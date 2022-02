ЕС о назначении руководителей Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель в беседе с представителями СМИ дал оценку вчерашним назначениям Парламентом Грузии руководителей Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных, а также прекращению мандатов оппозиционным депутатам.

Посол Харцель отметил, что ЕС принимает к сведению вчерашние назначения Парламента, но будет ждать результатов продолжающейся апелляции в Конституционном суде, где государственный инспектор Лонда Толораия обжаловала решение Грузинской мечты об упразднении ее службы.

По его словам, ЕС по-прежнему не видит «объективных причин» для «внезапного и поспешного роспуска» Службы государственного инспектора и досрочного прекращения полномочий госинспектора.

«Эффективный демократический надзор за сектором безопасности и надлежащая защита данных остаются обязанностями Грузии, за которые страна несет ответственность», — сказал Карл Харцель, добавив, что «это важно для того, чтобы ЕС выразил полю и нашел возможность помочь Грузии в реализации ключевых реформ».

Что касается лишения депутатских полномочий одного из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, председателя Лейбористской партии Шалвы Нателашвили и основателя партии «Дроа» Элене Хоштария, Карл Харцель отметил, что «возможно этом выбор в Парламенте был сделан за счет политической инклюзивности и демократического плюрализма».

«Вчерашний политический выбор был сделан на основе принципов, которые я не стану обсуждать», — подчеркнул он.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)