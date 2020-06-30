COVID-19 — Все новости Грузии: Число зараженных увеличилось на 2, еще 3 пациента выздоровели

По состоянию на 12:00 ч. 30 июня, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19) в Грузии составляет 96. В то же время 3 гражданина Грузии были инфицированы за пределами страны и перевезены в Грузию на лечение. 79 из них уже полностью выздоровели, а 15 скончались. Кроме того, 2 809 граждан По состоянию на 12:00 ч. 30 июня, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19) в Грузии составляет 96. В то же время 3 гражданина Грузии были инфицированы за пределами страны и перевезены в Грузию на лечение. 79 из них уже полностью выздоровели, а 15 скончались. Кроме того, 2 809 граждан находятся в 14-дневном обязательном карантине, а 22 — под наблюдением врачей в медицинских учреждениях.

30 июня, вторник

13:30 — Обязательный карантин остается в силе для всех прибывающих в Грузию

Обязательный карантин остается в силе для всех прибывающих в Грузию, — заявил сегодня директор Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе после заседания Межведомственного координационного совета.

Гражданам Грузии и членам их семей — единственной категории, которая имеет право въезжать в страну — придется пройти две недели карантина в местах, обозначенных правительством.

По словам Гамкрелидзе, можно сделать исключение для многодетных семей, которым будет предложено две недели самоизоляции.

10:30 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 2, выздоровели еще 3 пациента

По последним данным, число людей, инфицированных коронавирусом в Грузии, увеличилось на 2 до 928.

В то же время выздоровели еще 3 инфицированных пациента, и общее количество выздоровевших достигло 794.

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 199 активных случаев коронавирусной инфекции.

29 июня, понедельник

15:00 — Польша направила Грузии медицинские защитные средства

В рамках союзнической помощи странам-членам и партнерам НАТО, Польша направила в Грузию медицинские защитные средства для борьбы с пандемией коронавируса. Помощь включает 6800 защитных экранов и 5400 литров дезинфицирующего раствора.

12:22 — В Цхинвальском регионе выздоровели еще 5 пациентов

В оккупированном Цхинвальском регионе еще пять пациентов выздоровели от Ковид-19, что привело к сокращению количества активных случаев до 9, — сообщает местное информационное агентство «Рес».

Первые три случая нового коронавируса в Цхинвальском регионе были подтверждены 5 мая. Всего в регионе было выявлено 85 случаев Ковид-19. Из них 76 пациентов уже выздоровели.

10:30 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 2, выздоровели еще 6 пациентов

По последним данным, количество инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 2 до 926.

В то же время выздоровели еще 6 инфицированных пациентов, и общее количество выздоровевших пациентов достигло 791.

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 120 активных случаев коронавируса.

28 июня, воскресенье

13:48 — Еще три пациента выздоровели от Ковид 19 в Цхинвали

Три пациента выздоровели от нового коронавируса в Цхинвальском регионе. Это сократило количество активных случаев в регионе до 14. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

13:00 – В Грузии умер 15-й пациент

По последним данным, в Грузии умер еще один пациент, инфицированный Covid-19. Это 15-й случай смерти пациента с новым коронавирусом. Кроме того, количество подтвержденных случаев увеличилось на 3 до 924. Еще 4 пациента выздоровели, в результате чего общее число излечившихся от вируса достигло 785.

27 июня, суббота

14:48 — Еще 4 пациента выздоровели в Цхинвальском регионе

В оккупированном Цхинвальском регионе еще 4 пациента выздоровели от коронавируса, что привело к сокращению количества активных случаев до 17, — сообщает местное информационное агентство «Рес».

11:00 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 2, выздоровел еще 1 пациент

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в Грузии увеличилось на 2 до 921; Количество излечившихся пациентов увеличилось на 1 до 781.

26 июня, четверг

11:00 — 12 человек выздоровели в оккупированном Цхинвали, количество активных пациентов уменьшилось до 21

Еще 12 пациентов, инфицированных коронавирусом, выздоровели в оккупированном Цхинвали, и число активных случаев сократилось до 21. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

На сегодняшний день в оккупированном Цхинвали зарегистрировано 85 случаев коронавирусной инфекции.

10:25 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 2, выздоровели еще 4 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 2 до 919. Еще 4 пациентფ выздоровели. Таким образом, общее число выздоровевших от вируса достигло 780.

25 июня, четверг

17:00 — Ограничение на международные полеты продлено до 31 июля

По сообщению Агентства гражданской авиации Грузии, ограничение на осуществление международных регулярных авиаперевозок продлено до 31 июля, а решение о возобновлении полетов будет приниматься «с учетом эпидемиологической ситуации в мире и в Грузии».

Агентство призывает пассажиров воздерживаться от покупки билетов в том или ином направлении до тех пор, пока официальными источниками не будет объявлена ​​дата возобновления регулярного воздушного сообщения и расписание рейсов не будет подтверждено.

13:00 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 3, выздоровели еще 5 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 3 до 917. Еще 5 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число выздоровевших от вируса достигло 776.

24 июня, среда

11:10 — Количество подтвержденных случаев в оккупированном Цхинвали увеличилось на один

В оккупированном Цхинвали число людей, зараженных коронавирусом, увеличилось на одного, до 85, — сообщает местное информационное агентство «Рес».

По сообщению источника, инфицированный является студентом одного из российских вузов, который вернулся в оккупированный регион из России.

Число активных случаев коронавируса в оккупированном Цхинвали достигает 33.

10:50 – Число инфицированных коронавирусом увеличилось на 3, выздоровели еще 3 пациента

По последним данным количество подтвержденных случаев Ковид-19 в Грузии увеличилось на 3 до 914. Тем временем выздоровели еще три пациента, в результате чего число выздоровевших пациентов увеличилось до 771.

23 июня, вторник

11:20 — Количество подтвержденных случаев в оккупированном Цхинвали увеличилось на один

Число людей, инфицированных коронавирусом, в оккупированном Цхинвали увеличилось на одного. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес». Всего в оккупированном регионе зарегистрировано 84 случая.

По сообщению источника, последний инфицированный является курсантом российского военного вуза, который вернулся в регион из России.

Количество активных случаев в Цхинвали в настоящее время достигает 34.

11:00 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 3, выздоровели еще 7 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 3 до 911. Еще 7 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество выздоровевших от вируса достигло 768.

22 июня, понедельник

16:30 — Гамкрелидзе: сегодняшняя эпидситуация позволяет стране провести выборы

По словам руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, нынешняя ситуация в стране позволяет провести парламентские выборы осенью.

Однако, по его словам, сложно прогнозировать, что произойдет через несколько месяцев.

По словам Гамкрелидзе, Центру получил поручение от ЦИК и председателя Парламента разработать рекомендации для проведения избирательной и предвыборной кампании.

11:00 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 2, выздоровели еще 6 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Ковид-19 в стране увеличилось на 2 до 908. Еще 6 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество излечившихся от вируса достигло 761.

09:00 — Оккупированная Абхазия временно открывает пункт пропуска Ингури для жителей региона

По сообщению абхазского «КГБ», власти оккупированной Абхазии откроют контрольно-пропускной пункт на мосту Ингури в течение двух дней, до 25 июня. Через КПП в оккупированный регион смогут попасть жители Абхазии из остальной части Грузии.

После прохождения через КПП все лица пройдут медицинское обследование, — сообщает абхазской «КГБ».

21 июня, воскресенье

11:00 – Число зараженных коронавирусом увеличились на 8, выздоровели еще 3 пациента

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 8 до 906. Еще 3 пациента выздоровели. Это увеличило общее количество людей, излечившихся от вируса, до 755.

20 апреля, суббота

11:00 – Число зараженных коронавирусом увеличилось на 3, еще 11 пациентов выздоровели

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 3 до 898. Еще 11 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество излечившихся от вируса достигло 752.

19 июня, пятница

11:30 — Правительство смягчает ограничения на образовательные и «приключенческие» виды спорта

По решению правительства Грузии, разрешается проведение семинаров и тренингов на открытом воздухе, а также все «приключенческие» спортивные активности на открытом пространстве (рафтинг, каякинг, каньонинг – водные, воздушные и наземные приключенческие виды).

11:00 — В оккупированном Цхинвали от коронавируса выздоровели еще 3 пациента

Количество лиц, выздоровевших от коронавируса в оккупированном Цхинвали, увеличилось на 3 до 43. Об этом сообщает местное информационное агентство. Согласно тому же источнику, число активных случаев Covid-19 в оккупированном регионе составляет 37.

10:50 – Количество подтвержденных случаев увеличилось на 2, еще 2 пациента выздоровели

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 2 до 895. Еще 2 пациента выздоровели. Таким образом, общее количество вылеченных от вируса достигло 741.

18 июня, четверг

11:40 — Граждане Грузии со специальным разрешением не будут проходить обязательный карантин по прибытии в Германию

По заявлению министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, с 15 июня те граждане Грузии, которые имеют специальное разрешение на въезд на территорию Германии, не будут проходить обязательный 14-дневный карантин.

По словам министра, исключение касается тех, кто учится в немецких вузах и ​​школах, а также граждан, выезжающих в Германию на лечение, которые имеют разрешение от соответствующего медицинского учреждения, а также те, кто посещает Германию с официальным визитом и командировкой.

«Конечно, это не означает отмены ограничений для граждан Грузии, путешествующих в Германию в туристических или иных целях. Решение в связи с этим будет принято позже», — добавил министр иностранных дел.

10:45 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 5, выздоровели еще 8 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 5 до 893. Еще 8 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество излечившихся от вируса достигло 739.

17 июня, среда

15:15 — Расширена группа обязательного тестирования на Covid-19

По постановлению правительства Грузии от 15 июня, расширен перечень риск-групп, подлежащих обязательному тестированию на Covid-19.

Согласно новому постановлению, на Covid-19 будут проверяться:

Пациенты с соответствующими симптомами;

Контакты подтвержденных случаев;

Пациенты в режимах самоизоляции и карантина;

Медицинский персонал;

Персонал, работающий в карантинных помещениях;

Лица, работающие на таможенных КПП и на пограничных пунктах, а также в экономических зонах регистрации;

Сотрудники, занимающиеся лабораторной диагностикой нового коронавируса;

Водители транспортных средств, перевозящих международные грузы (кроме транзита);

Сотрудники пенитенциарных учреждений;

Сотрудники общественного транспорта;

Призывники.

11:00 — Количество подтвержденных случаев в оккупированном Цхинвали увеличено до 80

В оккупированном Цхинвали число подтвержденных случаев Ковид-19 увеличилось на 2 до 80. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

Согласно тому же источнику, трое из новых инфицированных — это курсанты российских военных вузов, а четвертый — военнослужащий.

10:45 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 9, выздоровели еще 7 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 9 до 888. Еще 7 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество излечившихся от вируса стало 731.

16 июня, вторник

15:00 — Оккупированная Абхазия будет тестировать на Ковид-19 жителей региона, вернувшихся из России, на грузино-российской границе

По решению властей оккупированной Абхазии, вернувшиеся из России жители Абхазии будут проходить тестирование на грузино-российской границе на Ковид-19. Об этом сообщает местное информационное агентство.

По сообщению того же источнику, у жителей региона на границе будут забирать биологический материал и отправлять в лабораторию для диагностики.

Оккупированная Абхазия отложила открытие границы с Россией до 1 июля, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Ограничения на пересечение границ не распространяются на сотрудников дипломатического корпуса, ФСБ России, российских военнослужащих и международные грузовые перевозки.

10:40 — Выздоровели еще 20 пациентов

По последним данным, еще 20 пациентов выздоровели от Ковид-19 в стране. Это увеличило общее количество людей, излечившихся от вируса, до 724. В то же время, за последние 24 часа в стране не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.

15 июня, понедельник

15:00 — Оккупированная Абхазия смягчает некоторые ограничения

Оккупированная Абхазия смягчает некоторые ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает местное информационное агентство.

С 15 июня будут разрешены массовые собрания людей (в том числе спортивные и развлекательные мероприятия, а также свадьбы).

Также с сегодняшнего дня возобновят работу спортивные залы, спа-центры, салоны красоты и стоматологические кабинеты.

С соблюдением соответствующих рекомендаций, аграрные рынки открытого типа также смогут работать ежедневно.

12:17 — Железная дорога в Грузии возобновила пассажирские перевозки

Грузинская Железная дорога возобновила пассажирские перевозки с 15 июня. При поездке на поезде граждане будут проходить обязательный термоскрининг. Кроме того, они должны будут носить маски.

12:15 — Открылся внутренний туризм

Согласно решению Межведомственного координационного совета, внутренний туризм официально открыт с 15 июня.

12:10 — В селе Гета отменены строгие карантинные меры

По решению Межведомственного координационного совета, с 15 июня в селе Гета Болнисского муниципалитета отменены строгие карантинные меры.

15 мая в селе Гета были введены строгие карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

12:00 — Закон о нарушении правил ношения маски вступил в силу

Закон о правилах ношения масок официально вступил в силу сегодня. Правительство уже приняло соответствующее постановление.

