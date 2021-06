Всемирный банк выделил Грузии 34,5 млн долларов США на программу вакцинации

Всемирный банк объявил 7 июня, что выделит Грузии дополнительно 34,5 млн долларов США на усиление программы вакцинации против Covid-19. Всемирный банк уже выделил 80 млн долларов США на проект реагирования на пандемию Covid-19 в марте 2020 года.

По сообщению Всемирного банка, основными целями дополнительного финансирования являются обеспечение равного доступа к вакцинам против Covid-19, укрепление грузинской системы вакцинации для облегчения эффективного использования вакцины и усиление мер реагирования на Covid-19.

«Благодаря этой поддержке Всемирный банк внесет свой вклад в реализацию плана правительства Грузии по вакцинации 60 процентов населения к 2021 году», – говорится в заявлении Всемирного банка.

Вакцинация против Covid-19 в Грузии началась 15 марта 2021 года после того, как 13 марта в страну прибыло 43 200 доз британо-шведской вакцины АстраЗенека, а 25 марта Грузия получила 29 250 доз Пфайзер. 3 апреля к ним добавились 100 000 доз вакцины Синофарм китайского производства. 30 апреля страна также получила 100 000 доз препарата Синовак в качестве гуманитарной помощи из Китая.

На сегодняшний день в стране вакцинировано 178 738 человек, из них только 51 248 – двумя дозами.

