МВД задержало еще 2 человек по делу о насилии в отношении журналистов 5 июля
МВД задержало еще двух человек в связи с нападением на журналистов 5 июля, во время гомофобного насилия. Один из них был задержан сегодня, а другой 17 июля.
По сообщению МВД, 5 июля задержанные нанесли словесное и физическое оскорбление оператору телекомпании «Пирвели» во время исполнения им служебных обязанностей в районе проспекта Руставели, на пересечении улиц Табукашвили и Чантурия, в ходе контракции, направленной против запланированного «Марша достоинства», организованного правозащитной организацией ЛГБТ-сообщества «Тбилиси Прайд».
Расследование в отношении задержанных ведется по статьям (154) незаконного создания препятствий в журналистской деятельности, преследования (156) и организации, руководтсва или участия в групповом насилии (225).
По делу того же оператора МВД задержало еще четырех человек.
По теме:
- Задержаны еще два человека за насилие 5 июля
- МВД задержало одного человека за насилие в отношении оператора ОВГ
- Задержан еще один человек за нападение на съемочную группу ТВ Пирвели
- МВД задержало еще 4 человека в связи с нападением на журналистов
- МВД задержало еще 8 человек в связи с событиями 5 июля
- МВД задержало 102 человека на акции ультраправых группировок
- В связи с нападением на журналистов задержаны 3 человека
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)