Согласно постановлению, ношение маски обязательно:

в торговых объектах;

в общественном транспорте, включая метро и такси;

в салонах красоты и центрах эстетической медицины;

в лифтах общего пользования;

в приемных публичных и частных учреждений;

на встречах, проводимых в публичных и частных учреждениях, где невозможно выдержать дистанцию ​​2 метра;

Выступающий/докладчик на встречах может не пользоваться маской.

На брифинге после заседания Межведомственного координационного совета глава Администрации правительства Натиа Мезвришвили пояснила, что для ношения масок были выбраны те места, где «существует высокий риск распространения вируса».

По ее словам, эти правила не будет затронут:

детей в возрасте до 6 лет;

лиц, имеющих проблемы с дыхательной системой;

лиц с ограниченными возможностями;

Кроме того, ношение маски не будет обязательным для обслуживающего персонала в специализированном учреждении при предоставлении конкретной реабилитационной услуги специальной целевой группе (например, услуги логопеда);

По словам Мезвришвили, за нарушение обязательных правил ношения маски будут применены соответствующие санкции (физическое лицо будет оштрафовано на 20 лари, а юридическое лицо — 500 лари).

11:30 — В оккупированном Цхинвали выявлены два новых случая Ковид-19

Два новых случая коронавируса выявлены в оккупированном Цхинвали. Это увеличило количество подтвержденных случаев в регионе до 78. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

По данным того же источника, инфицированные являются курсантами российских военных вузов.

На данный момент в оккупированном Цхинвали 40 человек излечились от вируса.

10:45 – Число зараженных коронавирусом увеличилось на 15, выздоровел еще 1 пациент

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 15 до 879. Еще 1 пациент выздоровел. Таким образом, общее количество излечившихся от вируса достигло 704.

14 июня, воскресенье

11:00 — Число зараженных коронавирусом увеличились на 13, выздоровел еще 1 пациент

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в Грузии увеличилось на 13 до 864. Еще 1 пациент выздоровел. Таким образом, общее количество излечившихся от вируса достигло 703.

13 июня, суббота

23:25 — Умер еще один пациент, инфицированный коронавирусом

По последним данным, в Грузии умер еще один пациент, инфицированный Covid-19. Это увеличило количество умерших пациентов, зараженных коронавирусом до 14.

13:35 — В оккупированном Цхинвали выявлено 4 новых случая коронавируса, еще 4 пациента выздоровели

В оккупированном Цхинвали было зарегистрировано четыре новых случая на Ковид-19, в результате чего, число подтвержденных случаев в регионе выросло до 76. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес». Согласно тому же источнику, еще 4 пациента выздоровели от вируса в регионе.

10:05 — Количество зараженных коронавирусом увеличилось на 8, выздоровели еще 5 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 8 до 851. Еще 5 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество выздоровевших от вируса достигло 702.

12 июня, пятница

23:00 — Оккупированная Абхазия не откроет границу с Россией до 1 июля

Оккупированная Абхазия отложила открытие границы с Россией до 1 июля, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает местное информационное агентство.

Ограничения на пересечение границ не распространяются на сотрудников дипломатического корпуса, сотрудников ФСБ России, российских военнослужащих и международных грузовых перевозок.

21:00 — В оккупированной Абхазии выявлен еще один случай Covid-19

Еще один новый случай Covid-19 был выявлен в оккупированной Абхазии, в результате чего число подтвержденных случаев в регионе увеличилось до 37. Об этом сообщает местное информационное агентство. Новым инфицированным является курсант российского военного вуза, который вернулся в регион из Российской Федерации. Его доставят в Гудаутскую больницу для лечения.

15:05 – Число зараженных коронавирусом увеличились на 6

По последним данным, число подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось еще на 6 до 843.

13:30 – За нарушение правил ношения маски граждан будут штрафовать на 20 лари

Граждане будут оштрафованы на 20 лари за нарушение правил ношения маски в закрытом публичном пространстве, во время передвижения на такси, на общественном транспорте, в том числе в метро. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях были приняты Парламентом в третьем чтении 12 июня.

Согласно той же поправке, за допуск лица без маски в закрытое публичное пространство юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, которому принадлежит помещение, будет оштрафовано на 500 лари.

Председатель Юридического комитета Парламента Анри Оханашвили пояснил, что до 15 июля также запрещается проведение свадеб, крещения и похорон, и в случае сбора более 10 человек, каждый гражданин будет оштрафован на 2 000 лари. В случае юридического лица штраф составит 10 000 лари.

13:00 – С учетом вероятности будущих кризисов NCDC разработает стратегию коммуникации по рискам

Национальный центр по контролю за заболеваниями (NCDC) с учетом вероятности кризисов в будущем разработает стратегию коммуникации по рискам. По словам заместителя директора Национального центра по контролю за заболеваниями Пааты Имнадзе, целью стратегии будет в случае чрезвычайных ситуаций и кризисов своевременное и эффективное информирование общественности об ожидаемых рисках, последствиях, решениях и рекомендациях, принятых во время оценки и управления процессом.

В разработке стратегии также будут участвовать Программа развития ООН (ПРООН) и Ассоциация ООН Грузии (UNAG). Стратегия будет разработана при финансовой поддержке Великобритании (60 000 долларов США).

Документ будет отражать процесс принятия решений с учетом потребностей всех граждан и социальных групп на национальном и местном уровнях, независимо от их этнического, культурного, социального или экономического положения и происхождения.

«Необходимость эффективной и открытой коммуникации с общественностью во время кризиса является одним из уроков пандемии», — заявил посол Великобритании в Грузии Джастин МакКензи Смит.

«Стратегия объединит опыт правильных и эффективных решений, которые Грузия приняла во время пандемии. Однако будут также отмечены те сферы, которые требуют улучшения, такие как необходимость целенаправленной коммуникации с меньшинствами и уязвимыми группами», — заявила руководитель ПРООН Луиза Винтон.

11:30 — В оккупированном Цхинвали выявлены 4 новых случая Covid-19, еще 2 пациента выздоровели

В оккупированном Цхинвали выявлено четыре новых случая нового коронавируса, в результате чего число подтвержденных случаев в регионе достигло 72. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

Двое из четырех новых зараженных — студенты российского военного вуза, которые вернулись в регион из Российской Федерации, третий — водитель грузовика, а четвертый — военнослужащий.

В то же время, по данным того же источника, еще 2 пациента выздоровели от вируса в оккупированном регионе.

10:40 — Количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 6, еще 3 пациента выздоровели

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 6 до 837. Еще 3 человека выздоровели, в результате чего общее число излечившихся от вируса достигло 697.

11 июня, четверг

16:25 – Количество подтвержденных случае увеличилось на 3

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось еще на 3 — до 831.

13:40 — Гамкрелидзе заявил, что Грузия может помочь Армении в проведении от 500 до 1000 тестов в день

По заявлению руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, Грузия может проводить от 500 до 1000 тестов на Covid-19 в день на образцах, взятых из Армении, или передать в дар определенное количество тестов соседней стране.

По его словам, сегодня вечером состоится телефонный разговор между министрами здравоохранения Грузии и Армении, где уточнят дополнительные детали для помощи Армении.

11:10 – Грузия поможет Армении медицинским персоналом

Грузия поможет Армении медицинским персоналом в борьбе с Covid-19;

Перед началом заседания правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария подчеркнул важность взаимной поддержки в условиях глобального эпидемиологического кризиса и заявил, что команда правительство ежедневно контактирует со своими армянскими коллегами для определения необходимой помощи.

11:05 — В оккупированном Цхинвали выявлены два новых случая Covid-19

Два новых случая Covid-19 были выявлены в оккупированном Цхинвали. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес». По данным того же источника, новыми зараженными являются осетинские курсанты, которые вернулись в регион из Волгограда.

10:45 – Число зараженных коронавирусом увеличились на 1, выздоровели еще 4 пациента

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 1 до 828. Выздоровели еще четыре пациента, в результате чего общее число излечившихся от вируса достигло 694.

10 июня, среда

21:00 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 5

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в Грузии увеличилось на 5 до 827.

Руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе сообщил «Palitra News», что источники пяти новых случаев инфекции пока не установлены.

12:00 — Грузия отложит дату восстановления туристических поездок с Израилем

По сообщению Администрации правительства Грузии, на фоне выявления новых подтвержденных случаев Covid-19 в Израиле, правительство этой страны попросило Грузию отложить возобновление взаимных туристических поездок.

«Ни при каких обстоятельствах мы не можем поставить под сомнение состояние здоровья наших граждан за счет приема каких-либо туристов», — сказал премьер-министр Георгий Гахария, добавив, что новые случаи заражения вирусом при открытии туризма могут дорого обойтись стране.

Израиль, наряду с несколькими другими странами, был включен в список стран, с которыми граница Грузии должна была открыться для путешествия в обоих направлениях.

В настоящее время ведутся переговоры с Чешской Республикой, Грецией и странами Балтии об открытии границ для двусторонних путешествий.

10:05 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 4, выздоровели еще 4 пациента

По последним данным, количество подтвержденных случаев нового коронавируса в стране увеличилось на 4 до 822. Кроме того, от Covid-19 выздоровели еще четыре пациента, , в результате общее количество излечившихся пациентов достигло 690.

9 июня, вторник

15:15 — Единые национальные экзамены начнутся 6 июля

По сообщению Министерства образования Грузии, Единые национальные экзамены начнутся 6 июля и завершатся 5 августа.

В соответствии с рекомендацией Национального центра по контролю за заболеваниями, в экзаменационных пространствах будет соблюдаться социальная дистанция и в каждой комнате будет размещаться только 10 абитуриентов. Кроме того, абитуриенты и экзаменаторы должны будут носить маски. В то же время, на передней части экзаменационных парт будут прикреплены прозрачные щиты в виде барьеров.

Национальный центр контроля заболеваний поясняет, что термоскрининг будет обязательной процедурой во время экзаменов и что различные типы протоколов будут применяться к абитуриентам, которые придут экзамены. Например, если участник предварительно прошел тестирование на Covid-19, и результат является отрицательным, но у него будет отмечаться температура, его все равно допустят на экзамен. А в том случае, если у абитуриента наряду с температурой будут и другие симптомы вируса (кашель, одышка), он будет допущен на экзамен, но в изолированной комнате.

«На экзамен не будет допущен абитуриент, который не проходил предварительного тестирования (на Covid-19), и за последние дни у него отмечались симптомы», — заявил директор Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, абитуриент, который был допущен на первый экзамен и у него отмечались характерные симптомы вируса, в то же время он проходил тест, ко второму экзамену будет обязан повторить тест.

Все расходы, необходимые для тестирования, будут покрыты государством.

14:00 — Совет Европы направляет помощь для предотвращения распространения Covid-19 в тюрьмах Грузии

Совет Европы передал пяти государствам-членам, включая Грузию, средства индивидуальной защиты с целью оказания помощи заключенным и сотрудникам пенитенциарных учреждений во время пандемии Covid-19. Грузии были переданы 6500 масок, 2500 защитных экранов и 500 литров дезинфицирующего и антисептического раствора, а также 20 устройств для измерения пульса, 5000 одноразовых бахил и 3000 одноразовых медицинских колпачков.

Оказанная Грузии помощь, за которой к Совету Европы обратились Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба, была осуществлена в рамках проекта усиления защиты прав человека и поддержки здравоохранения в пенитенциарной системе (проект финансировался для Грузии в соответствии Планом действий Совета Европы на 2016–2019 годы).

10:50 – Число зараженных коронавирусом увеличилось на 8, еще 3 пациента выздоровели

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 8 до 818. Еще 3 пациента выздоровели. Таким образом, общее число выздоровевших от вируса достигло 686.

8 июня, понедельник

11:30 — Восстановлены все виды услуг в ресторанах и кафе; Пункты обмена валюты также возобновили работу

По решению Межведомственного координационного совета, с сегодняшнего дня восстановлены все виды услуг в ресторанах и кафе в Грузии. В соответствующих учреждениях должна соблюдаться социальная дистанция между потребителями.

Работу возобновили также гостиницы, которые прошли соответствующую проверку со стороны Министерства здравоохранения и получили разрешение конкретного типа.

Пункты обмена валюты также восстановили работу.

11:20 — Восстановлено междугороднее транспортное движение кроме ЖД

По решению Межведомственного координационного совета, с сегодняшнего дня восстановлены все виды междугородних перевозок в стране, кроме железнодорожной.

Граждане обязаны носить маски во время перемещения на транспорте.

10:40 — Количество зараженных коронавирусом увеличилось на 1, еще 9 пациентов выздоровели

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 1 до 810. Еще 9 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество пациентов, выздоровевших от вируса, достигло 683.

7 июня, воскресенье

10:40 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 1, выздоровевших — на 11

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 1 до 809. Выздоровели еще 11 человек. Таким образом, общее количество выздоровевших от вируса достигло 674.

6 июня, суббота

23:00 — В оккупированной Абхазии выявлен 1 новый случай коронавируса

В оккупированной Абхазии выявлен один новый случай Covid-19. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев вируса в регионе увеличилось до 36. Об этом сообщает местное информационное агентство. Согласно тому сообщению, новый инфицированный является студентом российского военного вуза, который вернулся в регион недавно. Для лечения его доставят в Гудаутскую больницу.

