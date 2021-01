Центр по контролю за заболеваниями опубликовал пятый доклад о течении Ковид-19

Национальный центр по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению (NCDC) Грузии 26 января опубликовал пятый доклад о течении нового коронавируса в Грузии.

Документ включает четвертый сводный анализ эпидемиологической ситуации и мер, принятых в связи с распространением нового коронавируса в Грузии, и отражает данные, существующие по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Первый случай Ковид-19 был выявлен в Грузии 26 февраля. По состоянию на 26 января в стране подтверждено 254 822 случая заражения вирусом. Из них 244 446 инфицированных уже полностью выздоровели, 3 069 умерли.

Половые, возрастные и территориальные характеристики распределения

Согласно документу, по состоянию на 30 сентября в стране было подтверждено 228 410 случаев Ковид-19, из которых 57% – мужчины, 43% – женщины.

В то же время самый высокий уровень заражения вирусом – 18,7% был выявлен в возрастной группе 25-34 года, а самый низкий – 0,9% – в возрастной группе 85 лет и старше.

Согласно документу, соотношение смертей к подтвержденным случаям составляет всего 1,1%. За отчетный период умерли 2 528 пациентов с этим вирусом.

Наибольшее количество летальных исходов – 43% было в возрастной группе до 70 лет, наименьшее – 27% среди пациентов старше 79 лет. 55,4% из них составляли мужчины и 44,6% – женщины.

У всех умерших пациентов степень тяжести заболевания была тяжелой или критической. Однако 62,2% из них имели различные сопутствующие хронические заболевания, в том числе 52% – сердечно-сосудистые заболевания и гипертония, 17,3% – диабет и 4,3% – онкологические заболевания.

Общее количество людей, умерших от всех причин за первые 10 месяцев 2020 года, меньше, чем в 2019 году. Однако по состоянию на 31 декабря общее число умерших выше, чем в предыдущие годы.

Характеристики распространения коронавируса

По состоянию на 31 декабря кумулятивный показатель инцидентности, который измеряет частоту заболеваемости за определенный период времени, составлял 6 145 на 100 000 населения, что значительно выше, чем в предыдущем докладе (178,6).

За отчетный период наибольший показатель кумулятивной инцидентности был зафиксирован в Аджарии – 10 355, наименьший – 2 554 в Квемо Картли, а в Тбилиси – 7 144.

По состоянию на 31 декабря индекс эффективной репродукции составлял 0,62 по сравнению с 1,45 в предыдущем отчете.

Обзор тестирования

В период с 30 января по 30 сентября в стране проведено 1 414 578 PCR-тестов. За тот же период было проведено 542 817 тестов, основанных на антигенах. 26,3% тестов были выполнены лабораториями, входящими в подчинение Национального центра по контролю за заболеваниями.

Декабрь стал лидером по количеству проведенных тестов, когда в течение месяца было проведено 433 465 тестов, в среднем 13 982 в день.

По состоянию на 31 декабря процент положительных результатов тесова составлял 11,6%. В сентябре этот показатель равнялся 1,8.

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, за отчетный период вирусом заразились 6% медицинского персонала.

