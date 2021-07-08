Участники контракции собрались против мирного митинга «За свободу», 6 июля, 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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МВД задержало еще 8 человек в связи с событиями 5 июля

08/07/2021 - 16:58
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По сообщению Министерства внутренних дел Грузии от 8 июля, в связи с насилием, которое имело место 5 июля на контракции, организованной ультраправыми, ультраконсервативными группировками и Православной Церковью против «Марша достоинства», задержаны еще 8 человек.

По данным МВД, двое задержанных нанесли словесное и физическое оскорбление журналисту и оператору съемочной группы телекомпании «Пирвели» в офисе движения «Позор», и трое других — также оператору телекомпании «Пирвели» и фотографу агентства «Интерпрессньюс». В отношении задержанных ведется расследование по статьям о незаконном создании препятствий в журналистскую деятельности, преследования и группового насилия.

Что касается остальных троих задержанных, МВД обвиняет их в незаконном проникновении в офис правозащитной ЛГБТ-организации «Тбилиси Прайд», насилии, погроме, повреждении и уничтожении чужого имущества. Расследование в их отношении проводится по статьям участия в групповом насилии, преследовании с насилием или угрозой насилия, и групповом нарушении неприкосновенности квартиры или другого имущества, что предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

По меньшей мере 53 журналиста пострадали во время событий 5 июля в Тбилиси. Всего МВД задержало 15 человек, 12 из них — по обвинению в насилии в отношении журналистов и незаконном создании препятствий их профессиональной деятельности.

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08/07/2021 - 16:58
3 1 minute read

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