10:20 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 3, а выздоровевших — на 13

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 3 до 808. Еще 13 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество выздоровевших от вируса достигло 663.

5 июня, пятница

16:30 — Плаквелин вновь вернут в протокол лечения Ковид-19 в Грузии

В Грузии вновь вернут препарат Планквелин в протокол лечения пациентов, инфицированных Covid-19. Применение препарата было временно приостановлено 28 мая после того, как в медицинском журнале «Ланцет» была напечатана статья о возможных побочных эффектах препарата.

Директор Инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе заявил, что Всемирная организация здравоохранения вернет Плаквелин в список лекарств, которые будут использоваться в рамках исследования солидарности. Исследование будет проводиться по всему миру, в том числе в Грузии.

11:30 — 12 новых случаев коронавируса выявлены в оккупированном Цхинвали

В оккупированном Цхинвали выявлено 12 новых случаев Ковид-19. Все двенадцать зараженных являются студентами российских военных вузов. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

На данный момент общее количество подтвержденных случаев в регионе составляет 57.

10:15 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 4, еще 6 пациентов выздоровели

По последним данным, количество подтвержденных случаев Ковид-19 в стране увеличилось на 4 до 805. Еще 6 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество людей, излечившихся от вируса, составляет 650.

4 июня, четверг

11:30 Правительство решило снять строгие карантинные ограничения в Тетрицкаро

Правительство Грузии решило снять строгие карантинные ограничения в Тетрицкаро, введенные для предотвращения распространения Covid-19.

До начала сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Георгий Гахария заявил, что, несмотря на интенсивные тестирования, в Тетрицкаро за последние 14 дней не было зарегистрировано новых случаев коронавируса.

«Поэтому мы считаем, что уже можем сделать шаг к открытию Тетрицкаро», — сказал глава правительства, призвав местных жителей проявлять крайнюю осторожность.

10:35 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 1, выздоровели еще 4 пациента

По последним данным, количество подтвержденных случаев коронавируса в стране увеличилось на 1 до 801. Еще 4 пациента выздоровели. Таким образом, общее количество выздоровевших от вируса достигло 644.

3 июня, среда

23:00 — В оккупированной Абхазии выявлено 7 новых случаев коронавируса

В оккупированной Абхазии выявлено семь новых случаев Ковид-19. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев вируса в регионе увеличилось до 35. Об этом сообщает местное информационное агентство. Все семеро зараженных являются студентами. Они вернулись в регион из Российской Федерации. Для лечения их переведут в Гудаутскую больницу.

20:00 — Чехия включит Грузию в категорию безопасных стран для туристов

По заявлению министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, Чехия включит Грузию в категорию безопасных стран для туристов и, вместе с несколькими другими странами откроет свои границы для туристов и из Грузии в конце июня или начале июля.

По словам главы МИД, ведется активная работа с той целью, чтобы «Грузию объявили безопасной страной как можно больше стран, и чтобы она открылась для туристов».

По его словам, с Израилем почти достигнута договоренность о поездках в обоих направлениях, а с Грецией ведутся переговоры.

18:00 — Национальная валюта укрепляется по отношению к доллару

На фоне отмены ограничений, введенных властями для предотвращения распространения коронавируса, национальная валюта Грузии начала укрепляться по отношению к доллару США. На данный момент, по данным Bloomberg, стоимость одного доллара США составляет 3,01 лари.

По состоянию на 24 марта один доллар США стоил 3,54 лари.

11:30 Число подтвержденных случаев Covid-19 в оккупированном Цхинвали увеличилось до 45

В оккупированном Цхинвали были выявлены три новых случая Covid-19. Тем самым, количество подтвержденных случаев в регионе увеличилось до 45. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

Из трех новых зараженных двое – курсанты российских военных вузов, а один — медицинский работник.

Согласно тому же сообщению, в оккупированном регионе от коронавируса выздоровел уже 31 пациент.

11:00 — Выздоровели еще 6 пациентов

По последним данным, количество лиц, выздоровевших от Covid-19 в стране, увеличилось на 6 до 640 человек.

2 июня, вторник

23:50 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 4

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 4 до 800. Руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил в интервью Общественному вещателю, что один из новых инфицированных людей принадлежит к т.н. Сабурталинскому кластеру, а трое являются водителями грузовиков, которые не являются гражданами Грузии.

23:30 – В Грузии умер еще один пациент, инфицированный коронавирусом

По последним данным, в Грузии умер еще один пациент, зараженный коронавирусом, вследствие чего количество умерших увеличилось до 13. Грузинские СМИ пишут со ссылкой на директора Республиканской больницы Тбилиси Левана Гоподзе, что погибшим пациентом был 75-летний мужчина, уроженец села Мушевани Болнисского муниципалитета на Юго-востоке Грузии, который остается «горячей точкой» в Грузии с точки зрения распространения COVID-19.

21:00 — В оккупированной Абхазии выздоровели все пациенты, инфицированные Covid-19

В оккупированной Абхазии выздоровели еще 12 пациентов, инфицированных Covid-19. Таким образом, количество активных случаев в регионе стало равно нулю. Об этом сообщает местные СМИ.

В оккупированной Абхазии было подтверждено в общей сложности 28 случаев нового коронавируса, 27 из которых полностью выздоровели, а один скончался.

11:00 Количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 2, еще 10 пациентов выздоровели

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 2 до 796. Еще 10 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество людей, излечившихся от вируса, достигло 634.

1 июня, понедельник

13:30 – По словам Гамкрелидзе, Грузия не будет принимать туристов из стран с высоким уровнем заражения, например, из Армении

Директор Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил телекомпании «Пирвели», что с целью предотвращения распространения Ковид-19, Грузия не будет принимать туристов из стран с высоким уровнем заражения. В качестве примера он привел соседнюю Армению.

По его словам, границы откроются, прежде всего, для стран, считающихся т.н. «зелеными зонами», откуда существует наименее минимальный риск внесения вируса. В то же время, по словам Гамкрелидзе, разрабатываются определенные процедуры, которым должны будут подчиняться туристы. Кроме того, будет уточнено, какого типа медицинский документ должны будут представить желающие въехать в страну, а также будет работать механизм дальнейшего наблюдения за ними. Будут разработаны специальные протоколы для гостиниц, в которых будут размещаться туристы.

Ранее, 7 мая, правительство представило Антикризисный план поддержки туристического сектора, в котором пояснило, что страна будет готова принять иностранных туристов к 1 июля.

12:10 — По словам министра здравоохранения, продолжается выдача помощи гражданам

По заявлению министра здравоохранения Грузии Экатерине Тикарадзе, продолжается выдача помощи для граждан, которые лишились своих доходов во время пандемии Covid-19. Эта помощь была обещана в рамках Антикризисного плана (200 лари в месяц, всего 1200 лари), и на данный момент более 72 000 гражданам уже перечислили соответствующую сумму. По словам министра, в этом направлении было потрачено более 14 миллионов лари.

В то же время Тикарадзе отметила, что более 15 миллионов лари было потрачено на помощь более 51 000 самозанятых людей. Кроме того, социально уязвимые семьи с рейтингом 65 000-100 000 баллов, а также многодетные семьи и семьи с детьми с ограниченными возможностями полностью получили майскую сумму социальной помощи.

По ее словам, обработка данных продолжается, и прием соответствующих документов продолжится до 1 июля, и выдача компенсаций пострадавшим гражданам будет происходить поэтапно. «Учитывая возможности Комиссии, мы стараемся, чтобы помощь была своевременной и беспрепятственной», — добавила министр здравоохранения.

12:00 — Торговые центры и магазины возобновили работу

С сегодняшнего дня возобновили работу все виды магазинов в масштабах страны, включая торговые центры. Также открылись все виды рынков, а также рестораны и кафе с открытым пространством.

По словам премьер-министра Георгия Гахария, все это повысит мобильность граждан и создаст больший риск распространения вируса.

«Мы не победили вирус, в целом, невозможно победить вирус в одной отдельной стране, и это глобальная пандемия, глобальный вызов, и победу должен праздновать мир вместе», — отметил он, призывая граждан соблюдать «элементарные правила».

11:00 — число подтвержденных случаев увеличилось на 11, еще 19 пациентов выздоровели

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 11 до 794. Еще 19 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество выздоровевших от Covid-19 увеличилось до 624.

По заявлению медицинского директора Инфекционной больницы Маринэ Эзугбаия, 8 из 11 новых инфицированных людей являются представителями т.н. Сабурталинского кластера, а остальные три пациента из села Марети в Марнеульского муниципалитета.

31 мая, воскресенье

11:00 — число подтвержденных случаев увеличилось на 26, выздоровели еще 5 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Грузии увеличилось на 26 до 783. Еще 5 пациентов выздоровели. В результате. общее количество людей, выздоровевших от вируса, увеличилось до 605.

По заявлению медицинского директора Инфекционной больницы Маринэ Эзугбаия, 8 из 11 новых инфицированных людей являются представителями т.н. Сабурталинского кластера, а остальные три пациента из села Марети в Марнеульского муниципалитета.

Медицинский директор Инфекционной больницы Марин Эзугбаия сообщила журналистам, что из 26 новых пациентов, 18 являются представителями т.н. Болнисского кластера, 4 – из т.н. Сабурталинского кластера, а четыре — из карантинного пространства.

30 мая руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе пояснил, что из вчерашних 11 новых случаев вчера 9 связаны с т.н. Сабурталинским кластером, где ранее в одном из жилых корпусов коронавирус установили у двух пациентов. Соответственно, учитывая сегодняшние 4 случая, число пациентов в Сабарталинском кластере увеличилось до 15. По словам Гамкрелидзе, соответствующие специалисты пытаются определить источник инфицирования Сабурталинского кластера. По его словам, источником, вероятно, является представитель медицинского персонала, который передал вирус членам семьи.

30 мая, суббота

11:15 — В оккупированном Цхинвали выявлен один новый случай коронавируса

В оккупированном Цхинвали число подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось на 1 до 39. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

11:00 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 11

По последним данным, количество подтвержденных случаев Ковид-19 в стране увеличилось на 11 до 757. Еще 24 пациента выздоровели. В результате общее количество людей, выздоровевших достигло 600 человек.

29 мая, пятница

13:00 — В оккупированном Цхинвали выявлен один новый случай Ковид-19. Еще 2 пациента выздоровели

В оккупированном Цхинвали число подтвержденных случаев Ковид-19 увеличилось на один — до 38. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес». Новый инфицированный является студентом российского военного вуза, который вернулся в регион из Российской Федерации. В то же время еще 2 пациента выздоровели от вируса в оккупированном Цхинвали.

11:00 – Число подтвержденных случаев увеличилось на 8, выздоровевших – на 3

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 8 до 746. Еще 3 человека выздоровели. Таким образом, общее количество вылеченных от вируса стало 576.

28 мая, четверг

10:35 — Число зараженных увеличилось на 3, выздоровевших — на 16

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 3 до 738. Еще 16 человек выздоровели. Таким образом, общее количество людей, излечившихся от вируса, составило 573.

27 мая, среда

16:15 — Препарат Плаквелин будет исключен из протокола лечения Covid-19 в Грузии

По заявлению руководителя Инфекционной больницы Тбилиси Тенгиза Церцвадзе, на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения препарат Плаквелин будет исключен из протокола лечения Covid-19 в Грузии.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения исключила Плаквелин из списка лекарств, которые используются в рамках исследовании солидарности. Грузия также должна принять участие в исследовании.

Церцвадзе также пояснил, что препарат Плаквелин использовался в Грузии в отношении нескольких инфицированных Covid-19 пациентов, хотя он не вызывал серьезных осложнений.

По его словам, вопросы могут возникнуть не только в отношении Плаквелина, но и любого другого препарата, поскольку эффективность ни одного из них еще не доказана в борьбе с вирусом.

16:05 — По словам Тенгиза Церцвадзе, антитела были обнаружены только у 0,6% участников исследования

По заявлению главы Инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, в рамках исследования, которое было проведено среди здорового населения в Тбилиси, антитела были обнаружены только у шести человек из 1000.

11:10 — С 29 мая возобновит работу муниципальный транспорт

По заявлению премьер-министра Георгия Гахария, с 29 мая возобновит работу муниципальный транспорт всех видов, включая метро.

По его словам, в муниципальном транспорте граждане будут обязаны пользоваться масками, а ответственность за это будут нести руководители муниципального транспорта или владельцы частного транспорта.

С 1 июня:

Начнут работу магазины всех типов, в том числе, и торговые центры;

Откроются также рынки всех видов;

Рестораны с открытым пространством.

С 8 июня:

Будет разрешено обслуживание в ресторанах всех типов;

Возобновят работу гостиницы, которые пройдут соответствующую проверку Министерства здравоохранения и будут иметь разрешение конкретного типа.

Будет восстановлена работа междугороднего транспорта.

10:50 — Число зараженных увеличилось на 3, выздоровевших — на 20

Количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 3 до 735. Еще 20 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число выздоровевших от вируса достигло 557.

