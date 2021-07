В связи с нападением на журналистов задержаны 3 человека

По сообщению МВД Грузии, 5 июля во время гомофобной акции против «Марша достоинства» три человека были задержаны по обвинению в насилии в отношении журналистов и незаконном создании препятствий их профессиональной деятельности. По данным МВД, вчера участники контракции проявили насилие в отношении 55 человек, в том числе, 53 представителей СМИ.

По заявлению ведомства, во время вчерашней контракции задержанные препятствовали в журналистской деятельности представителям телекомпаний «Рустави 2», «Мтавари архи», а также издания «Табула» и агентства «Нью пост», а также избивали журналистов.

По той же информации, к этому времени уже опрошены 25 представителей СМИ и изучаются материалы, отражающие произошедшие инциденты.

По заявлению ведомства, расследование нападений на офисы движения «Позор» и НПО «Тбилиси Прайд» проводится по статье о повреждении или уничтожении чужого имущества (статья 187). Кроме того, МВД расследует дело о получении повреждений одним гражданином в результате взрыва пиротехники у здания одной из неправительственных организаций.

По информации МВД, в ходе вчерашних событий в столице также были задержаны 8 человек по административным правилам.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили осудил вчерашнее насилие, заявив, что оно «категорически неприемлемо» для него. «Полиция работает очень активно… все лица будут идентифицированы, и все, кто совершил это насилие, будут наказаны соответственно», — добавил он.

Часть телекомпаний меняет стратегию освещения «агрессивных группировок»

После нападений на журналистов со стороны гомофобных групп некоторые телеканалы изменили свою стратегию освещения «радикальных и агрессивных групп».

Телеканал «Рустави 2» заявил, что больше не будет освещать ни одно из организованных ими мероприятий. «Наш телеканал никогда больше не будет посвящен лицам и их лидерам, которые открыто используют язык ненависти, призывают к насилию и агрессии, делают гомофобные, ксенофобные или другие подобные заявления», — говорится в заявлении «Рустави 2».

Генеральный директор телекомпании «Имеди» Ника Лалиашвили выступил с инициативой отказаться от приглашения «насильников» на телеканалы и от телевизионных интервью с ними. «Имеди будет руководствоваться этим стандартом», — добавил он.

Примечательно, что из-за отсутствия мер безопасности во время событий в центре Тбилиси 5 июля несколько телеканалов вывели свои съемочные группы из эпицентра событий. «Впервые произошло, что власти вынудили нас сложить микрофоны и выйти из мест противостояния», — заявила журналистка телекомпании «Пирвели» Инга Григолия.

