Грузия, Украина и Молдова подписали Декларацию об интеграции в ЕС

Президенты Грузии, Украины и Молдовы — Саломе Зурабишвили, Владимир Зеленский и Майя Санду 19 июля подписали Декларацию о трехстороннем сотрудничестве по вопросам интеграции в Евросоюз, в которой главы государств обязуются работать вместе для обеспечения «мирного, демократического и процветающего европейского будущего» для трех стран. На мероприятии также присутствовал президент Европейского совета Шарль Мишель.

В декларации, которую стороны символически подписали в крепости Петра, подчеркивается, что «вступление в ЕС — это цель, которая объединяет наши три государства. Европейская интеграция не имеет альтернативы для наших стран, и никакая третья сторона не может повлиять на этот суверенный выбор».

Декларация в очередной раз подтверждает непоколебимую приверженность трех стран продвижению процесса интеграции в ЕС посредством реализации всеобъемлющих реформ, направленных на укрепление демократических институтов и приведение законодательства соответствующих отраслей в соответствие с законодательством ЕС.

«Нас поддерживает сильное желание наших народов стать частью европейской семьи, и мы стоим вместе в своем стремлении работать над признанием европейской перспективы Грузии, Молдовы и Украины, что проложит путь для будущего членства наших трех стран в ЕС», — говорится в заявлении.

Подписавшие страны обязались полностью выполнять Соглашения об ассоциации и отметили, что будут работать над установлением конкретных приоритетов в областях, представляющих общий интерес, для углубления политического диалога и усиления экономической и отраслевой интеграции с ЕС, таких как транспорт, энергетика, цифровая трансформация, зеленая экономика, правосудие и внутренние дела, стратегические коммуникации и здравоохранение.

Документ выражает поддержку платформе Восточного партнерства, которая будет основана на принципах общего владения, взаимных обязательств, а также на принципах дифференциации и инклюзивности. В декларации говорится, что три государства будут работать вместе с другими заинтересованными партнерами и институтами ЕС для обеспечения того, чтобы Восточное партнерство разработало стратегическую, прогрессивную повестку дня и оставалось сильной и эффективной платформой.

Три страны обязались сотрудничать с ЕС в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP), которая также включает борьбу с гибридными угрозами, усиление устойчивости к киберугрозам, борьбу с дезинформацией, разработку платформ для сотрудничества с соответствующими платформами и службами ЕС и участие в миссиях и операциях CSDP, внесение вклада в усилия ЕС по установлению мира во всем мире.

Что касается безопасности Черного моря, три страны обязались вместе с партнерами внести свой вклад в устойчивое развитие Черноморского региона, а также в полной мере использовать все возможности, предлагаемые Черным морем, для установления более широких и безопасных связей между Европой и Азией.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)