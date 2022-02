Центр по контролю за заболеваниями опубликовал восьмой доклад о течении Ковид-19

Национальный центр по контролю за заболеваниями и общественного здоровья (NCDC) опубликовал новый доклад о течении нового коронавируса в Грузии (за исключением оккупированных территорий).

Документ, который был опубликован 3 февраля, содержит 8-й сводный анализ эпидемиологической ситуации и мер, принятых в связи с распространением нового коронавируса в Грузии, и представляет данные с января 2020 года по декабрь 2021 года.

«Civil Georgia» предлагает краткий обзор доклада.

Первый случай Ковид-19 был выявлен в Грузии 26 февраля 2020 года. По состоянию на 7 февраля 2022 года в стране подтверждено 1 325 838 случаев заражения вирусом. Из них 1 106 221 инфицированный уже полностью выздоровел, а 15 246 скончались. COVID-19 — Все новости Грузии: Выявлено 11 235 новых случаев, 17 130 выздоровели, умерли 34 Первый случай Ковид-19 был выявлен в Грузии 26 февраля 2020 года. По состоянию на 7 февраля 2022 года в стране подтверждено 1 325 838 случаев заражения вирусом. Из них 1 106 221 инфицированный уже полностью выздоровел, а 15 246 скончались.

Половые и возрастные особенности распространения вируса

По состоянию на 1 января в стране подтверждено 936 844 случая заражения Ковид-19 (228 410 в 2020 году, 708 434 в 2021 году). При этом показатель кумулятивной инцидентности в 2020 году, который измеряет частоту заболеваемости в данный период времени, составляет 6 135,9 на 100 000 населения в 2020 году и 19 000 в 2021 году.

По состоянию на 2 февраля 2022 года по всей Грузии было проведено 13 108 645 тестов, из них 5 883 013 — ПЦР и 7 225 632 — тестов на антигены.

По всей стране в период с 2020 по 2021 год показатель положительных результатов теста составлял 7,1%, с самым высоким показателем положительных результатов 25,2% в ноябре 2020 г. и 9,9% в августе 2021 года.

В 2020 году 42,8% положительных случаев пришлось на мужчин и 57,2% на женщин. В 2021 году 43,9% положительных случаев были у мужчин и 56,1% у женщин.

По состоянию на 1 января новым коронавирусом заразились 159 977 детей и подростков (23 554 в 2020 году, 135 426 в 2021 году), что составляет 17,1% подтвержденных случаев. В 2020 г. показатель кумулятивной инцидентности на 10 000 детей составил 253,7, а в 2021 г. – 1469,7.

За отчетный период от Ковида умерло 13 860 человек, из них 52% мужчин и 48% женщин. В то же время 39,2% умерших были моложе 70 лет, 31,7% — старше 79 лет и 29,3% — в возрастной группе 70-79 лет.

У 50,2% умерших больных были сопутствующие хронические заболевания, в том числе у 25,9% — сахарный диабет и у 5,6% — онкологические заболевания.

В 81,1% летальных случаев заболевание осложнилось пневмонией.

За время пандемии скончались 143 человека, работавших в медицинских учреждениях, что составляет 0,4% от подтвержденных случаев среди медперсонала.

Согласно докладу, в 2020 году по сравнению со средним уровнем смертности в 2015-2019 годах не наблюдалось роста смертности в возрастной группе до 60 лет, а в возрастной группе 60+ было выявлено в октябре-декабре того же года.

Согласно документу, в 2021 году по сравнению со средним числом умерших в 2015-2019 годах рост смертности в возрастной группе до 60 лет наблюдается с августа, а в возрастной группе 60+ — в течение всего года.

Вакцинация

Согласно докладу, по состоянию на 1 января 2022 года, не менее 1 291 830 человек получили хотя бы одну дозу вакцины против Ковид, полностью привиты 1 150 870 человек, бустерной дозой привито 73 665 человек.

При этом 714 002 граждан полностью привиты вакциной Пфайзер, 400 840 — вакциной Синофарм, 114 567 — вакциной Синовак, 61 561 — вакциной Астразенека.

Наибольшее количество прививок — 47,5% — было сделано в возрастной группе 60-79 лет, за ней следует возрастная группа 40-59 лет с 39,2%. Самый высокий процент прививок — 48,9% — проведен в столице.

Побочные реакции после проведенных прививок были зарегистрированы в 1 929 случаях, что является нежелательным последствием процесса иммунизации и не обязательно должно быть непосредственно связано с вакциной.

Из них 206 случаев были оценены, как серьезные, из которых 177 пациентам потребовалась неотложная помощь.

77 серьезных случаев побочных явлений выявлено после прививки вакциной Синофарм, 57 – вакциной Пфайзер, 38 – вакциной Астразенека, 34 — Синовак.

Побочные явления в 51 случае были связаны со страхом; в 45 случаях была реакция на вакцинный продукт; 34 случая были классифицированы как несовместимые прививки; 20 случаев — как неопределенные, а 1 случай не удалось классифицировать.

В то же время за определенный срок после иммунизации выявлено 7 летальных случаев, из них 5 классифицированы как несовместимые с иммунизацией, 1 не рассмотрен, а рассмотрение 1 случая приостановлено до представления документации.

Волна Омикрон

Один раздел доклада охватывает период с 14 декабря 2021 года по 23 января 2022 года, в котором анализируются данные о новом штамме коронавируса — «Омикрон». За этот период в лабораториях выявлено 1 532 случая заражения «Омикроном», 900 из которых уже выздоровели.

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, средний возраст 1 151 заразившегося Омикроном составляет 33,86 года, минимум — 3 месячный возраст и максимум 87 лет.

88,96% (1 024) обследованных – граждане Грузии, из них 50% (576) полностью привиты, 36,1% (415) не получали ни одну дозу вакцины.

Из изученных случаев 38 госпитализированы, летально завершились 3 случая.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)