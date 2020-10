Центр по контролю за заболеваниями опубликовал четвертый доклад о течении Ковид-19

Национальный центр по контролю за заболеваниями и общественного здравоохранения Грузии (NCDC) 5 октября опубликовал четвертый доклад о течении эпидемии нового коронавируса в Грузии.

Документ включает четвертый сводный анализ эпидемиологической ситуации и мер, принятых в связи с распространением нового коронавируса в Грузии, и представляет данные по состоянию на 30 сентября.

Первый случай заражения Ковид-19 был выявлен в Грузии 26 февраля этого года. По состоянию на 6 октября в стране подтверждено 9 245 случаев заражения вирусом. Из них 4 887 инфицированных уже полностью выздоровели, 58 умерли. COVID-19 — Все новости Грузии: Число зараженных коронавирусом увеличилось на 549, выздоровели 268, умерли еще 4 пациента Первый случай заражения Ковид-19 был выявлен в Грузии 26 февраля этого года. По состоянию на 6 октября в стране подтверждено 9 245 случаев заражения вирусом. Из них 4 887 инфицированных уже полностью выздоровели, 58 умерли.

Половые, возрастные и территориальные особенности распределения

Согласно документу, по состоянию на 30 сентября в стране было зарегистрировано 6 640 подтвержденных случаев Ковид-19, из которых 51% — мужчины и 49% — женщины.

В то же время, самому пожилому пациенту, инфицированному вирусом, было 95 лет, а самому младшему — 1 месяц. Самый высокий уровень инфицирования — 51,5% — выявлен в возрастной группе от 30 до 59 лет.

Как и в предыдущем исследовании, наиболее частыми симптомами Ковид-19 по-прежнему были лихорадка (50,3%), общая слабость (30,4%), кашель (20,9%), боль в горле (16%) и головная боль (14,1%). Доля бессимптомных случаев составила 36,2%.

По данным исследования, наиболее частыми сопутствующими заболеваниями были: гипертензия (14,7%), другие сердечно-сосудистые заболевания (7%) и диабет (6,8%).

В то же время, в большинстве случаев (56,1%) заболевание протекало в легкой форме, в 34,7% — в средней степени, доля тяжелых больных составила 7%, а критическое состояние выявлено только у 2,2%.

Характеристики распространения коронавируса

По состоянию на 30 сентября показатель кумулятивной инцидентности, который измеряет частоту заболеваемости за определенный период времени, составлял 178,6 на 100 000 населения. Согласно предыдущему исследованию, этот показатель составлял 19,0. В то же время 14-дневная кумулятивная инцидентность составила 99,7 на 100 000 населения страны. Из них в Аджарии — 47,6, в Гуриа — 6,2, в Тбилиси — 3,2, в Имерети — 6,6, а в Самегрело — Земо Сванети — 3,5.

Индекс эффективной репродукции R к периоду представления доклада (1 октября) составил 1,45. Это показатель того, что один инфицированный человек сейчас передает коронавирус в среднем более чем одному человеку. На 11 июля этот показатель составлял 0,93.

По состоянию на 30 сентября летальных случаев составило 39 (0,59; 11 июля — 1,5%).

Согласно документу, у всех умерших пациентов тяжесть заболевания была тяжелой или критической и в большинстве случаев заболевание осложнилось пневмонией. Кроме того, 84,6% умерших имели острую дыхательную недостаточность, 58,9% — кардиоваскулярные заболевания, 51,2% — гипертензию и 23,1% — диабет.

Ковид-19 не повлиял на уровень смертности в Грузии. Общее количество смертей в Грузии за первые 8 месяцев 2020 года на 2% меньше, чем в 2018 году, и на 4% меньше, чем в 2019 году.

Обзор тестирования

Количество PCR-тестов, проведенных в стране с 30 января по 30 сентября, составило 648 736, в том числе 642 541 — первичных. 34% тестов были выполнены лабораториями, входящими в подчинение Национального центра по контролю за заболеваниями.

По количеству проведенных тестов лидировал сентябрь месяц, когда в течение месяца было проведено 267 629 тестов, в среднем 8 921 в день. Этот показатель вдвое выше, чем в июле. В июле в день проводилось в среднем 3 883 теста.

Согласно документу, частота т.н. положительности результата PCR-тестирования в период от первого подтвержденного случая до 30 сентября составила 1,02%. Самый высокий показатель положительности — 1,8% — был выявлен в сентябре. 62,5% подтвержденных случаев приходятся на регион Аджария.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)