МВД задержало еще 4 человека в связи с нападением на журналистов

инистерство внутренних дел Грузии сообщило 10 июля, что по делу о насилии над журналистами и создании препятствий в их профессиональной деятельности со стороны ультраправых и ультраконсервативных групп во время событий 5 июля в Тбилиси задержаны еще четыре человека.

По данным ведомства, двое задержанных нанесли словесное и физическое оскорбление журналистам телеканала «Формула», один задержанный — оператору телекомпании «Имеди», а еще один — журналисту Радио «Свобода», а также незаконно препятствовали им в их профессиональной деятельности.

В отношении задержанных проводится расследование по статьям 154, 156 и 225 Уголовного кодекса Грузии, которая касается незаконного создания препятствий в профессиональной деятельности журналисту, преследования и организации, руководства или участия в групповом насилии.

Кроме того, по данным МВД, еще одному человеку, задержанному 8 июля по обвинению в нападении на журналиста и оператора телекомпании «Пирвели», также было предъявлено обвинение в нападении на оператора Общественного вещателя.

По меньшей мере 53 журналиста пострадали во время событий 5 июля в Тбилиси. Всего МВД задержало 19 человек, 16 из них — по обвинению в насилии в отношении журналистов и незаконном создании препятствий в их профессиональной деятельности.