16 мая, вторник

17:51 – Число выздоровевших пациентов в оккупированном Цхинвали составило 21

21 пациент выздоровел от Covid-19 в оккупированном Цхинвали. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес». Согласно тому же сообщению, число активных случаев коронавируса в оккупированном Цхинвали сократилось до 9. По состоянию на 26 мая в Цхинвали, в регионе было выявлено 37 подтвержденных случаев Covid-19.

12:30 — Сухуми открыл пункт пересечения для пациентов, проходивших лечение по эту сторону р. Ингури

По решению властей оккупированной Абхазии, с 26 мая пункт пересечения через мост на р. Ингури открылся для лиц с «абхазскими паспортами», которые проходили лечение на территории, контролируемой Тбилиси. Об этом сообщает местное информационное агентство.

11:10 — Количество зараженных коронавирусом увеличилось на 1, выздоровевших — на 11

По последним данным, количество подтвержденных случаев Ковид-19 в стране увеличилось на 1 до 732. Еще 11 пациентов выздоровели. В результате общее количество выздоровевших от вируса достигло 537.

25 мая, понедельник

23:35 — Еще один пациент выздоровел в оккупированной Абхазии

Еще один пациент выздоровел от Кодвид-19 в оккупированной Абхазии. Таким образом, общее количество выздоровевших от вируса в регионе увеличилось до 15. Об этом сообщает местное информационное агентство. По последним данным, в оккупированном регионе в общей сложности подтверждено 28 случаев коронавируса.

10:35 — Количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 1, выздоровевших — на 4

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 1 до 731. Еще 4 пациента выздоровели. Таким образом, общее количество пациентов, выздоровевших от вируса, увеличилось до 526.

24 мая, воскресенье

12:15 — Два новых случая коронавируса выявлены в оккупированном Цхинвали

Два новых случая Covid-19 были выявлены в оккупированном Цхинвали, и общее количество подтвержденных случаев в регионе увеличилось до 37. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес». Согласно тому же сообщению, один из зараженных — студент российского военного вуза, который вернулся в регион из Российской Федерации.

11:00 — Число зараженных коронавирусом увеличилось на 2, выздоровевших — на 13

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 2 до 730. Еще 13 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество выздоровевших от вируса достигло 522.

23 мая, суббота

22:00 – В оккупированной Абхазии 8 пациентов выздоровели от коронавируса

В оккупированной Абхазии 8 пациентов выздоровели от Ковид-19. Об этом сообщает местное информационное агентство. Все восемь выздоровевших пациентов являются студентами российских военных вузов, которые вернулись в регион из Российской Федерации. В целом в оккупированном регионе от вируса излечились уже 14 пациентов.

20:00 — Правительство утвердило правила изоляции и карантина

После отмены чрезвычайного положения правительство Грузии издало новое постановление, определяющее правила карантина и изоляции в стране, которые граждане обязаны соблюдать.

Согласно постановлению, которое действует до 15 июля:

Ограничиваются международные пассажирские воздушные, наземные и морские перевозки;

Ограничиваются перевозки пассажиров общественным транспортом, а также в междугородние перевозки и/или перевозки пассажиров в рамках административных границ муниципалитета;

При передвижении на такси запрещено перевозить более трех человек. В то же время водитель должен быть оснащен личной маской, а пассажиры должны быть размещены сзади водителя, следуя соответствующим рекомендациям;

Общеобразовательные и высшие учебные заведения должны использовать форму дистанционного обучения. Кроме того, высшее учебное заведение уже может проводить практические/лабораторные работы и экзамены на недистанционно;

Все виды спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, а также все тренинги, конференции и семинары должны проводиться дистанционно;

Запрещено собираться более 10 человек;

Запрещено обслуживать потребителей в ресторане, баре, кафе и любой столовой на месте;

Работа торговых центров и вещевых рынков не допускается;

Вся хозяйственная деятельность должна осуществляться с учетом специфики объекта, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров и в масках;

Деятельность гостиниц и аналогичных средств размещения разрешается только с условием обустройства карантинных пространств.

12:15 — В оккупированном Цхинвали выявлен 1 новый случай коронавируса

Один новый случай Covid-19 выявлен в оккупированном Цхинвали. Это увеличило количество подтвержденных случаев вируса в регионе до 35. Инфицированным является студент российского военного вуза, который вернулся в регион из Российской Федерации. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

12:10 – Отменено казарменное положение в Силах обороны Грузии

По сообщению Министерства обороны, с сегодняшнего дня отменяется казарменное положение в Силах обороны Грузии, однако строгие меры контроля и правила безопасности будут сохраняться во всех воинских частях.

Силы обороны были переведены в казарменное положение 21 марта в целях предотвращения распространения коронавируса в стране.

12:00 – Закончился льготный период по уплате штрафов и пеней

По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, льготный период по уплате штрафов и пеней, введенных в период действия чрезвычайного положения, закончился 23 мая с отменой чрезвычайного положения.

По заявлению агентства, Тбилисский и Руставский центры единого обслуживания возобновят прием граждан с 27 мая. Также возобновят работу региональные отделения по регистрации и анализу правонарушений Патрульной полиции.

10:45 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 5, а количество выздоровевших — на 14

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в Грузии увеличилось на 5 до 728. Еще 14 пациентов выздоровели. В результате, общее количество людей, выздоровевших от вируса, достигло 509.

00:01 – В Грузии отменены чрезвычайное положение и комендантский час

С 00:01 ч. 23 мая в Грузии отменено чрезвычайное положение в стране, которое продлилось два месяца. Наряду с чрезвычайным положением отменен также и комендантский час.

Правительство решило объявить чрезвычайное положение 21 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. 21 апреля ЧП было продлено еще на месяц — до 22 мая.

Несмотря на отмену чрезвычайного положения, большая часть ограничений остается в силе до 15 июля (в том числе ограничение на сбор более 10 человек и т.д.).

22 мая, пятница

21:00 — С 23 мая будет снят ряд ограничений, а некоторые останутся по-прежнему

С 00:01 ч. 23 мая чрезвычайное положение и комендантский час будут отменены в стране, но на основании законодательных изменений, одобренных сегодня Парламентом, ряд ограничений остается в силе до 15 июля.

По словам пресс-спикера премьер-министра Ираклия Чиковани, карантин будет отменен в муниципалитете Болниси с 23 мая, однако, «карантинными зонами остаются только село Мушевани и село Гета». Город Тетрицкаро также остается карантинной зоной.

Наряду с режимом чрезвычайного положения отменяются ограничения на собрания и манифестации, предусмотренные Законом «О собраниях и манифестациях».

В то же время остается в силе ограничение на сбор более 10 человек, связанное с социальными мероприятиями, такими как свадьбы, дни рождения, праздники, поминки и т.д.

19:00 — Оккупированный Цхинвали продлевает карантинные меры до 30 июня

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, оккупированный Цхинвали до 30 июня продлил ограничения (карантин), введенные для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес». Ограничение на пересечение грузино-российской границы у Рокского тоннеля также продлится до 30 июня.

14:35 – Французское агентство развития выделяет Грузии 190 миллионов евро на поддержку плана реагирования на кризис в связи с пандемией Covid-19

Французское агентство развития и Министерство финансов Грузии подписали два кредитных соглашения на сумму 190 миллионов евро в рамках плана кризисного реагирования на пандемию Ковид-19.

Первое кредитное соглашение на сумму 70 млн евро направлено на продолжение поддержки Грузией системы здравоохранения и социальной защиты в борьбе против Ковид-19.

Второе кредитное соглашение на 120 млн евро, в котором особое внимание уделяется заботе об уязвимых потребителях, направлено на углубление реформ в электроэнергетическом секторе.

12:00 — 3 новых случая Covid-19 были выявлены в оккупированной Абхазии

Три новых случая коронавируса были выявлены в оккупированной Абхазии. Это увеличило число подтвержденных случаев вируса в регионе до 28. По данным местного информационного агентства, инфицированными являются студенты российских высших военных учебных заведений, которые вернулись в регион из Российской Федерации.

11:15 — Ограничения на перевозку более трех человек в автомобилях останутся только для такси

По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, с 23 мая ограничение на перевозку более трех человек в автомобилях останутся только для такси, а для других транспортных средств отменяется.

10:40 — МВД выявило 69 фактов нарушения режима чрезвычайного положения

По сообщению МВД, за последние 24 часа правоохранители выявили 69 новых случаев нарушения режима чрезвычайного положения в масштабах страны.

В период с 21:00 21 мая до 06:00 утра 22 мая полиция оштрафовала 59 граждан в масштабах всей страны за нарушение т.н. комендантского часа.

В то же время сотрудники ведомства оштрафовали 8 человек за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле, а также выявили 2 новых факта нарушения правил самоизоляции.

10:30 — Количество зараженных коронавирусом увеличилось на 2, выздоровевших — на 10

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в Грузии увеличилось на 2 до 723. Еще 10 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество выздоровевших от вируса достигло 495.

21 мая, четверг

15:00 — МВД выявило 79 фактов нарушения режима чрезвычайного положения

По сообщению МВД Грузии, за последние 24 часа в масштабах страны правоохранители выявили 79 новых фактов нарушения режима чрезвычайного положения.

В период с 21:00 20 мая до 06:00 утра 21 мая полиция оштрафовала 74 граждан по всей стране были за нарушение т.н. комендантского часа.

В то же время сотрудники ведомства оштрафовали 4 человека за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле, а также выявили 1 новый факт нарушения правил самоизоляции.

11:30 — Для части граждан обслуживание банковских кредитов будет отложено еще на три месяца

По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, обслуживание кредитов будет отложено еще на три месяца для всех тех граждан, которые потеряли работу и которым государство помогает в рамках государственного Антикризисного плана.

Этими льготами воспользуются также все те граждане, которые доходы которых сократились, имеют кредит и обратятся в банк по собственному желанию.

«Это произойдет без капитализации процента, что крайне важно», — добавил премьер.

10:35 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 8, выздоровевших — на 10

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 8 до 721. Еще 10 пациентов выздоровели. Общее число людей, излечившихся от вируса, достигло 485.

20 мая, среда

13:00 — Посольство США передало МВД Грузии оснащение на сумму 15 000 долларов

Департамент по сотрудничеству в сфере обороны Посольства США в Грузии (ODC) в целях оказания помощи в управлении пандемией Ковид-19 передало Министерству внутренних дел медицинские халаты и комбинезоны местного производства на сумму 15 000 долларов США, а также инфракрасные термометры.

«ODC является давним партнером Министерства внутренних дел и оказывает министерству помощь по многим направлениям, включая подготовку по вопросам управления чрезвычайными ситуациями и реагированию на них, а также для усиления возможностей Береговой охраны Грузии», — заявили в посольстве.

12:35 — Грузия приобрела 30 000 быстрых тестов

По сообщению Министерства здравоохранения, Грузия в рамках проекта Всемирного банка по экстренному реагированию на коронавирус, приобрела 30 000 экспресс-тестов на антитела у компании, имеющей лицензию правительства Китая.

По заявлению ведомства, компания также поставляет эти тесты в страны Европы и США.

Ранее, 13 мая, Министерство здравоохранения аннулировало контракт с компанией «Солемарт» на покупку 30 000 тестов на антитела на сумму 930 000 лари. Тогда в ведомстве пояснили, что причиной расторжения контракта было нарушение сроков на поставку тестов. Однако, как показало журналистское расследование, тесты в голландской упаковке были произведены в Китае.

12:25 — В оккупированной Абхазии выявлен один новый случай Covid-19

В оккупированной Абхазии выявлен один новый случай Covid-19. Это увеличило число подтвержденных случаев вируса в регионе до 25.

По сообщению местного информационного агентства, инфицированным является студент российского военного вуза.

12:10 – «Международная прозрачность – Грузия» говорит об угрозе роста коррупции в условиях пандемии и дает рекомендации властям

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» говорит об угрозе роста коррупционных рисков в условиях пандемии Ковид-19.

По заявлению организации, власти «должны осознавать» эти риски и «принимать все возможные меры» для их снижения.

«TI Грузия» называет три вызова, стоящие перед страной в условиях пандемии:

Коррупционные риски при государственных закупках;

Обеспечение подотчетности, контроля и надзора при реализации программ экономической помощи;

Увеличение коррупционных рисков в публичных учреждениях.

«Международная прозрачность – Грузия» обращается к властям со следующими рекомендациями:

Ограничения гражданских прав должны быть соразмерны угрозам и должны основываться исключительно на потребностях здравоохранения. Кроме того, не должно иметь место выборочное исполнение закона;

Если не существует неотложной необходимости, государственные закупки должны проводиться путем конкурентных тендеров;

Парламент и Служба государственного аудита должны надлежащим образом контролировать деятельность правительства и расходование средств, выделенных на борьбу с эпидемией;

Власти должны обеспечить вовлечение парламентской оппозиции в планирование мер по управлению кризисом и в вопросах контроля за их выполнением;

Правительство должно обеспечить максимальную прозрачность в своей деятельности и расходах;

Органы внутреннего контроля публичных ведомств (службы внутреннего аудита, генеральные инспекции) должны максимально позаботиться о выявлении и предотвращении случаев коррупции;

Правоохранительные органы должны тщательно изучать любую информацию о возможных случаях коррупции.

