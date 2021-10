Премьер подверг критике депутатов Европарламента за заявление о Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что «никто не может препятствовать исполнению правосудия, сколько бы депутатов Европарламента не выступили». Он сделал это заявление в ответ на письмо, которое наряду с другими подписали также несколько депутатов Европарламента, в котором они говорят о необходимости освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили из заключения.

Совместное письмо адресовано президентам Совета Европы, Еврокомиссии и Европарламента Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Лайен и Давиду Сассоли, и наряду с депутатами Европарламента подписано литовскими депутатами, а также бывшими лидерами Латвии, Украины и Швеции.

«Для нас не имеет значения, какой депутат Европарламента что скажет, потому что для нас важно то, что скажут наш народ», — заявил Гарибашвили, добавив, что «Саакашвили предстал перед правосудием, он совершил множество преступлений, это то, что установлено прокуратурой, следствием и всеми инстанциями суда».

«У нас есть полностью прозрачный процесс, у нас обеспечено верховенство закона», — добавил он.

Михаил Саакашвили, который покинул страну в 2013 году, после истечения своего второго президентского срока и через год после прихода к власти команды Грузинской мечты, был обвинен грузинским правосудием по нескольким делам. В 2018 году суд признал Саакашвили виновным в помиловании осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Экс-президенту также предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и о разгоне акций протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал «Имеди». Саакашвили отвергает все обвинения и считает их политически мотивированными.

Генеральная прокуратура заявила 1 октября, что МВД также расследует дело в отношении Саакашвили о незаконном пересечении границы, которое предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

