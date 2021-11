Ираклий Кобахидзе ответил строим заявлением своим критикам

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе в опубликованном 13 ноября пространном заявлении оправдывает действия властей в отношении ареста бывшего президента Михаила Саакашвили и отверг критику со стороны западных партнеров по поводу обстоятельств содержания Саакашвили под стражей.

«Главной» проблемой грузинской политической системы он называет «постоянные попытки политизировать» систему правосудия, в чем, по его же словам, «к сожалению, наряду с радикальной частью оппозиции и связанными с ней партийными СМИ и неправительственными организациями, также вовлечены иностранные лоббисты радикальной оппозиции, некоторые из которых имеют политический статус».

В качестве примера вмешательства со стороны внешних субъектов председатель правящей партии называет освобождение из заключения «в 2020-2021 гг. трех преступников — Гиги Угулава, Никанора Мелия и Георгия Руруа». С большой вероятностью Ираклий Кобахидзе имел в виду Евросоюз и США, за длительным посредничеством со стороны которых с целью разряжения политического кризиса в стране последовало освобождение указанных лиц из заключения. В процессе посредничества непосредственно участвовал также и президент Европейского совета Шарль Мишель.

«Если правосудие не исполнено по отношению к преступникам, особенно к криминалам, которые по-прежнему движимы стремлением вернуться к власти, Грузия никогда не сможет выйти из замкнутого круга поляризации, а Грузинская мечта не сможет и не допустит этого. В будущем, когда мы будем оценивать шаги наших зарубежных партнеров, для нас руководством будет главный принцип, отраженный в этом письме — грузинское государство не сможет сотрудничать с людьми, которые не признают это государство в качестве государства из-за политической предвзятости в пользу криминалов», — сказал Ираклий Кобахидзе.

В заявлении Ираклий Кобахидзе отвергает критику в адрес системы правосудия Грузии и обещает отреагировать надлежащим образом:

«За всеми попытками дискредитировать грузинскую судебную правосудия можно увидеть единственную цель – покровительство криминалов и предотвращение их наказания за преступления, которые они совершили в прошлом или будут совершать в будущем. Естественно, мы не будем лояльны к этой попытке, за которой стоят те же партии, СМИ, неправительственные организации и иностранные лоббисты».

«Вопрос прост — либо эти люди признают, что Грузия является государством и в государстве закон должен исполняться, либо нам придется называть их покровителями криминалов. Они должны показать, что они друзья Грузии, а не друзья Саакашвили и членов его криминальной команды».