11:10 — МВД выявило 67 фактов нарушения режима чрезвычайного положения

По сообщению МВД Грузии, за последние сутки правоохранители выявили 67 новых случаев нарушения режима чрезвычайного положения по всей стране.

В период с 21:00 19 мая до 06:00 утра 20 мая полиция оштрафовала 59 граждан в масштабах страны за нарушение т.н. комендантского часа.

В то же время сотрудники ведомства оштрафовали 6 человек за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле, а также выявили 2 новых факта нарушения правил самоизоляции.

10:50 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 6, а количество выздоровевших — на 19

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 6 до 713. Еще 19 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число людей, выздоровевших от вируса, достигло 475.

19 мая, вторник

20:15 — Количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 5

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 5 до 707.

12:00 — МВД выявило 101 факт нарушения режима ЧП

По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, за последние 24 часа правоохранители выявили 101 новый факт нарушения режима чрезвычайного положения в масштабах всей страны.

В период с 9 часов вечера 18 мая до 6 часов утра 19 мая полиция оштрафовала 92 граждан по всей стране за нарушение т.н. комендантского часа.

Кроме того, сотрудники ведомства оштрафовали 8 человек за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле, а также выявили 1 новый факт нарушения правила самоизоляции.

11:00 — Количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 1, а выздоровевших — на 24

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 1 до 702. Еще 24 пациента выздоровели. Таким образом, общее число людей, выздоровевших от вируса, достигло 456.

06:00 — В нескольких селах Болнисского муниципалитета отменены жесткие карантинные меры были отменены

По решению правительства Грузии, в селах Болнисского муниципалитета: Нахидури, Фаризи, Цуртави, поселок Тамариси, Хидискури, Мухрана, Балахаури и Мцкнети отменены строгие карантинные меры.

По сообщению Администрации правительства, в этих селах остаются в силе другие ограничения в рамках чрезвычайного положения, которые действуют на всей территории Грузии.

00:50 — В оккупированной Абхазии выявлено 4 новых случая коронавируса

Четыре новых подтвержденных случая Covid-19 были выявлены в оккупированной Абхазии. Об этом сообщает местное информационное агентство. По той же информации, инфицированными являются студенты российских вузов, которые вернулись в регион из Российской Федерации. Они находились в режиме обязательного карантина. Новых инфицированных доставят в Гудаутскую больницу для лечения.

18 мая, понедельник

18:10 — США передали Грузии средства индивидуальной защиты на сумму до 500 000 долларов США

Агентство по снижению угроз обороне США передало Пограничной полиции Грузии, Службе по чрезвычайным ситуациям, Государственной лаборатории сельского хозяйства, Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел средства индивидуальной защиты на сумму до 500 000 долларов США.

Оборудование включает: защитные очки, защитные щиты, дезинфицирующие растворы, респираторы, инфракрасные термометры и комбинезоны.

По сообщению Посольства США в Грузии, «эта поддержка поможет уполномоченным лицам, кто отвечает за систему здравоохранения Грузии, чтобы были защищены и в санитарной среде при реагировании на угрозы Ковид-19».

12:00 — МВД выявило 99 фактов нарушения режима ЧП

По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, за последние 24 часа правоохранители выявили 99 новых случаев нарушения режима чрезвычайного положения в масштабах страны.

В период с 21:00 17 мая до 06:00 утра 18 мая полиция оштрафовала 98 граждан в масштабах страны за нарушение т.н. комендантского часа.

В то же время сотрудники ведомства оштрафовали одного человека за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле.

11:00 — Количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 6, а количество выздоровевших — на 7

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 6 до 701. Еще 7 пациентов выздоровели. Это увеличило число людей, излечившихся от вируса, до 432.

09:00 — ООН выделит Грузии 1 млн долларов США для реагирования на последствия пандемии COVID-19

Грузия является одной из 46 стран, которые воспользуются финансированием из многостороннего целевого Фонда ООН для реагирования и восстановления (от последствий) COVID-19 для защиты самых уязвимых групп населения от социально-экономического шока, вызванного пандемией коронавируса.

Многосторонний целевой Фонд ООН для реагирования и восстановления (от последствий) COVID-19 — это механизм межведомственного финансирования, который был создан генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем 31 марта 2020 года. Трастовый фонд 15 мая группе агентств ООН в Грузии 1 миллион долларов США.

Финансирование будет использовано для лучшего оснащения системы здравоохранения, чтобы справиться с будущими вызовами, а также для обеспечения медицинских, социальных и других работников, и их бенефициаров медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

Финансирование также включает: помощь бедным и уязвимым домохозяйствам сельскохозяйственными средствами; улучшение доступа к воде, средствам санитарии и гигиены в пострадавших от конфликта регионах; помощь представителям муниципалитетов и сельских общин, «чтобы они могли оказывать неотложные социальные услуги».

06:10 — Открыт муниципалитет Марнеули

По решению правительства Грузии, после 56 дней строгих карантинных ограничений, сегодня был открыт муниципалитет Марнеули. По сообщению Марнеульского муниципалитета, блокпосты, расположенные на входах в муниципалитет, уже сняты.

Марнеульский муниципалитет был закрыт вместе Болнисским муниципалитетом 23 марта после того, как на месте был выявлен первый случай внутренней передачи Covid-19.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в муниципалитете Болниси строгие карантинные ограничения по-прежнему сохраняются.

17 мая, воскресенье

12:00 — МВД выявило 89 фактов нарушения режима ЧП

По сообщению МВД, за последние 24 часа правоохранители выявили 89 новых фактов нарушения режима чрезвычайного положения в масштабах страны.

В период с 9 вечера 16 мая до 6 утра 17 мая полиция оштрафовала 81 гражданина в масштабах страны за нарушение т.н. комендантского часа.

В то же время сотрудники ведомства оштрафовали 7 человек за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле, а также выявили 1 новый факт нарушения правил самоизоляции.

11:00 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 12, число выздоровевших — на 6

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 12 до 695. Еще шесть пациентов выздоровели. Это увеличило общее количество людей, вылеченных от вируса, до 425.

00:40 — В оккупированной Абхазии выявлено 3 новых случая коронавируса

В оккупированной Абхазии у трех членов одной семьи выявили Ковид-19. Это увеличило количество подтвержденных случаев коронавируса в регионе до 20. Об этом сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс».

Согласно той же информации, у матери семьи отмечается двусторонняя пневмония, у отца — тяжелая дыхательная недостаточность. Что касается их ребенка, у никаких осложнений не отмечается.

Инфицированные доставлены в Гудаутскую больницу.

16 мая, суббота

20:45 — Количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 6

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 6 до 683.

12:00 — МВД выявило 93 факта нарушения режима чрезвычайного положения

По сообщению МВД Грузии, за последние 24 часа правоохранители выявили 93 новых случая нарушения режима чрезвычайного положения в масштабах страны.

В период с 21:00 15 мая до 06:00 утра 16 мая полиция оштрафовал 84 граждан по всей стране за нарушение т.н. комендантского часа.

В то же время сотрудники агентства оштрафовали 8 человек за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле, а также выявили 1 новый факт нарушения правил самоизоляции.

11:15 — В оккупированном Цхинвали выявлено 4 новых случая коронавируса

В оккупированном Цхинвали выявили четыре новых случая Covid-19. Таким образом, количество подтвержденных случаев в регионе увеличилось до 34. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

Из новых случаев два — жители Цхинвали, которые вернулись в регион из Российской Федерации. Еще два — представители медицинского персонала больницы Знаури.

11:00 — число зараженных коронавирусом увеличилось на 6, выздоровевших — на 26

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 6 до 677. Еще 26 пациентов выздоровели. В результате общее количество людей, выздоровевших от вируса, достигло 419.

15 мая, пятница

15:35 — США передали Грузии в дар 4000 PCR тестов

Посольство США передало в дар Министерству здравоохранения Грузии два аппарата для проведения PCR тестирования и 4000 тестов, а также средства индивидуальной защиты на сумму до 20 000 долларов США.

В заявлении посольства США говорится, что «комплект тестирования, приобретенный у американской компании «Thermo Fisher», значительно улучшит способность Грузии расширить тестирование на COVID-19 и контролировать распространение вируса».

15:30 — Чрезвычайное положение не будет продлеваться после 22 мая

По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, «правительство Грузии на основе углубленного анализа эпидемиологической ситуации» приняло решение и после 22 мая не будет обращаться к президенту и Парламенту с просьбой продлить чрезвычайное положение.

«(Однако) это не означает, что введенные ограничения будут сняты полностью и сразу», — сказал он.

В целях предотвращения распространения коронавируса в стране, правительство впервые обратилось к президенту с просьбой объявить чрезвычайное положение 21 марта. Премьер-министр еще раз обратился к президенту 21 апреля с просьбой продлить чрезвычайное положение на месяц. В целях предотвращения распространения коронавируса в стране, правительство впервыек президенту с просьбой объявить чрезвычайное положение 21 марта. Премьер-министр еще разк президенту 21 апреля с просьбой продлить чрезвычайное положение на месяц.

15:15 — 2019-2020 учебный год не будет объявлен академическим годом

По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, учебный год в Грузии проводился дистанционно в «нормальном режиме», и 2019-2020 учебный год не будет объявлен академическим годом.

По его словам:

Ученики 12-х классов завершат учебный год 20 мая;

Первоклассники — 27 мая;

Остальные ученики — 15 июня.

В то же время Национальные экзамены пройдут в обычном режиме, а даты будут объявлены в июне.

13:35 – Ограничение на регулярное воздушное сообщение продлится до 1 июля

По сообщению Агентства гражданской авиации Грузии, ограничение на регулярное воздушное сообщение будет действовать до 30 июня включительно.

13:30 — Оккупированный Цхинвали продлевает ограничения на въезд в регион для своих «граждан» до 25 мая

В целях предотвращения распространения коронавируса, оккупированный Цхинвали продлил ограничения на въезд в регион своих же «граждан» до 25 мая. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

Ограничение не распространяется на грузовые перевозки, с помощью которых в регион поставляются медикаменты, строительные материалы и другими предметы первой необходимости.

«Граждане» оккупированного Цхинвали будут иметь право на переезд в Российскую Федерацию при условии, что они не вернутся обратно в течение этого периода.

12:30 — МВД выявило 119 фактов нарушения режима ЧП

По сообщению МВД Грузии, за последние 24 часа правоохранители выявили 119 новых фактов нарушения режима чрезвычайного положения в масштабах страны.

В период с 21:00 14 мая до 06:00 15 мая полиция оштрафовала 104 гражданин по всей стране за нарушение т.н. комендантского часа.

В то же время сотрудники ведомства оштрафовали 5 человек за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле, а также выявили 10 фактов нарушения запрета на сбор более 3 человек и несоблюдения 2-метровой социальной дистанции.

11:35 — В селе Гета Болнисского муниципалитета объявлен строгий режим карантина

По решению правительства Грузии, в связи с высоким эпидемиологическим риском в селе Гета Болнисского муниципалитета задействованы строгие карантинные ограничения в рамках чрезвычайного положения.

По информации МВД, сотрудники МВД вместе с представителями Сил обороны будут контролировать соблюдение ограничений круглосуточно.

В целях предотвращения распространения коронавируса, Болниси и Марнеули были закрыты 23 марта. Премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Марнеули откроется 18 мая.

11:00 — Количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 4, а выздоровевших — на 10

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 4 до 471. Еще 10 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество выздоровевших от вируса достигло 393.

14 мая, четверг

21:48 — Количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 667

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в Грузии увеличилось на 15 до 667.

21:30 — Оккупированная Абхазия продлевает ограничения до 1 июня

Оккупированная Абхазия до 1 июня продлила ограничения, введения для предотвращения распространения коронавируса. Ограничение касается также и передвижения в самом регионе. Об этом сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс».

До 1 июня:

Торговцы и потребители на открытых аграрных рынках должны носить предметы личной безопасности (перчатки и маски для лиц);

Остаются в силе ограничения на места массового скопления;

Грузино-российская граница на р. Псоу останется закрытой для иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением представителей дипломатического корпуса, сотрудников ФСБ и российских военнослужащих. Кроме того, запрет не распространяется на грузовые перевозки.

21:00 — США передали Грузии медицинские палатки

Правительство Соединенных Штатов передало Службе по управлению ЧС Грузии медицинские палатки в рамках реагирования на Covid-19.

По сообщению Посольства США в Грузии, эти палатки будут использоваться в зонах повышенного риска для обеспечения безопасности населения Грузии во время пандемии.

We provided medical tents to the Emergency Management Service to support Georgia’s response to #COVID19. These tents will be used in at-risk communities, helping keep the Georgian people safe during the pandemic. @MIAofGeorgia @usingeo @rdfgofficial @USAIDEurope pic.twitter.com/4W2SI3bcBO — USAID Georgia (@USAIDGeorgia) May 15, 2020

Передача палаток была произведена по программе USAID/Грузия ZRDA.

20:15 — В оккупированной Абхазии выявлено два новых случая Ковид-19

Два новых случая Ковид-19 были выявлены в оккупированной Абхазии. Это увеличило количество подтвержденных случаев вируса в регионе до 17. Об этом сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс».

