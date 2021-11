Депутаты Европарламента из Евронест говорят о Грузии, Ассоциированном трио и Восточном партнерстве

На Парламентской ассамблее Евронест делегация Европарламента обсудила, в какой степени ЕС должен поддерживать принцип дифференциации в рамках Восточного партнерства и предлагать «больше за большее» странам ассоциированного с ЕС трио — Грузии, Молдове и Украине. Инициатива Восточного партнерства также включает Армению, Азербайджан и Беларусь, статус которой был приостановлен недавно.

Делегация, представляющая Европарламент в Ассамблее Евронест, которая, в свою очередь, объединяет парламентские делегации Евросоюза, Грузии, Украины, Молдовы и Армении, собралась в преддверии саммита Восточного партнерства, намеченного на декабрь.

Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс (ЕНП, Литва), который также возглавляет делегацию, открыл дискуссии 12 ноября, указывая на тупик в политике интеграции Восточного партнерства ЕС. «Даже в странах трио — мотивация к проведению реформе может начать эрозию, если снова не будет четкой цели к большой интеграции, направленной к следующему десятилетию», — сказал он, добавив, что остаются вызовы, поскольку несколько государств-членов выступают против повестки дня более амбициозной интеграции Восточного партнерства.

Ссылаясь на доклад Европарламента за 2020 год, в котором рекомендовалось провести дифференциацию со странами Восточного партнерства, депутат Европарламента Кубилюс поддержал создание общего экономического пространства между ЕС и странами Ассоциированного трио Восточного партнерства. «Это будет новая большая промежуточная цель, и она может быть привлекательной для обеих сторон», — сказал он.

Депутат Европарламента Кубилюс выразил надежду, что декларация саммита 2021 года будет включать положение о дифференциации со странами Восточного партнерства, в котором будет признана важность формата трио, и второе положение об экономической интеграции, которое также представит «четкую систему оценки и мониторинга их прогресса».

Депутат Европарламента Витольд Ващиковски (ECR, Польша) заявил на встрече, что, хотя «мы все еще поддерживаем концепцию дифференциации», ситуация в странах Ассоциированного трио — Грузии, Украине и Молдове изменилась. Депутат Европарламента Ващиковски заявил, что Украина и Грузия «не в лучшем положении из-за проблем по поводу безопасности». Но он сказал, что Молдова с ее «очень проевропейским» новым президентом и правительством «сейчас выглядит намного лучше».

Депутат Европарламента также предостерег от создания новых институтов между ЕС и тремя странами: «Не следует думать, что мы продвигаемся вперед, создавай большей бюрократии». Вместо этого он утверждал, что ЕС должен использовать существующие инструменты с этой тройкой. Отметив, что он не верит, что членство стоит на повестке дня трех стран, депутат Европарламента Ващиковски поддержал усиление экономической и отраслевой интеграции стран Ассоциированного трио в ЕС.

Он также предложил разрешить странам допуск на единый рынок ЕС с символическим налогом и привлечь их к Инициативе трех морей, которая объединяет двенадцать стран-членов ЕС для сотрудничества в области энергетики и транспорта, наряду с другими вопросами.

Вице-председатель Евронест, депутат Европарламента Маркета Грегорова (Зеленые/EFA, Чешская Республика) утверждала, что дифференцированный подход к Грузии, Украине и Молдове «теперь немного устарел из-за серьезных изменений в трех странах и в регионе в целом».

«На примере Грузии мы видим, что в последние месяцы отступление демократии было тяжелым», — подверкнула Грегорова, акцентировав внимание на необходимости политики Брюсселя, направленной на укрепление верховенства закона и предотвращение «дальнейшего отступления демократии» в стране.

Говоря о вопросах безопасности в странах Восточного соседства ЕС, чешский депутат Европарламента подчеркнула, что ЕС должен думать обо всех странах Восточного партнерства, как единой платформе, «чтобы их не ослабило влияние России».

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель (Зеленые/EFA, Германия) согласилась с необходимостью дифференциации, учитывая, что «одни страны более продвинулись вперед, чем другие».

Что касается трио, депутат Европарламента Крамон отметила, что Грузия и Украина должны работать с большими амбициями для выполнения соглашений об ассоциации с ЕС. В то же время она выделил Молдову, как страну, которая «действительно пытается» и прилагает много усилий в новой фазе реформ.

Отметив, что перспектива членства стран Восточного партнерства, включая Ассоциированное трио, «довольно далека», она подчеркнула «необходимость дополнительных стимулов», в том числе за счет более тесной экономической интеграции. «Мы не должны исключать из этого ни одну страну», — подчеркнула она.

Депутат Европарламента фон Крамон отметила «недостаток интереса со стороны правящей элиты в Грузии и Украине» в контексте их стремлений к европейской интеграции.

Она подчеркнула, что ситуация в Грузии «в последние недели и месяцы становится все более сложной», и продолжила выступать за использование подхода кнута и пряника, добавив, что «они понимают, что означают кнуты».

Депутат Европарламента Раса Юкневичьене (ЕНП, Литва) подчеркнула преимущества расширения ЕС для безопасности, отметив, что это может помочь сдерживать Кремль, минимизировать сферу его влияния и безопасность континента. «Нам нужен выход из стагнации политики расширения», — сказала она, имея в виду «неподготовленность ЕС к принятию новых членов».

Депутат Европарламента утверждала, что «отсутствие ясности» в перспективе членства означает, что Тбилиси и Киев «постепенно теряют доверие к надежности политики ЕС».

«Они могут начать терять мотивацию к реформам и неизбежно столкнутся со все большей и большей нестабильностью», — сказала она, добавив: «это то, что мы видим, что начинается в Грузии и что меня сильно беспокоит. Как только эта тенденция победит, повернуть ее вспять будет очень трудно, поэтому мы должны действовать сейчас».

Встреча прошла на фоне растущей напряженности в Грузии из-за ареста экс-президента Михаила Саакашвили и результатов муниципальных выборов 2021 года, а также растущей критики со стороны депутатов Европарламента по поводу обращения с заключенным в тюрьме Михаилом Саакашвили.

Формат Ассоциированного трио был создан в мае министерствами иностранных дел Грузии, Молдовы и Украины, где три страны, ассоциированные с ЕС, обязались работать вместе над общими вопросами европейской интеграции.

