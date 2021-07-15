Полиция мобилизована на контракции, направленной против «Марша достоинства», 5 июля 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Задержаны еще два человека за насилие 5 июля

15/07/2021 - 15:41
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Министерство внутренних дел сообщило сегодня, что еще два человека были задержаны полицией за нападение на оператора телекомпании «Пирвели» и еще одного человека во время гомофобного насилия, имевшего место в центре Тбилиси 5 июля.

Следствие установило, что на пересечении улиц Реваза Табукашвили и Георгия Чантурия оператор телекомпании «Пирвели» при исполнении служебных обязанностей подвергся физическим и словесным оскорблениям со стороны нападавшего. Второе нападение произошло возле церкви Кашуэти, где священнослужители проводили службу против Тбилиси Прайда.

8 июля МВД задержало еще трех человек за нападение на того же оператора телеканала «Пирвели». Инцидент произошел в тот же день, когда было совершено нападение на другого оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава, который скончался 11 июля.

По информации МВД, расследование ведется по статьям незаконного создания препятствий в профессиональной деятельности журналиста, преследования и организации, руководства или участия в групповом насилии.

По данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 15 июля полиция задержала в общей сложности 23 человека в связи с насилием: 19 из них — за нападение на журналистов, трех — за погром офиса НПО «Тбилиси Прайд» и одного — за насилие в отношении гражданина.

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15/07/2021 - 15:41
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