По той же информации, один из новых зараженных является студеном российского вуза, который вернулся в регион из Российской Федерации. Его доставили в Гудаутскую больницу для лечения.

Что касается второго нового инфицированного, он является служащим 7-й военной базы, расположенной в Гудауте. Он вернулся в регион из Республики Дагестан. Его доставят на лечение в Гудаутский военный госпиталь.

17:15 — Запрет на сбор более 10 человек остается в силе

Администрация правительства Грузии заявила, что, несмотря на снятие ограничения на сбор более 3 человек в публичном пространстве, запрет на сбор более 10 человек остается в силе.

«В то же время остается в силе ограничение на передвижение на автотранспортных средствах, в частности, запрещено передвижение более 3 человек (включая водителей) на автотранспортных средствах. Пассажиры должны быть расположены сзади от водителя», — говорится в сообщении Администрации правительства.

12:30 — МВД выявило 102 случая нарушения режима чрезвычайного положения

По сообщению МВД Грузии, правоохранители выявили 102 новых случая нарушения режима чрезвычайного положения в масштабах страны.

С 21:00 13 мая до 06:00 утра 14 мая полиция оштрафовала 89 граждан в масштабах страны за нарушение т.н. комендантского часа.

В то же время сотрудники правоохранительных органов оштрафовали 7 человек за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле, и выявили 6 фактов нарушения запрета на сбор более 3 человек в общественных местах и ​​несоблюдения двухметровой социальной дистанции.

11:15 — С 18 мая откроются салоны красоты и эстетические центры

По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, с 18 мая откроются салоны красоты и эстетические центры.

В то же время будут сняты ограничения на сбор более трех человек в закрытых и открытых пространствах.

Решение не распространяется на передвижение на автомобиле. Граждане по-прежнему будут обязаны соблюдать ограничения на не более трех человек в автомобиле. По словам Гахария, как объясняют врачи, это ограничение «имеет очень важное эпидемиологическое значение».

11:10 — Умер еще 1 пациент, инфицированный коронавирусом

По последним данным, в Грузии умер еще один пациент с Ковид-19. Это 12-й случай смерти пациента, инцифированного коронавирусом.

11:00 — Количество инфицированных пациентов увеличилось на 5, а выздоровевших — на 11

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в Грузии увеличилось на 5 до 652. Еще 11 человек выздоровели. Тем самым, количество людей, выздоровевших от вируса, увеличилось до 383.

10:10 — В оккупированном Цхинвали выявлено 5 новых случаев коронавируса

Пять новых случаев Ковид-19 были выявлены в оккупированном Цхинвали. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

Согласно тому же сообщению, четверо из числа инфицированных являются студентами российских высших военных учебных заведений и находятся в карантинном режиме.

В настоящее время в оккупированном регионе зарегистрировано 30 подтвержденных случаев коронавируса.

06:00 – Открылись города Рустави и Гардабани

С сегодняшнего дня открылись города Рустави и Гардабани, и движение в этих городах полностью восстановлено.

По решению правительства, города Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави были закрыты 15 апреля, за несколько дней до Пасхи.

Ограничения на въезд и выезд из столицы были сняты 11 мая. Батуми и Кутаиси были открыты 5 мая. 18 мая откроется также город Марнеули.

13 мая, среда

21:25 — В оккупированной Абхазии выявлено еще два случая коронавируса

Два новых случая Ковид-19 были выявлены в оккупированной Абхазии. Это увеличило количество подтвержденных случаев вируса в регионе до 15. Об этом сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс».

По прогнозу ЕБРР, ВВП Грузии снизится на 5,5% в 2020 году из-за воздействия коронавируса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обновил прогноз по ВВП Грузии, согласно которому, в 2020 году экономика страны снизится на 5,5%. По оценке банка, в 2021 году ожидается рост на 5,5%, что свидетельствует о восстановлении экономики после спада, вызванного кризисом с коронавирусом.

Согласно прогнозным показателям, которые были опубликованы банком, глобальная экономика испытала растущее колебание финансовых рынков и резкое сокращение числа туристов, что также затронуло и Грузию.

По заявлению банка, власти Грузии получили дополнительное финансирование от различных кредиторов.

ЕБРР прогнозирует, что сектор гостиничного бизнеса особенно пострадает в этом году, поскольку страны ограничивают поездки за границу в условиях пандемии коронавируса.

15:30 — Грузия аннулировала соглашение о покупке экспресс-тестов для Ковид-19 из-за спорного происхождения

По сообщению Министерства здравоохранения, Грузия расторгла контракт на сумму 930 000 лари на покупку 30 000 тестов на антитела с компанией «Солемарт». Причиной этого решения послужило нарушение сроков, указанных в договоре на поставку тестов.

Ведомство 24 апреля по упрощенным правилам оформило контракт с компанией «Солемарт» на покупку тестов.

Тест на антитела, импортом которого занимается компания «Солемарт», был разработан голландской биотехнологической фирмой Inzek International Trading,.

Как показало расследование журналистских групп OCCRP и Investico, на самом деле тесты в голландских упаковках произведены в Китае. В то же время, согласно различным независимым исследованиям, тест оказался менее точным, чем об этом говорили.

По заявлению заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, тесты были зарегистрированы Агентством по регулированию в начале апреля, и они соответствовали всем требованиям. По словам директора Национального центра контроля за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, центр не проводил оценку этих тестов.

В интервью телеканалу «Пирвели» владелец компании «Молемарт Зураб Туквадзе заявил, что контракт с Министерством здравоохранения был расторгну 8 мая, поскольку были нарушены условия на поставку по контракту. «Та часть тестов, которые принадлежали Министерству здравоохранения, будут возвращены голландской компании», — сказал он.

Это не первый раз, когда Министерство здравоохранения Грузии аннулирует контракт на закупку тестов. 27 марта правительство расторгло контракт на 1 182 500 долларов США с китайской биотехнологической компанией Shenzhen Bioeasy Biotechnology. Тогда тесты этой компании были посчитаны ненадежными в Испании.

Как заявила тогда министр здравоохранения Экатерине Тикарадзе, все тесты, ввезенные в Грузию, проходят строгий контроль качества, и граждане не подвергаются риску ошибочного диагноза.

11:35 — В оккупированном Цхинвали выявлены два новых случая Covid-19

Два новых случая Covid-19 выявлены в оккупированном Цхинвали. Таким образом, число инфицированных в регионе увеличилось до 25. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

11:30 — МВД выявило 132 факта нарушения режима чрезвычайного режима

По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, сотрудники ведомства выявили 132 новых факта нарушения режима чрезвычайного положения в масштабах страны за последние 24 часа.

С 21:00 12 мая до 06:00 утра 13 мая полиция оштрафовала 109 граждан в масштабах страны за нарушение т.н. комендантского часа.

В то же время сотрудники правоохранительных органов оштрафовали 10 человек за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле, а также выявили 13 фактов нарушения запрета на сбор более 3 человек в общественных местах и ​​несоблюдения двухметровой социальной дистанции.

11:00 — Количество зараженных коронавирусом увеличилось до 647, выздоровевших — до 372

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 3 до 647. Еще 23 пациента выздоровели. Таким образом, общее количество людей, излечившихся от вируса, достигло 372.

12 мая, вторник

20:50 — Количество подтвержденных случаев увеличилось до 642

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 3 до 642.

20:45 — Правительство представило Антикризисный план поддержки сельского хозяйства

Правительство Грузии представило Антикризисную программу стоимостью 300 миллионов лари, чтобы помочь фермерам справиться с последствиями пандемии нового коронавируса.

Антикризисный план под названием «Забота о селе и фермере» — с целью упрощенного доступа к денежным средствам, предусматривает ряд мер, включая прямые выплаты пострадавшим производителям, субсидии на горючее, освобождение от налогов и государственную помощь.

20:00 — В оккупированной Абхазии выявлено три новых случая Ковид-19

Три новых случая коронавируса были выявлены в оккупированной Абхазии. Об этом сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс». По той же информации, новые инфицированные — это студенты российских высших военных учебных заведений, которые вернулись в регион из Российской Федерации.

Студенты находились в обязательном карантине. Они будут доставлены в Гудаутскую больницу для лечения.

14:00 — В селе Гванкити отменены строгие карантинные меры

По решению правительства Грузии, в селе Гванкити Терджольского муниципалитета в Имерети отменены жесткие карантинные меры. Село было закрыто 23 апреля после того, как на месте было выявлено 10 подтвержденных случаев Covid-19.

Несмотря на то, что в Гванкити были отменены строгие карантинные меры, на въезде в село останется специальный контрольно-пропускной пункт, и продолжится активный термоскрининг населения.

По словам государственного поверенного (губернатора) в регионе Имерети Звиада Шаламберидзе, с сегодняшнего дня начнется снятие блокпостов на въезде и выезде из города Кутаиси. Несмотря на то, что Кутаиси был открыт 5 мая, КПП все равно оставались на месте.

11:50 — МВД выявило 87 фактов нарушения режима чрезвычайного положения

По сообщению МВД, за последние 24 часа правоохранители выявили 87 новых фактов нарушения режима чрезвычайного положения по всей стране.

С 21:00 11 мая до 06:00 12 мая полиция оштрафовала 83 граждан в масштабах страны за нарушение т.н. комендантского часа.

В то же время правоохранители оштрафовали 3 человек за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле, а также выявили 1 факт нарушение запрета на сбор более 3 человек в общественных местах и ​​несоблюдения двухметровой социальной дистанции.

11:00 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 1, а количество выздоровевших — на 32

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 1 до 639. Еще 32 пациента выздоровели. В результате этого общее количество выздоровевших от вируса увеличилось до 349.

11 мая, понедельник

13:50 — Умер 11-й пациент, зараженный Covid-19

В Грузии умер еще один пациент, зараженный коронавирусом. В общей сложности это одиннадцатый случай смерти пациента с Covid-19.

81-летний пациент скончался в батумской клинике — «Медальфа». По словам директора клиники Алекси Гохелашвили, умерший перенес инсульт с твердыми остаточными неврологическими явлениями. У него также отмечалось хроническое воспаление мочевыводящих путей, хроническая сердечная и дыхательная недостаточность, острая дыхательная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, сепсис и инфекционно-токсический шок.

11:50 — В оккупированном Цхинвали выявлен 1 новый случай с Covid-19

Еще один новый случай коронавируса выявлен в оккупированном Цхинвалиьском регионе, в результате чего, общее исло подтвержденных случаев возросло до 23. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

11:25 — МВД выявило 153 факта нарушения режима чрезвычайного положения

По сообщению МВД Грузии, за последние 24 часа правоохранители выявили 153 новых факта нарушения режима чрезвычайного положения по всей стране.

С 21:00 10 мая до 06:00 утра 11 мая полиция оштрафовала 106 граждан в масштабах страны за нарушение т.н. комендантского часа.

В то же время сотрудники правоохранительных органов оштрафовали 7 человек за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле, а также оштрафовали в общей сложности 37 граждан за нарушение запрета на сбор более 3 человек в публичном пространстве и несоблюдение двухметровой социальной дистанции.

Полиция также выявила 3 ​​новых случая нарушения самоизоляции.

11:00 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 3, а выздоровевших — на 8

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 3 до 638. Еще восемь пациентов выздоровели. Таким образом, общее число людей, выздоровевших от вируса, достигло 317.

06:00 — Сняты ограничения на въезд и выезд в столицу

С сегодняшнего дня сняты все ограничения на передвижение в Тбилиси сняты, и движение в городе полностью восстановлено.

Ограничения на передвижение в столице были введены 15 апреля, за несколько дней до Пасхи.

По решению правительства, с 11 мая также открылись производственные предприятия всех видов, а также все виды розничных и оптовых магазинов, у которых «есть вход с улицы, и которые не продает одежду и обувь». Это не относится к торговым центрам.

Комендантский час по всей Грузии остается в силе.

10 мая, воскресенье

12:00 — МВД выявило 61 факт нарушения режима чрезвычайного положения

По сообщению МВД Грузии, сотрудники ведомства выявили 61 новый случай нарушения режима чрезвычайного положения в масштабах страны за последние 24 часа.

С 21:00 9 мая до 06:00 10 мая полиция оштрафовала 57 граждан в масштабах страны за нарушение т.н. комендантского часа.

В то же время правоохранители оштрафовали 1 юридическое лицо за нарушение ограничений на экономическую деятельность и 3 человека за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле.

11:10 — В оккупированном Цхинвали выявлено 5 новых случаев Covid-19

В оккупированном Цхинвали было выявлено пять новых случаев заражения новым коронавирусом. В результате этого количество подтвержденных случаев вируса в регионе выросло до 22. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

11:00 — Количество подтвержденных случаев увеличилось на 9, а выздоровевших — на 12

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 9 до 635. Еще 12 человек выздоровели. Таким образом, число излечившихся от вируса увеличилось до 309.

9 мая, суббота

19:05 — В Абхазии выявлено еще два новых случая коронавируса

В оккупированной Абхазии зарегистрировано два новых случая коронавируса. Таким образом, количество подтвержденных случаев заражения вирусом в регионе увеличилось до 9. Об этом сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс».

