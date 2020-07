Центр по контролю за заболеваниями опубликовал третий доклад о течении Covid-19

Национальный центр контроля за заболеваниями и общественного здравоохранения (NCDC) 27 июля опубликовал третий доклад о течении нового коронавируса в Грузии.

Документ включает третий сводный анализ эпидемиологической ситуации и мер, принятых в связи с распространением нового коронавируса в Грузии, и представляет данные по состоянию на 11 июля.

Первый случай Covid-19 Первый случай Covid-19 был обнаружен в Грузии 26 февраля. По состоянию на 29 июля, в стране было подтверждено 1155 случаев заражения вирусом. 929 из них полностью выздоровели, а 16 — умерли.

Показатели по половому, возрастному и территориальному распределению

В рамках исследования были проанализированы данные инфицированных Covid-19, подтвержденные PCR тестированием 980 пациентов, в том числе 499 мужчин (50,9%) и 481 женщина (49%).

Максимальный возраст пациентов составлял 90 лет, минимальный — 9 месяцев, средний возраст — 42,6 года, медиана — 43 года. Из 980 пациентов наибольшее количество подтвержденных случаев — 534 случая (54,5%) относятся к возрастной группе 30-59 лет.

Аналогично предыдущему исследованию, наиболее распространенными симптомами Covid-19 и на этот раз были повышенная температура (57,3%), общая слабость (34,5%), кашель (24,6%), боль в горле (17,0%) и головная боль (14,5%). Доля бессимптомных случаев составила 11%.

Согласно исследованию, в числе сопутствующих заболеваний наиболее частыми были: гипертензия (15,5%), другие сердечно-сосудистые заболевания (7,4%) и диабет (6,8%).

В то же время, в большинстве случаев (58,8%) заболевание протекало в легкой форме, в 30,8% — средней тяжести, доля тяжелых пациентов составила 7,8%, и только в 2,8% случаев состояние было критическим.

Среднее количество дней-коек, проведенных пациентами, выписанными из больниц, составило 21 день.

Согласно исследованию, частота новых случаев заболевания Covid-19 на 100 000 населения является самой высокой в ​​регионе Квемо Картли (69,3) и Тбилиси (26,0), а самой низкой — в Самегрело — Земо-Сванети (2,8) и Имерети (2,4).

Кроме того, из 980 случаев, проанализированных в рамках исследования, 272 поступили из зарубежных стран. Наибольшую долю из них составляют 46,6 (127) Россия, 8,4% (23) Турция, 8% (22) Азербайджан и 7,7% (21) — Армения.

Характеристики распространения коронавируса

По состоянию на 11 июля показатель кумулятивной инцидентности, который измеряет частоту заболеваемости за определенный период времени, составлял 19,0 на каждые 100 000 населения.

Индекс эффективной репродукции R через 2 недели после первого случая заболевания составлял 3,88, а к периоду представления настоящего доклада (11 июля) — 0,93.

Это означает, что распространение вируса значительно сократилось, и теперь один зараженный человек передает коронавирус в среднем менее чем одному человеку. Тем не менее, следует отметить, что этот показатель значительно увеличился по сравнению с показателем в предыдущем докладе (0,44).

По состоянию на 11 июля, общее число смертей пациентов, инфицированных Covid-19 в Грузии, составило 15, а показатель летальности — 1,5%.

В 93% смертельных случаев основное заболевание было осложнено пневмонией. Кроме того, у всех умерших пациентов, инфицированных Covid-19, имелись различные сопутствующие хронические заболевания, в том числе, у подавляющего большинства — заболеваний сердечно-сосудистой системы, а у 40% — хронические заболевания легких.

Общее количество смертей в Грузии за первые 6 месяцев 2020 года по сравнению с предыдущими годами на 7% ниже, а по сравнению с 2018 годом — ниже на 1%. Это означает, что Covid-19 не влиял на уровень смертности в Грузии.

Обзор тестирования

В период с 30 января по 11 июля, для обнаружения Covid-19 в Грузии с помощью PCR2 тестирования было протестировано в общей сложности 147 700 человек, в том числе 142 577 первичных. Большая часть тестирования (26,4%) была проведена Лабораторией Лугара Национального центра по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению.

Самый высокий показатель тестирования, проведенного в Грузии — 34 392 относится ко второй половине июня. Что касается ежедневных тестов, в этом отношении выделяются первые 10 дней июля, когда в среднем проводилось 3125 тестов в день для выявления Covid-19 в стране.

По состоянию на 11 июля, доля подтвержденных случаев из общего числа тестов на Covid-19 составила всего 0,7%.

Согласно докладу, по состоянию на 11 июля, было зарегистрировано 129 случаев заражения медицинского персонала Covid-19. Это составляет 13,2% от общего числа зарегистрированных случаев в стране на тот момент.

По состоянию на 11 июля было проверено 5200 контактов подтвержденных случаев по всей стране. «Для отслеживания распространения инфекции, происходила изоляция контактов или перевод в специальное карантинное пространство и дальнейшее наблюдение».

