По сообщению МВД Грузии, на проходившей 6 июля в Тбилиси контракции ультраправых и ультраконсервативных группировок, направленной против акции «За свободу», были задержаны 100 человек в административном порядке, и 2 человека – по уголовным обвинениям.

Вчера во время двух параллельных акций на проспекте Руставели, которых разделали кордоны полиции, представители насильственных группировок бросали в мирных протестующих деревяные палки, наполненные гравием пластиковые бутылки, а также стеклянные бутылки, яйца им другие предметы. Гомофобныо настроенные демонстранты неоднократно пытались прорвать кордон полиции и прорваться на сторону мирного митинга.

По заявлению МВД, вчера «протест части граждан, собравшихся против (мирного) митинга, вышел за рамки, установленные законом о свободе слова и мирных собраниях… (и) принял насильственный характер». По данным ведомства, из 100 человек, задержанных в административном порядке, 68 были освобождены под подписку, а 32 остаются в изоляторах временного содержания.

При этом, по данным МВД, один из задержанных находится под следствием по обвинению в насилии и незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность оператора издания «Палитра Ньюс», а другой повредил стекло автомобиля Патрульной полиции.

После нескольких часов напряженности мирные демонстранты покинули территорию, прилегающую к зданию Парламента. Патрульная полиция предоставила им безопасные коридоры. Журналистов также вывел с места полицейский эскорт. После этого представители ультраправых группировок заняли площадь перед зданием Парламента, сняли возведенный там флаг ЕС, разорвали и сожгли его.

Сегодня председатель Парламента Каха Кучава снова поднял флаг ЕС перед зданием парламента, заявив, что «недопустимо спускать флаг ЕС». «Наши стратегические партнеры постоянно защищают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Их вклад в развитие Грузии неоценим», — добавил он.