Два новых пациента — абхазские студенты, которые вернулись из Российской Федерации и находились в карантинном режиме. По заявлению властей оккупированной Абхазии, они будут доставлены в Гудаутскую больницу.

8 мая коронавирус был подтвержден в Абхазии у четырех курсантов российских военных училищ, которые также вернулись в регион из Российской Федерации.

Ранее в оккупированной Абхазии было зарегистрировано три случая коронавируса. Двое из них уже выздоровели, а третий, пациент 1925 года рождения, умер от осложнения сопутствующих заболеваний на фоне коронавируса.

13:50 — В оккупированном Цхинвали выявлено 2 новых случая коронавируса

Два новых случая коронавируса были выявлены в оккупированном Цхинвали. Это увеличило количество подтвержденных случаев Covid-19 в регионе до 17. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес». Глава санитарной службы оккупированного региона сообщил агентству «Рес», что в регионе было проведено 297 тестов на вирус.

12:05 — МВД выявило 69 фактов нарушения режима ЧП

По данным МВД, за последние 24 часа сотрудники правоохранительных органов выявили 69 новых фактов нарушения режима чрезвычайного положения по всей стране.

С 21:00 8 мая по 06:00 утра 9 мая полиция оштрафовала 55 граждан в масштабах страны за нарушение т.н. комендантского часа.

В то же время сотрудники ведомства оштрафовали в общей сложности 12 человек за нарушение запрета на сбор более 3 человек в публичном пространстве и несоблюдение двухметровой социальной дистанции, а также оштрафовали 2 человека за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле.

11:00 — Число зараженных коронавирусом увеличилось на 3, а выздоровевших — на 9

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 3 до 626. Еще 9 пациентов выздоровели. Это увеличило общее количество людей, излечившихся от вируса до 297.

8 мая, пятница

22:20 — В оккупированной Абхазии выявлено 4 новых случая коронавируса

Четыре новых случая коронавируса были выявлены в оккупированной Абхазии. Об этом сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс».

По сообщению информационного агентства «Apsny Today», инфицированными являются курсанты Российской военной академии, которые находились на карантине в Сухуми после прибытия в оккупированный регион из Российской Федерации.

По данным «Апсныпресс», по состоянию на 8 мая 209 человек находятся в карантинном режиме в гостинице «Айтар» в Сухуми.

13:00 — Умер еще один пациент, инфицированный Covid-19

По официальным данным, в Грузии умер еще один пациент, инфицированный Covid-19, в результате чего, число умерших увеличилось до 10.

Скончалась 45-летняя женщина, которую 29 марта перевели из Первой университетской клиники в Горийский военный госпиталь.

По информации Горийского военного госпиталя, у пациента параллельно с вирусом наблюдалась артериальная гипертония и ожирение. В то же время, в результате проведенной томографии были выявлены «двусторонняя пневмония, множественные инфильтрации по типу т.н. «затемненного стекла».

«Состояние (пациентки) было оценено как критическое, поэтому ее лечили в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние пациента было критическим со дня начала лечения, что сопровождалось сопутствующими заболеваниями… несмотря на усилия врачей, была зафиксирована биологическая смерть», — говорится в заявлении Горийского военного госпиталя.

12:30 — Отменены строгие карантинные меры в селе Квемо Болниси

По сообщению Муниципалитета Болниси, село Квемо Болниси открыто, и строгие карантинные меры на месте больше не действуют.

По той же информации, новый случай заражения вирусом в селе не был зарегистрирован с 6 апреля.

Село Квемо Болниси было закрыто 1 апреля. Коронавирус в этом селе был установлен в общей сложности у шести человек, два из которых умерли.

В Болнисском муниципалитете в общей сложности зафиксировано 120 случаев подтвержденных случаев COVID-19. Из них 24 пациента выздоровели и 3 умерли.

Для предотвращения распространения коронавируса, 23 марта в муниципалитетах Болниси и Марнеули были объявлены строгие карантинные меры после того, как был зарегистрирован первый случай внутренней передачи инфекции.

12:15 — 13 граждан Грузии с коронавирусом умерли за границей

По заявлению министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, в общей сложности 13 граждан Грузии, зараженных Ковид-19, умерли за границей.

12:00 — МВД выявило 80 фактов нарушения режима чрезвычайного положения

По сообщению МВД Грузии, за последние 24 часа правоохранители выявили 80 новых фактов нарушения режима чрезвычайного положения по всей стране. С 21:00 7 мая до 06:00 утра 8 мая полиция оштрафовала 74 гражданин в масштабах страны за нарушение т.н. комендантского часа.

Кроме того, сотрудники ведомства оштрафовали в общей сложности 5 граждан за нарушение ограничения на сбор более 3 человек в общественных местах и несоблюдение 2-метровой социальной дистанции, а также оштрафовали 1 человека за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле.

11:10 — Оккупированный Цхинвали продлевает ограничения до 31 мая

Введенные для предотвращения распространения нового коронавируса ограничения оккупированный Цхинвали продлевает до 31 мая. Цхинвальские власти приняли решение после того, как число подтвержденных случаев заражения вирусом в регионе увеличилось до 15.

Первый случай Ковид-19 в Цхинвали был выявлен 6 мая.

11:05 — В оккупированном Цхинвали зафиксировано 4 новых случая коронавируса

В оккупированном Цхинвали зарегистрировано четыре новых случая нового коронавируса. Это увеличило в оккупированном регионе общее число людей, зараженных Covid-19 до 15.

Первый случай коронавируса в оккупированном Цхинвали был выявлен 6 мая.

11:00 — Число подтвержденных случаев увеличилось на 8, выздоровело еще 13 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Ковид-19 в стране увеличилось на 8 до 623. Еще 13 человек выздоровели, в результате чего, общее количество людей, излечившихся от вируса, достигло 288.

7 мая, четверг

15:30 — Правительство представило план поддержки туризма после кризиса

На заседании экономической группы в рамках Межведомственного координационного совета 7 мая правительство Грузии представило посткризисный план поддержки туризма.

Согласно решению правительства, поддержкой по посткризисному плану воспользуются гостиничные сети, объекты питания, а также туристические компании и гиды.

15:10 — С 11 мая ограничения на передвижение в столице будут сняты

По решению правительства, с 11 мая движение в Тбилиси будет полностью восстановлено, а все ограничения на передвижение будут сняты. Комендантский час остается в силе.

В то же время 11 мая:

Будут открыты все виды производства;

Будут открыты все виды розничных и оптовых магазинов, которые имеют вход со стороны улицы и не продают одежду и обувь;

Решение не распространяется на торговые центры.

Кроме того, с 14 мая движение будет полностью открыто в Рустави и Гардабани, а 18 мая — в Марнеули.

13:30 — В оккупированном Цхинвали выявлены 8 новых случаев коронавируса, что увеличивает общее количество случаев до 11

В оккупированном Цхинвальском регионе выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в результате чего, общее число достигло 11. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

«Один из них мужчина приехавший с лечения из Северной Осетии, а также студенты российских вузов, которых на этой неделе привезли из регионов России в Южную Осетию», — заявила заместитель председателя «Комитета Юго-Осетпотребнадзора» Анна Гаглоева.

12:15 — МВД выявило 77 фактов нарушения режима чрезвычайного режима

По сообщению МВД, за последние 24 часа правоохранители выявили 77 новых фактов нарушения режима чрезвычайного положения. С 21:00 6 мая до 06:00 утра 7 мая полиция оштрафовала 66 граждан в масштабах страны за нарушение т.н. комендантского часа.

Кроме того, сотрудники полиции оштрафовали всего 7 человек за нарушение ограничения на сбор более 3 человек в общественных местах и ​​ несоблюдение двухметровой социальной дистанции, а также оштрафовали еще 3 человек за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле.

В то же время полиция выявила 1 новый факт нарушения правил самоизоляции.

11:55 — ЕС и ПРООН запускают грантовую программу на 9 миллионов лари для преодоления в регионах Грузии кризиса, вызванного Ковид-19

Европейский союз и Программа развития ООН (ПРООН) совместно с Министерством окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и Агентством по развитию села и сельского хозяйства запускают грантовую программу в размере 9 млн лари, которая «будет содействовать развитию нефермерского бизнеса на селе, созданию устойчивых рабочих мест, устойчивому управлению природных ресурсов и смягчению изменения климата».

По информации ПРООН, грантовая программа поможет нефермерским стартап-бизнесам и растущим предприятиям. На каждый бизнес-проект будет выдаваться грант до 170 000 лари. Бизнесы также получат грант в размере до 30 000 лари, который будет потрачен на повышение их энергоэффективности.

We kicked off a US$ 3M EU-funded grant programme to help #Georgia's rural regions recover from #COVID19 & #BuildBackBetter



We are assisting rural businesses to grow, create jobs, introduce smart & green economic solutions.@EUinGeorgia @agricultureGEO https://t.co/CuR9nLq4uS — UNDP in Georgia (@UNDPGeorgia) May 7, 2020

«Программа грантов будет реализована в восьми муниципалитетах — Ахалкалаки, Боржоми, Дедоплисцкаро, Тетрицкаро, Лагодехи, Кеда, Хуло и Казбеги, где Евросоюз и ПРООН поддержат расширение экономических возможностей сельского населения. Заявки также будут приниматься из других муниципалитетов, если реализация проектов будет связана с целевыми муниципалитетами», — говорится в заявлении Программы развития ООН.

«Евросоюз мобилизует все возможные ресурсы, чтобы помочь Грузии преодолеть нынешний кризис», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель. «Я рад, что грантовая программа будет содействовать грузинскому селу, где экономическое развитие является проблемой даже в обычной ситуации», — добавил он.

Постоянный представитель ПРООН в Грузии Луиза Винтон отметила, что «образцовый ответ Грузии на пандемию коронавируса спас много жизней». «Сегодня у нас есть возможность содействовать зеленому развитию на селе, что служит благополучию людей и планеты», — сказала она.

11:00 — количество подтвержденных случаев увеличилось на 5, а количество выздоровевших — на 6

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 5 до 615. Кроме того, еще 6 пациентов выздоровели. Таким образом, общее количество выздоровевших от вируса достигло 275.

6 мая, среда

19:00 — Цхинвали «полностью» закрывает границу с Россией из-за коронавируса

С 10 по 17 мая власти Цхинвали полностью закроет российско-грузинскую границу у Рокского тоннеля и ограничит передвижение полностью. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

На этот раз решение будет распространяться и на российских военнослужащих и грузовой транспорт. Когда 2 апреля власти оккупированного Цхинвали закрыли КПП на Рокском тоннеле, их это ограничение не касалось.

16:00 — В оккупированном Цхинвали выявлено 2 новых случая Covid-19, общее число инфицированных увеличилось до 3

Два новых случая Covid-19 были выявлены в оккупированном Цхинвали. Об этом сообщило местное информационное агентство «Рес».

Оба инфицированных прибыли в Цхинвальский регион из Республики Северная Осетия — Алания. По словам главного врача оккупированного региона Марины Кочиевой, тест на вирус пациентам провели в Северной Осетии, а результаты были переданы в цхинвальским властям.

О первом случае заражения коронавирусом в оккупированном Цхинвали было сообщено сегодня утром.

12:30 — МВД выявило 88 фактов нарушения режима ЧП

По сообщению МВД Грузии, за последние 24 часа правоохранители выявили 88 новых фактов нарушения режима чрезвычайного положения. С 21:00 5 мая до 06:00 утра 6 мая полиция оштрафовала 66 граждан по всей стране за нарушение т.н. комендантского часа.

Кроме того, сотрудники полиции оштрафовали в общей сложности 19 человек за нарушение ограничения на сбор более 3 человек в общественных местах и ​​за несоблюдение двухметровой социальной дистанции, а также оштрафовали 2 человек за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле.

В то же время полиция выявила 1 новый факт нарушения правил самоизоляции.

11:00 — Число зараженных увеличилось на 6, выздоровели еще 29 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 6 до 610. Еще 29 пациентов выздоровели от вируса. Таким образом, общее число людей, выздоровевших от коронавируса, достигло 269.

5 мая, вторник

16:00 — ПРООН: до 40 000 защитных щитов для лица, произведенных грузинской компанией, будут переданы людям на передней линии борьбы с пандемией

Около 40 000 защитных щитов для лица, произведенных грузинской компанией CaucasPack, будут переданы работникам системы здравоохранения, местным публичным служащим и людям, находящимся на передней линии борьбы с пандемией в Тбилиси и регионах Грузии, — сообщает Программа развития ООН (ПРООН) в Грузии.

По информации ПРООН, первые 16 000 щитов будут распределены на этой неделе в рамках совместной программы ЕС и ООН, которая служит «развитию сильного и конкурентоспособного частного сектора в Грузии».

«Я рад, что эти защитные щиты изготовлены местной компанией в Грузии, которая смогла адаптироваться к новым вызовам», — сказал посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

#EU is helping to provide additional 40,000 face masks produced in 🇬🇪 to healthcare and other front line workers dealing with the pandemic, together w/ 🇦🇹+🇨🇭 and @UNDPGeorgia.



