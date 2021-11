Центр по контролю за заболеваниями опубликовал седьмой доклад о течении Ковид-19

Национальный центр по контролю за заболеваниями и общественного здравоохранения 4 ноября опубликовал новый доклад о течении нового коронавируса в Грузии.

Документ включает в себя седьмой сводный анализ эпидемиологической ситуации и мер, принимаемых в связи с распространением нового коронавируса в Грузии, и представляет данные по состоянию на 1 октября 2021 года.

«Civil Georgia» предлагает краткий обзор доклада.

Первый случай Ковид-19 был выявлен в Грузии 26 февраля. По состоянию на 5 ноября в стране подтверждено 743 511 случаев заражения вирусом. Из них 681 919 инфицированных уже полностью выздоровели, а 10 300 умерли.

Половые, возрастные и территориальные характеристики распределения

Согласно документу, по состоянию на 1 октября в стране подтверждено 614 763 случая заражения Ковид-19.

При этом самый высокий уровень заражения вирусом — 22% — выявлен в возрастной группе 60+, а самый низкий — 10% — в возрастной группе 0-15 лет.

Согласно документу, процентное соотношение количества умерших к подтвержденными случаями составило 1,46%. По состоянию на 1 октября умерло 8 976 пациентов с вирусом.

Во всех летальных случаях течение болезни было тяжелым или критическим. 69% умерших пациентов имели различные сопутствующие хронические заболевания и осложнения.

Согласно докладу, среди сопутствующих хронических заболеваний преобладали сердечно-сосудистые заболевания (кроме гипертензии) (69,1%); далее следовали – артериальная гипертензия (35,3%); Диабет (25,5%); Онкологические заболевания (5,8%); Хронические заболевания легких (4,4%).

Характеристики распространения коронавируса

По состоянию на 1 октября 14-дневный показатель кумулятивной инцидентности составлял 585,5 на 100 000 населения. Кумулятивная инцидентность измеряет заболеваемость за определенный период времени.

За отчетный период самый высокий показатель кумулятивной инцидентности был зарегистрирован в Тбилиси — 13 421 человек, а самый низкий — 3 695 — в Квемо Картли.

По состоянию на 1 октября самый высокий показатель кумулятивной инцидентности на 100 000 населения был в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Тбилиси, а также в регионах Аджарии и Имерети.

Еще один ключевой индикатор течения Covid-19 за отчетный период — индекс эффективного воспроизводства, который оценивает возможность передачи инфекции в режиме реального времени — составил 0,87. Согласно предыдущему докладу, этот показатель составлял 1,18, на конец прошлого года — 0,62 — максимальное значение было 2,25 — в сентябре 2020 года.

Обзор тестирования

По состоянию на 1 октября 2021 года общее количество проведенных в стране ПЦР и тестов на антигены составило 9 151 235 (из них 4 371 783 были ПЦР). Среднесуточное количество тестов составляло 15 792 (7 544 ПЦР). Кроме того, в период с января 2020 года по 1 октября 2021 года по всей стране было проведено 319 368 тестов на антитела.

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, за отчетный период общий показатель положительных результатов тестов в стране составил 6,7%. В предыдущем исследовании этот показатель составлял 6,1%, а в конце прошлого года — 11,6%.

По сообщению Национального центра по контролю за заболеваниями, по состоянию на 1 октября 6,4% инфицированных Ковид-19 составляли медицинские работники. В предыдущем докладе этот показатель составлял 7%.

Вакцинация

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, по состоянию на 1 октября было проведено в общей сложности 1 802 566 прививок, из которых 813 437 человек были полностью привиты, что составляет 28,7% взрослого населения. Согласно плану правительства, до конца года 60% взрослого населения должны быть полностью вакцинированы.

По состоянию на 1 октября 425 493 человека были вакцинированы вакциной Пфайзер, 58 591 человек — АстраЗенека, 253 253 человека – Синофарм и 79 100 человек — Синовак.

Согласно докладу, шансы заразиться для полностью вакцинированных людей в 9,44 раза ниже, чем у невакцинированных. При этом эффективность защиты от инфекции за счет вакцины против Ковид-19 у полностью вакцинированных лиц составляет 89,41%, а общая эффективность защиты от госпитализации — 93,35%.

Согласно докладу, 5 из 6 умерших вакцинированных пациентов несовместимы с причинной связью с иммунизацией, а рассмотрение 1 случая временно приостановлено.

