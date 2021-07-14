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МВД задержало одного человека за насилие в отношении оператора ОВГ

14/07/2021 - 16:12
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По сообщению Министерства внутренних дел Грузии от 14 июля, задержан еще один человек по делу о насилии в отношении журналистов 5 июля со стороны представителей ультраправых и ультраконсервативных групп, по обвинению в насилии в отношении оператора Общественного вещателя Грузии Илии Твалиашвили.

Задержанный находится под следствием по статье 154 за незаконное создание препятствий в профессиональной деятельности журналиста, преследование (156) и организацию, руководство или участие в групповом насилии (225).

При нападении на Твалиашвили ему в лицо вылили предположительно химическое вещество, в результате чего он получил повреждение глаз. По сообщению СМИ, в нападении участвовали около 10 человек.

5 июля в результате массовых нападений на журналистов пострадали как минимум 53 журналиста. В связи с нападениями на журналистов МВД задержало всего 18 человек.

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14/07/2021 - 16:12
5 1 minute read

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