➡️https://t.co/MNsV9K8fm0#TeamEurope #EU4Georgia #StrongerTogether pic.twitter.com/M4JMzPJDAv — Carl Hartzell (@CarlHartzellEU) May 5, 2020

Руководитель ПРООН в Грузии Луиза Винтон заявила, что «в условиях, когда цепи глобальных поставок перегружены, а международные закупки затруднены, мы приветствуем грузинских производителей, которые отвечают на этот вызов».

По ее словам, CaucasPack — это только один пример того, как местное производство помогает врачам и государственным служащим безопасно выполнять свои обязанности во время карантина.

По информации ПРООН в Грузии, при поддержке правительств Швейцарии и Австрии, она приобретет дополнительные 23 000 щитов и доставит их медицинским работникам и уязвимым группам населения в 23 муниципалитетах. «Эта помощь будет распространена в горных муниципалитетах и южных регионах Грузии, где коронавирус нанес значительный ущерб населению», — говорится в заявлении ПРООН в Грузии.

По ее информации, удобные защитные экраны многократного использования компании CaucasPack изготовлены из переработанных пластиковых бутылок.

12:00 — МВД выявило 107 фактов нарушения режима ЧП

По сообщению МВД Грузии, правоохранители выявили 107 новых фактов нарушения режима чрезвычайного положения по всей стране за последние 24 часа. С 21:00 4 мая до 06:00 утра 5 мая полиция оштрафовала 86 граждан в масштабах страны за нарушение т.н. комендантского часа.

Кроме того, сотрудники ведомства оштрафовали в общей сложности 16 граждан за нарушение ограничений на сбор более 3 человек в публичном пространстве и несоблюдение двухметровой социальной дистанции, а также оштрафовали 4 человека за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле.

В то же время полиция выявила 1 новый факт нарушения правил самоизоляции.

11:00 — Количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 11, а выздоровевших — на 17

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 11 до 604. Еще 17 пациентов выздоровели от вируса. Таким образом, общее число людей, выздоровевших от коронавируса, достигло 240.

10:45 — Выздоровел пациент, у которого вирус отмечался в течение почти двух месяцев

По заявлению медицинского директора Инфекционной больницы Тбилиси Маринэ Эзугбаия, пациент, который был помещен в клинику 5 марта, и у которого вирус отмечался все это время, выздоровел.

По ее словам, пациент входил в число первых пяти инфицированных.

В то же время пациент был фактически здоров, но тест на коронавирус был положительным до этого времени.

09:00 — Автомойки и автосервисы, а также строительные компании и производители строительных материалов возобновили работу

По решению правительства Грузии, с сегодняшнего дня возобновили работу автомойки и автосервисы. Строительные компании и производители строительных материалов также получили право возобновить свою деятельность.

В рамках политики постепенного снятия ограничений, введенных в рамках чрезвычайного положения, указанные сервисы должны были возобновить работу с 11 мая, хотя процесс был ускорен на одну неделю.

По заявлению Администрации правительства, ослабление ограничений будет продолжаться поэтапно «с учетом эпидемиологической ситуации» в стране.

06:00 – Открылись города Кутаиси и Батуми

Ограничения на передвижение на автомобиле в Кутаиси и Батуми полностью сняты. Это решение озвучил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства вчера.

Четыре крупных города Грузии: Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми были закрыты на 10 дней 15 апреля, за несколько дней до Пасхи.

Ограничения были продлены 21 апреля на срок действия чрезвычайного положения.

Из-за эпидемиологической ситуации в «прилегающих районах», Тбилиси и Рустави по-прежнему остаются закрытыми.

4 мая, понедельник

12:50 — С 5 мая дома юстиции и общественные центры возобновят работу

По заявлению министра юстиции Грузии Теи Цулукиани, с 5 мая, за исключением карантинных зон, дома юстиции, общественные центры и временные нотариальные бюро возобновят работу по новому принципу. В частности, граждане предварительно забронируют визит для получения соответствующего сервиса с помощью портала www.my.gov.ge. «В обход этого, ни один гражданин не сможет попасть в здание, и электронная система бронирования уже действует с этой минуты», — сказала Теа Цулукиани.

По словам министра, единственный сервис, который не будет активным, это брачная сервис с помощью ритуала, поскольку он подразумевает присутствие определенного количества людей в закрытом пространстве.

В то же время, по словам Цулукиани, граждане не будут допущены в здание без маски. Кроме того, несовершеннолетние также не смогут войти в здание.

«Это временное правило будет действовать по крайней мере в течение срока действия чрезвычайного положения, и вслед за оценкой эпидемиологической ситуации мы сможем внести коррективы в новые правила, которые мы предлагаем с сегодняшнего дня», — сказала Теа Цулукиани.

12:40 — В Гардабанском муниципалитете открылись аграрные рынки открытого типа

По сообщению Министерства по вопросам охраны окружающей среды и сельского хозяйства, с сегодняшнего дня в Гардабанском муниципалитете открылись все аграрные рынки открытого типа, в которых «в полной мере соблюдены все необходимые рекомендации по предотвращению распространения Covid-19».

«Проводится термоскрининг занятым на месте сотрудниками и потребителям. Рабочий процесс осуществляется в масках и перчатках», — говорится в заявлении министерства, которое было опубликовано сегодня.

12:30 — МВД выявило 108 фактов нарушения чрезвычайного положения

По сообщению Министерства внутренних дел, за последние 24 часа правоохранители выявили 108 новых случаев нарушения режима чрезвычайного положения по всей стране. С 21:00 3 мая до 06:00 утра 4 мая полиция оштрафовала 78 граждан по всей стране за нарушение т.н. комендантского часа.

Кроме того, сотрудники министерства оштрафовали в общей сложности 24 человека за нарушение ограничения на сбор более 3 человек в общественных местах и ​​за несоблюдение двухметровой социальной дистанции, а также оштрафовали еще 5 человек за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле.

Полиция также выявила 1 новый случай нарушения правил самоизоляции.

11:20 — С 5 мая все ограничения на передвижение в Батуми и Кутаиси будут сняты

По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, все ограничения на передвижение в городах Батуми и Кутаиси будут сняты с 5 мая.

Что касается Тбилиси и Рустави, то, по словам главы правительства, учитывая эпидемиологическую ситуацию в «соседних районах», здесь «определенные ограничения сохранятся». Однако, по его словам, соответствующее решение будет принято с учетом ситуации в ближайшие дни.

«Возможно можем надеяться, что к концу недели вопрос открытия Тбилиси и Рустави будет решен положительно», — пояснил премьер.

По решению правительства, города Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми были закрыты 15 апреля на 10 дней, однако эти ограничения были сохранены на период продолжения действия чрезвычайного положения.

11:00 — Количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 4, а выздоровевших — на 2

По последним данным, количество подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране увеличилось на 4 до 593. Еще 2 пациента выздоровели. Таким образом, общее количество излечившихся от коронавируса достигло 221.

3 мая, воскресенье

14:55 – Умер еще один пациент, зараженный Covid-19

По последним данным, умер еще один пациент, инфицированный Covid-19. В целом это уже девятый случай смерти пациента с коронавирусом.

По словам директора Первой университетской клиники Леван Ратиан, умерла женщина в возрасте 60 лет, у которой была хроническая болезнь легких. По его словам, налицо была двусторонняя острая пневмония, вызванная ковинфекцией, острая дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс. Кроме того, в анамнезе пациентки отмечалась артериальная гипертония и сердечную недостаточность.

«Пациент в течение последних 10 дней находился на искусственной вентиляции легких. Принятые меры оказались безуспешными, и сегодня была зафиксирована биологическая смерть», — сказал Леван Ратиани по телефону в интервью ТВ «Маэстро».

14:50 — Выздоровели еще 6 пациентов

По последним данным, еще 6 пациентов выздоровели от Ковид-19, и их число увеличилось до 221.

12:30 — МВД выявило 103 факта нарушения режима ЧП

По сообщению МВД Грузии, за последние 24 часа правоохранители выявили 103 новых факта нарушения чрезвычайного положения по всей стране. С 21:00 2 мая до 06:00 утра 3 мая полиция оштрафовала 78 граждан в масштабах страны за нарушение т.н. комендантского часа.

В то же время сотрудники правоохранительных органов оштрафовали в общей сложности на 16 человек за нарушение ограничения на сбор более 3 человек в общественных местах и ​​за несоблюдение двухметровой социальной дистанции, а также оштрафовали 4 человека за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле.

Полиция также выявила 5 новых случаев нарушения самоизоляции.

11:00 — число подтвержденных случаев увеличилось на 7, выздоровели еще 8 пациентов

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось на 7 человек до 589. Кроме того, выздоровели еще 8 пациентов. Таким образом, общее число излечившихся Covid-19 достигло 215.

2 мая, суббота

15:35 — 28 аграрных рынков возобновили работу

По сообщению Национального агентства по продовольствию, 28 открытых аграрных рынков возобновили свою работу по всей Грузии.

С 27 апреля правительство начало постепенную отмену ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, что также коснулось открытых аграрных рынков.

После 27 апреля возобновили работу также открытые аграрные рынки Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави.

15:00 — МВД выявило 105 фактов нарушения режима ЧС

По сообщению МВД Грузии, за последние 24 часа сотрудники правоохранительных органов выявили 105 новых случаев нарушения режима чрезвычайного положения по всей стране. С 21:00 1 мая до 06:00 утра 2 мая полиция оштрафовала 86 граждан в масштабах страны за нарушение т.н. комендантского часа.

В то же время правоохранители оштрафовали 2 человек за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле, а 17 человек оштрафовали за нарушение запрета на сбор более 3 человек в публичном пространстве и несоблюдение двухметровой социальной дистанции.

11:00 — количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 582

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в Грузии увеличилось на 16 до 582. Умер еще один пациент, инфицированный коронавирусом, и общее число умерших увеличилось до 8.

Директор Первой университетской клиники Леван Ратиани заявил сегодня на брифинге журналистам, что умершей было 72 года, которая была госпитализирована 14 апреля. По его словам, анамнез умершей был нагружен такими хроническими заболеваниями, как сердечная недостаточность, артериальная гипертензия и морбидное ожирение. «Несмотря на принятые меры, утром была зафиксирована установка сердца и биологическая смерть», — заявил Ратиани.

1 мая, пятница

20:10 — Умер еще 1 пациент, зараженный коронавирусом

По последним данным, умер еще один пациент, зараженный вирусом Covid-19. В общей сложности это седьмой случай смерти пациента с коронавирусом.

Клинический директор Первой университетской клиники Лали Турдзеладзе в телефонном разговоре с телекомпанией «Мтавари архи» заявила, что умер 83-летний мужчина, которого доставили в больницу в критическом состоянии из Госпиталя на Тбилисского море. По ее словам, до последнего дня он находился на аппаратном дыхании. По словам Турдзеладзе, умерший перенес ранее инфаркт миокарда, у него также был диабет, сердечная и почечная недостаточность.

19:40 — Президент: «Критические и клеветнические заявления о деятельности Лаборатории Лугара совершенно неприемлемы»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликнулась на недавние «критические и клеветнические» заявления о Лаборатории Лугара, заявив, что они совершенно неприемлемы.

«Сегодня в борьбе с пандемией, также, как и ранее, научные достижения Центра Лугара и его огромная важность заслуживают нашей признательности и благодарности», — сказала президент.

Президент также подчеркивает, что успех Грузии на первом этапе борьбы с пандемией был обусловлен именно опытом Центра, его долгосрочным сотрудничеством с американскими партнерами и готовностью нашей системы здравоохранения.

«Именно поэтому нападки на лабораторию, распространение ложной информации воспринимается как попытка дискредитировать Грузию и ее достижения», — пояснила Саломе Зурабишвили.

Президент в очередной раз подчеркнула важность и роль Лаборатории Лугара, деятельности ее руководства и сотрудников в управлении и преодолении текущего кризиса.

17:40 — Количество выздоровевших от коронавируса увеличилось до 207

По последним данным, еще 23 пациента выздоровели от Covid-19. Это увеличило общее количество людей, выздоровевших от вируса, до 207.

12:00 — МВД выявило 156 случаев нарушения режима ЧП

По сообщению МВД Грузии, за последние 24 часа правоохранители выявили 156 новых фактов нарушения режима чрезвычайного положения по всей стране. С 21:00 30 апреля по 06:00 утра 1 мая полиция оштрафовала 88 граждан по всей стране за нарушение т.н. комендантского часа.

Сотрудники правоохранительных органов оштрафовали еще 7 человек за нарушение правил перевозки пассажиров и передвижения на автомобиле, а также оштрафовали в общей сложности 61 гражданина за нарушение запрета на сбор более 3 человек в публичном пространстве и несоблюдение двухметровой социальной дистанции.

11:00 — Количество подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось на 27

По последним данным, количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране увеличилось еще на 27 — до 566.

Медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Маринэ Эзугбаия сообщила журналистам на сегодняшнем брифинге, что источником заражения 13 пациентов из новых случаев является Болниси, четверо переведены из зоны карантина, двое из Марнеули и один из Тетрицкаро. Что касается остальных пациентов, Маринэ Эзугбаия пояснила, что «поиск других источников ведется в настоящее время».

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