Задержан еще один человек за нападение на съемочную группу ТВ Пирвели

Министерство внутренних дел сообщило сегодня, что задержан еще один человек по обвинению в нападении на съемочную группу телекомпании «Пирвели» в составе журналистки Миранды Багатурия и оператора Александра Лашкарава во время событий в центре Тбилиси 5 июля.

Задержанный сегодня человек участвовал в инциденте, который имел место во время нападения представителей ультраправых группировок на офис движения «Позор». По словам Багатурия, покойного Лашкарава избивали «не менее двадцати человек».

Задержанному предъявлены обвинения по статьям 225 (групповое насилие), 154 (незаконное создание препятствий в профессиональной деятельности журналиста) и 156 (насилие и преследование с угрозами насилия) Уголовного кодекса Грузии. По обвинению в насилии над журналистами телекомпании «Пирвели» задержаны в общей сложности 5 человек, а всего за насилие в отношении журналистов — 17 человек.

Смерть Лашкарава вчера вызвала резкий протест грузинской общественности, в результате которого тысячи людей собрались перед зданием Парламента с требованием отставки правительства. Еще одна акция солидарности журналистам была проведены перед зданием Канцелярии правительства.

В то время, когда официальная причина смерти Лашкарава, который проходил лечение в больнице после избиения и был выписан домой, остается неизвестной, МВД обнародовало версию о передозировке наркотиков, что вызвало резкую критику со стороны СМИ.

