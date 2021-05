Грузия, Украина и Молдова создали формат «Ассоциированного трио» по вопросам европейской интеграции

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который с 16 мая находится с рабочим визитом в Киеве, подписал сегодня Меморандум о создании формата «Ассоциированного трио» между тремя странами вместе со своими украинским и молдавским коллегами Дмитрием Кулеба и Аурелом Чокой.

В документе, направленном на дальнейшее усиление европейской интеграции трех стран, говорится, что «Ассоциированное трио» будет сотрудничать по вопросам общих интересов в контексте европейской интеграции, включая выполнение Соглашений об ассоциации и дальнейшее развитие Восточного партнерства.

Формат также включает регулярные и чрезвычайные трехсторонние консультации, назначение соответствующих координаторов в министерствах иностранных дел, а также встречи высокопоставленных официальных лиц и, при необходимости, на уровне министров перед важными мероприятиями в раках «Восточного партнерства», создание совместных платформ диалога со странами ЕС и организацию различных публичных мероприятий.

Благодаря формату подписавшие страны надеются, что на основе подхода «больше за большее» для ассоциированных стран постепенно откроются новые возможности для интеграции в ЕС и правового или институционального сближения. В то же время три страны совместно продолжат развивать диалог между Европейской комиссией и «Ассоциированным трио» в таких приоритетных сферах, как транспорт, энергетика, цифровая трансформация, зеленая экономика, стратегические коммуникации, безопасность и оборона.

Министр иностранных дел Молдовы назвал меморандум «логическим продолжением» существующего сотрудничества, направленного на «продвижение нашего трехстороннего диалога и дипломатических усилий». По его словам, три страны должны объединить усилия для скорейшего вступления в ЕС.

«Сегодня в этом новом формате мы объединяем силы на пути к европейской интеграции», — написал министр иностранных дел Украины в Twitter после подписания меморандума.

Визит Залкалиани продолжается

После церемонии подписания министр иностранных дел Грузии встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Стороны приветствовали подписание меморандума и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Позже Залкалиани встретился с председателем Украины Дмитрием Разумковым.

Перед возвращением в Тбилиси сегодня Залкалиани также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

