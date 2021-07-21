МВД задержало еще одного человека по делу о насилии над журналистами
По сообщению МВД Грузии, задержан еще один человек по обвинению в насилии в отношении журналистов со стороны противников «Марша достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества, которое имело место 5 июля в центре Тбилиси.
По данным ведомства, задержанный нанес словесное и физическое оскорбление оператору телекомпании «Рустави-2» и препятствовал ему в выполнении служебных обязанностей около «Голубой галереи» на проспекте Руставели.
Задержанный находится под следствием по обвинению в незаконном создании препятствий в профессиональной деятельности журналиста (154), преследовании (156) и организации, руководстве или участии в групповом насилии (225).
По меньшей мере 53 представителя СМИ получили увечья различной степени в результате насилия против журналистов на гомофобной почве в столице Грузии 5 июля. Среди них был оператор телекомпании «Пирвели ТВ» Александр Лашкарава, который был найден мертвым в своем доме 11 июля, спустя шесть дней после того, как подвергся жестокому избиению. Всего в связи с насилием в отношении журналистов 5-6 июля в Тбилиси МВД задержало 23 человека.
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