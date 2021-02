Министры иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы обращаются к Евросоюзу

Министры иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы направили совместное письмо верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жосепу Боррелю, комиссару ЕС по вопросам расширения и политике европейского соседства Оливеру Вархею и министрам иностранных дел стран-членов ЕС. По сообщению Министерства иностранных дел Грузии от 2 февраля, министры отметили, что Восточное партнерство должно позволить партнерам приблизиться к ЕС.

«Главный посыл министров трех стран заключается в том, что Восточное партнерство должно открыть новые возможности для амбициозных партнеров еще больше сблизиться с ЕС, укрепить политический диалог, новые возможности экономической и отраслевой интеграции, включая постепенную и полную интеграцию во внутренний рынок ЕС», – говорится в сообщении МИД Грузии.

В обращении также говорится, что для сохранения успеха и актуальности Восточного партнерства оно должно лучше адаптироваться к «новым реалиям и потребностям» всех партнеров в ряде областей, охватываемых Соглашением об ассоциации: транспорт, энергетика, цифровая трансформация, правосудие, стратегические коммуникации и сотрудничество в области здравоохранения.

Обращение акцентирует внимание на сотрудничестве в области безопасности и обороны и содержится призыв к ЕС усилить свою роль в урегулировании конфликтов.

«Это совместное обращение служит созданию нового, стратегического, долгосрочного видения, которое станет посланием поддержки ассоциированным партнерам», – заявили министры.

