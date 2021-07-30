МВД задержало еще 2 человек в связи с делом о насилии в отношении журналистов 5 июля
По сообщению МВД Грузии от 30 июля, еще два человека задержаны в связи с гомофобным нападением на журналистов по делу о насилии в отношении оператора телекомпании «Формула».
По данным ведомства, 5 июля, во время акции против «Марша достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества, задержанные нанесли словесное и физическое оскорбление оператору телекомпании «формула» и воспрепятствовали ему в своей профессиональной деятельности на территории, прилегающей к церкви Кашуети, на проспекте Руставели.
Задержанный находится под следствием по статьям незаконного препятствования в профессиональной деятельности журналиста (154), преследования (156) и организации, руководства или участия в групповом насилии (225).
По меньшей мере 53 представителя СМИ получили увечья различной степени в результате насилия против журналистов на гомофобной почве в столице 5 июля. Среди них был Александр Лашкарава, оператор телекомпании «Пирвели», который умер 11 июля, через шесть дней после жестокого избиения. Всего по делу о насилии в отношении журналистов 5-6 июля в Тбилиси МВД задержало 27 человек.
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