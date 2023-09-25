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Источник: ОВГ
Новости

Сухопутная граница Грузии и Азербайджана останется закрытой до 2024 года

Civil.ge Send an email 25/09/2023 - 16:14
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Азербайджан продлевает до 2 января 2024 года специальный карантинный режим, целью которого является «предотвращение распространения коронавирусной инфекции (Ковид-19) и принятие мер по смягчению ее возможных последствий». В результате сухопутное движение между Грузией и Азербайджаном по-прежнему остается ограниченным.

В августе 2023 года проживающие в Грузии азербайджанцы обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой открыть сухопутную границу. Карантинные меры действуют с весны 2020 года и создают особые трудности для этнических азербайджанцев, проживающих в Грузии, и этнических грузин, проживающих в Азербайджане, которые хотят навестить свои семьи. По сей день авиасообщение остается единственным и зачастую недоступным средством передвижения.

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Civil.ge Send an email 25/09/2023 - 16:14
20 Less than a minute

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