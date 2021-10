Депутаты Европарламента говорят о «политическом характере» заключения Саакашвили в тюрьму

В заявлении, опубликованном 19 октября, пять депутатов Европарламента выразили обеспокоенность арестом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявив, что «европейское будущее Грузии находится под угрозой».

«Тот факт, что лидер оппозиции и бывший президент находится в тюрьме в Грузии, вызывает вопросы о политическом характере преследования», — заявили депутаты Европарламента Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичене, Рихо Террас, Мириам Лексманн и Сандра Калниете. Они подчеркнули, что публичные заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили «только подтверждают политические мотивы» возбужденного против Саакашвили дела и «совершенно неприемлемы в системе правосудия европейского образца».

Депутаты Европарламента также отметили, что Саакашвили должен быть освобожден из заключения до рассмотрения его дела Европейским судом по правам человека. По их словам, ЕС будет внимательно следить за слушаниями в Страсбургском суде и будет действовать в соответствии с его выводами.

Депутаты Европарламента привели в качестве примера «Украину времен (Виктора) Януковича», заявив, что в молодых европейских демократиях, «которые все еще борются с посттоталитарными, постсоветскими привычками», арест лидера оппозиции, экс-президента или бывшего премьер-министра указывает, что верховенство закона может ухудшиться.

Ответственность за решение вопроса депутаты Европарламента возложили на власти Грузии и Грузинскую мечту: «У них есть выбор — либо продолжать смягчать негативные последствия, усугублять поляризацию и недоверие внутри страны и на международной арене, пока Саакашвили остается в тюрьме, либо сосредоточиться на соблюдении верховенства закона и европейских стандартов правосудия, что имеет решающее значение для европейских устремлений Грузии».

Ответ правящей партии

Отвечая на вопрос журналистов о письме депутатов Европарламента, премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: «Ни Фотыга, ни Кубилюс, ни кто-либо другой ничего не представляют для меня или нашей страны. В Европарламенте 700 депутатов, мы не можем действовать ни по уму Фотыга, ни по уму Кубилюса. Каждый должен позаботиться о своей стране. Я хочу сказать одно: никто не может противостоять верховенству закона и отправлению правосудия в этой стране».

По словам Гарибашвили, упомянутые депутаты Европарламента «лично дружат» с Саакашвили, и вместе с ними назвал еще Рафаэля Глюксмана, еще одного подписавшегося под письмом с требованием освобождения Саакашвили.

По словам Гарибашвили, Глюксман был «советником Саакашвили и участвовал в построении всего этого диктаторского режима». Он также отметил, что «этот человек, все то время, когда в стране бушевал террор, насилие, пытки в тюрьмах, изнасилования людей, убийства, этот человек сегодня учит нас уму-разуму».

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что «одни и те же лица, одни и те же лоббисты с 2012 года постоянно говорят о том, что никого нельзя ловить, никого нельзя сажать в тюрьму, такие заявления способствуют поляризации в этой стране».

По его словам, призывы некоторых депутатов Европарламента освободить Георгия Руруа и Гиги Угулава, за которыми последовало соглашения с оппозицией 8 марта и 19 апреля, «были очень плохими примерами политизации правосудия, когда конкретные депутаты Европарламента вмешивались в грузинское правосудие». «Над этим поставлена точка», — добавил Кобахидзе.

