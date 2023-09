Сухопутная граница Грузии и Азербайджана останется закрытой до 2024 года

Less than a minute

Азербайджан продлевает до 2 января 2024 года специальный карантинный режим, целью которого является «предотвращение распространения коронавирусной инфекции (Ковид-19) и принятие мер по смягчению ее возможных последствий». В результате сухопутное движение между Грузией и Азербайджаном по-прежнему остается ограниченным.

В августе 2023 года проживающие в Грузии азербайджанцы обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой открыть сухопутную границу. Карантинные меры действуют с весны 2020 года и создают особые трудности для этнических азербайджанцев, проживающих в Грузии, и этнических грузин, проживающих в Азербайджане, которые хотят навестить свои семьи. По сей день авиасообщение остается единственным и зачастую недоступным средством передвижения.

