Замминистра экономики Грузии обсуждал проект Черноморского электрокабеля во Всемирном банке

В ходе визита в Соединенные Штаты Америки заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе встретился с региональным директором Всемирного банка Коэном Дэвидсом. По сообщению Министерства экономики, обсуждение на встрече коснулось отношений между Грузией и Всемирным банком, особое внимание было уделено текущим и будущим проектам с участием банка. Стороны сосредоточили внимание на продолжающемся изучении Черноморского электрокабеля, при этом было отмечено большое значение этого проекта для энергетического будущего Грузии.

Власть Грузии разрабатывает идею подводного электрического кабеля в Черном море в сотрудничестве с Венгрией. Грузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния подписали соответствующее соглашение в декабре 2022 года. На церемонии подписания также присутствовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Евросоюз выделит 2,3 млрд евро на реализацию проекта.

По информации Министерства экономики Грузии, на встрече была положительно оценена партнерство Грузии и Всемирного банка, в результате которого в стране были осуществлены важные структурные реформы по таким важным направлениям, как: повышение конкурентоспособности частного сектора, обустройство инфраструктуры, продвижение малых и средних предприятий, развитие инновационной экосистемы, транспорта, энергетики, корпоратизация государственных предприятий и др. Заместитель министра экономики отметил, что участие Всемирного банка на высоком уровне в Тбилисском форуме Шелкового пути в конце октября было бы очень важным.

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