МВД задержало еще 2 человек по делу о насилии в отношении журналистов 5 июля

МВД задержало еще двух человек в связи с нападением на журналистов 5 июля, во время гомофобного насилия. Один из них был задержан сегодня, а другой 17 июля.

По сообщению МВД, 5 июля задержанные нанесли словесное и физическое оскорбление оператору телекомпании «Пирвели» во время исполнения им служебных обязанностей в районе проспекта Руставели, на пересечении улиц Табукашвили и Чантурия, в ходе контракции, направленной против запланированного «Марша достоинства», организованного правозащитной организацией ЛГБТ-сообщества «Тбилиси Прайд».

Расследование в отношении задержанных ведется по статьям (154) незаконного создания препятствий в журналистской деятельности, преследования (156) и организации, руководтсва или участия в групповом насилии (225).

По делу того же оператора МВД задержало еще четырех человек.

