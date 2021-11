Судьи обвиняют посольства ЕС и США во вмешательстве во внутренние дела Грузии

Административный комитет Конференции судей Грузии подверг критике аккредитованных в Грузии иностранных дипломатов, в том числе по поводу их заявлений относительно избрания двух членов Высшего совета юстиции.

Несколько дней назад Делегация ЕС в Грузии назвала назначения судей «пятым шагом назад» в судебной системе Грузии, а Посольство США раскритиковало поспешные назначения двух судей «в отсутствие конкуренции и прозрачности». Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «избрание двух новых членов Высшего совета юстиции является непонятным шагом в этой форме и в это время».

Осуждая «чрезмерную, необоснованную и противоречивую» критику, Административный комитет подчеркнул, что все сотрудники дипломатического представительства, аккредитованного в Грузии, включая их руководителей, обязаны в соответствии со статьей 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях «уважать законы и постановления государства пребывания и не вмешиваться в их внутренние дела».

«Любое должностное лицо или организация должны хорошо осознавать, что это решение Конференции судей не является «непонятным» или «5-м шагом назад»», — заявил комитет, добавив, что оно является выражением независимости судебной власти.

В заявлении также говорится, что судебная система Грузии «всегда неукоснительно придерживается политического нейтралитета» и принимает решения в соответствии с законом.

Что касается заявления Посольства США, Административный комитет заявил, что утверждения о том, что некоторые судьи «подрывают легитимность судебной системы» и что «из-за закрытой системы многие профессиональные члены были исключены из процесса и заслуживают лучшего», являются «оскорбительными» для всего судебного корпуса и невыполнением обязательств Венской конвенции.

Комитет также подверг критике оценку дипломатов о том, что назначения были поспешными и нанесут ущерб европейской интеграции Грузии. Комитет отметил, что конференция была организована в соответствии с законом, добавив, что невмешательство в работу судебной системы является «краеугольным камнем западного правопорядка».

В заявлении также говорится, что законом не предусмотрена конкурсная процедура избрания члена Высшего совета юстиции Грузии. «Любой судья может выдвинуть кандидата в члены непосредственно на Конференции судей. И в прошлом не было ни одного случая, и на конференции 31 октября не был ограничен ни один судья в выдвижении кандидата», — говорится в заявлении.

Отметив, что голосование проходило в «полностью свободной и конкурентной среде», комитет заявил, что готов обсудить возможные нарушения. «В противном случае рассмотренные оценки оставляют впечатление, что определенные субъекты не смогли примириться с кадровыми решениями, принятыми на конференции, и поэтому происходит атака на судебную систему», — заявили в комитете.

По заявлению комитета, в результате четырех волн реформ, проведенных правительством Грузинской мечты при «активном участии судебной власти», «независимость и подотчетность судебной системы полностью обеспечены».

Конференция судей избрала двух новых членов Высшего совета юстиции 31 октября, на следующий день после второго тура местных выборов. Вновь назначенные члены заменили Тею Леонидзе и Тамар Ониани, которые ушли в отставку до истечения срока своих полномочий без объяснения причин решения.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)