МВД Грузии задержало еще одного человека за нападение на оператора ОВГ

По сообщению Министерства внутренних дел Грузии от 23 июля, задержан еще один человек за нападение на оператора Общественного вещателя Грузии в связи с гомофобным насилием в отношении журналистов 5 июля в столице страны.

По данным ведомства, во время контракции 5 июля, направленной против «Марша достоинства» ЛГБТ-сообщества, задержанный нанес словесное и физическое оскорбление оператору Общественного вещателя Грузии и препятствовал ему в профессиональной деятельности.

Задержанный находится под следствием по обвинению в незаконном создании препятствий профессиональной деятельности журналиста (154), преследовании (156) и организации, руководстве или участии в групповом насилии (225).

По меньшей мере 53 представителя СМИ получили увечья различной степени в результате насилия против журналистов на гомофобной почве в Тбилиси 5 июля. Среди них был также Александр Лашкарава, оператор телекомпании «Пирвели», который был найден мертвым в своем доме 11 июля, через шесть дней после его жестокого избиения. Всего по делу о насилии в отношении журналистов 5-6 июля МВД задержало 24 человека.

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