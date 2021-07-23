Полиция мобилизована на контракции, направленной против «Марша достоинства», 5 июля 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

МВД Грузии задержало еще одного человека за нападение на оператора ОВГ

23/07/2021 - 12:43
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По сообщению Министерства внутренних дел Грузии от 23 июля, задержан еще один человек за нападение на оператора Общественного вещателя Грузии в связи с гомофобным насилием в отношении журналистов 5 июля в столице страны.

По данным ведомства, во время контракции 5 июля, направленной против «Марша достоинства» ЛГБТ-сообщества, задержанный нанес словесное и физическое оскорбление оператору Общественного вещателя Грузии и препятствовал ему в профессиональной деятельности.

Задержанный находится под следствием по обвинению в незаконном создании препятствий профессиональной деятельности журналиста (154), преследовании (156) и организации, руководстве или участии в групповом насилии (225).

По меньшей мере 53 представителя СМИ получили увечья различной степени в результате насилия против журналистов на гомофобной почве в Тбилиси 5 июля. Среди них был также Александр Лашкарава, оператор телекомпании «Пирвели», который был найден мертвым в своем доме 11 июля, через шесть дней после его жестокого избиения. Всего по делу о насилии в отношении журналистов 5-6 июля МВД задержало 24 человека.

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23/07/2021 - 12:43
6 1 minute read

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