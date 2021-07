Центр по контролю за заболеваниями опубликовал Шестой доклад о течении Ковид -19

Национальный центр по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению Грузии (NCDC) 21 июля опубликовал Шестой доклад о течении нового коронавируса в Грузии.

Документ включает шестой сводный анализ эпидемиологической ситуации и принятых мер в связи с распространением нового коронавируса в Грузии и представляет данные по состоянию на 1 июля 2020 года.

Первый случай Ковид-19 был выявлен в Грузии 26 февраля. По состоянию на 22 июля, в стране подтвержден 395 621 случай заражения вирусом. Из них 369 483 инфицированных уже полностью выздоровели, а 5 636 умерли.

Половые, возрастные и территориальные характеристики распределения

Согласно документу, по состоянию на 1 июля, в стране подтверждено 367 058 случаев заражения Ковид-19, из которых 58% — женщин и 42% — мужчин.

При этом самый высокий уровень заражения вирусом — 19% — выявлен в возрастной группе 30-39 лет, а самый низкий — 2% — в возрастной группе 75-79 лет.

Согласно документу, соотношение смертей к подтвержденным случаям все еще остается низким — 1,4%. По состоянию на 1 июля умерли 5 327 пациентов, зараженных вирусом.

У всех умерших пациентов степень тяжести заболевания была тяжелой или критической. 71,7% умерших имели пневмонию.

Согласно докладу, у 49,4% умерших пациентов отмечались различные сопутствующие хронические заболевания. 28,3% из них имели сердечно-сосудистые заболевания, 17% — гипертензию, 11,3% — диабет, 3,6% — онкологические заболевания, 2,4% — хронические заболевания легких.

Характеристики распространения коронавируса

По состоянию на 1 июля совокупный уровень заболеваемости, который измеряет частоту заболеваемости за определенный период времени, составлял 9 844 на 100 000 населения. В предыдущем докладе этот показатель составлял 6 145.

В течение отчетного периода самый высокий совокупный уровень заболеваемости был зарегистрирован на уровне 13 421 в Тбилиси, а самый низкий — 3 695 в Квемо Картли.

Еще один ключевой показатель течения Ковид-19 — индекс эффективной репродукции, который оценивает потенциал передачи инфекции в режиме реального времени, за отчетный период составил 1,18. К концу прошлого года этот показатель составлял 0,62, а максимальное значение — 2,25 было в сентябре 2020 года.

Обзор тестирования

С 30 января 2020 года по 1 июля 2021 года количество проведенных ПЦР-тестов в стране составило 6 015 070. За тот же период было проведено 2 959 652 теста на основе антигенов. 23% тестов были выполнены лабораториями, находящимися в подчинении Национального центра по контролю за заболеваниями.

По состоянию на 1 июля показатель положительных результатов теста составлял 6,1% по сравнению с 11,6% в конце прошлого года.

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, по состоянию на 1 июля 7% медицинского персонала были инфицированы вирусом. В предыдущем докладе этот показатель составлял 6%.

Вакцинация

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, по состоянию на 1 июля вакцинированы всего 265 246 граждан, в том числе 103 678 человек — двумя дозами. Это составляет 3,6% взрослого населения. К концу года правительство планирует полностью вакцинировать 60% взрослого населения.

Согласно докладу, по состоянию на 1 июля всего из персонала здравоохранения было вакцинировано 10 580 человек, из них 5 906 человек — двумя дозами.

В числе вакцинированных двумя дозами с 10,1%-ми лидирует возрастная группа 70-74 лет, за ней следуют представители возрастной группы 65-69 лет с 8,8% и граждане возрастной группы 75+ с 6,6%.

