потому, чтобы депутаты обсудили целесообразность прекращения полномочий коллеги в интересах страны и избирателей.

Что касается Элене Хоштария и Шалвы Нателашвили, то неправительственные организации заявили, что Парламент уже один раз отказался прекращать их мандаты в связи с пропуском заседаний по «необоснованным причинам».

В то же время, по их заявлению, несмотря на то что Нателашвили не прошел предписанные Регламентом Парламента процедуры объявления бойкота, «его публичные заявления о непрохождении в Парламент можно расценивать как бойкот».

