Посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что «защита прав (бывшего президента Михаила Саакашвили» и соблюдение надлежащего правового процесса имеют решающее значение и являются полной ответственностью властей Грузии». По его словам, «эти права включают предстать перед судом в рамках прозрачного, справедливого и надлежащего судебного процесса и оказание надлежащих медицинских услуг, а также право на неприкосновенность частной жизни и достоинство при нахождении в тюрьме». Харцель приветствовал «надежных местных партнеров», которые помогают ЕС в мониторинге событий, и в этом контексте подчеркнул роль народного защитника.

Карл Харцель выступил с речью на конференции, организованной Ассоциацией молодых юристов Грузии (АМЮГ) «Влияние выборов в органы местного самоуправления 2021 года на отношения между ЕС и Грузией».

Депутат Европарламента Марина Кальюранд поддержала заявление посла Харцеля, добавив, что Европарламент внимательно наблюдает за развитием событий вокруг бывшего президента и надеется, что все его права будут защищены и что судебные решения будут приниматься в соответствии с принципами верховенства закона. Депутат Европарламента Анна Фотыга, генеральный секретарь Группы консерваторов и реформаторов, также заявила, что то, что происходит вокруг Саакашвили, «неправильно» и что друзья Грузии в Европарламенте обеспокоены развитием событий.

Говоря более подробно о текущих политических событиях в Грузии, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель отметила, что во время коммуникации с правящей партией она подчеркивала, что «они, как никогда, вышли» за пределы заявленной цели вступления в ЕС, поскольку Соглашение об ассоциации «не реализуется» по нескольким ключевым направлениям, включая судебную реформу, и что они «каждый день отдаляются от этой цели». Она подчеркнула, что «в какой-то момент» депутаты Европарламента больше не смогут отправлять деньги европейских налогоплательщиков в страну, которая «не выполняет не только свои обещания, но и свои обязательства».

